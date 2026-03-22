Эдвардс - Божья ли это работа?

Сочинения Дж. Эдвардса были изданы в двух больших томах. Читать его произведения нелегко, но любое усилие вознаграждается. В деле истолкования опыта религиозного возрождения Эдвардсу нет равных. В этих томах содержатся два его основных сочинения о возрождении: «Отличительные признаки работы Божьего Духа», датированное 1741 годом (настоящее издание основывается именно на этой работе); «Религиозные чувства», датированное 1746 годом (в Grace Publications оно вышло в адаптированной форме под названием «Важный опыт»).

Оба произведения основываются на проповедях Эдвардса и оба возникли в один и тот же период. Однако работа «Религиозные чувства» была опубликована через пять лет после появления «Отличительных признаков» и отражает несколько иную ситуацию. С самого начала возрождения Эдвардс осознавал недостаток мудрости и ошибки тех людей, которые поддерживали его. В «Отличительных признаках» он стремится показать, что некоторые заблуждения не доказывают, что Бог совершает Свою работу. Ко времени опубликования «Религиозных чувств» эти заблуждения стали гораздо серьезнее и, как считал Эдвардс, вредили распространению истинного христианства.

Поэтому он, так сказать, участвует в двух сражениях: во-первых, утверждает, что те, кто считает, будто он придает слишком большое значение чувству, в действительности христианства не понимают; во-вторых, — что некоторые заходят слишком далеко в своих исканиях , и доказывает, что их религия ложна. Оба произведения очень важны для нас, если мы хотим иметь правильное представление не только о его эпохе, но и о нашей собственной.

Эдвардс Джонатан - Божья ли это работа?

Пер. с англ. СПб: Мирт, 2000. 87 с.

ISBN 5-88869-078-3

Эдвардс Джонатан - Божья ли это работа? - Оглавление

Предисловие

Введение

Раздел I. Явления, которые ничего не доказывают

1. Когда происходит нечто необычное

2. Необычные воздействия на человеческое тело

3. Когда о религии много говорят

4. Необычные воздействия на воображение человека

5. Многих вдохновляет пример других

6. О безрассудном и непоследовательном поведении

7. О некоторых ошибках в суждениях (или даже сатанинском обмане)

8. О тех, кто впадает в ересь и грех

9. Множество проповедей об ужасах ада

Раздел II. Сказанное Писаниями доказывает, что Бог действует

1. Когда пробуждается почитание истинного Иисуса

2. Когда царство сатаны терпит натиск

3. Когда у людей возрастает любовь к Писаниям

4. Когда люди встают на путь истины

5. Когда возрастает любовь к Богу и человеку

Заключение к двум первым разделам

Раздел III. Некоторые практические выводы

1. Это возрождение подлинно

2. Мы не должны препятствовать этому подлинному возрождению

3. Пусть друзья возрождения будут осторожны

Грешники в руках разгневанного Бога (Проповедь Джонатана Эдвардса, произнесенная в 1741 году)

Некоторые замечания о книгах Дж. Эдвардса