Люди в нашей местности в большинстве своем, я полагаю, такие же трезвые, порядочные и хорошие, как и в любой части Новой Англии; и я верю, что они до сих пор сохранились наиболее свободными от заблуждения и различных сект и мнений, чем в какой-либо другой части страны. То, что мы находимся так глубоко на материке, вдалеке от морских портов и в уголке страны, без сомнения, явилось одной из причин того, почему мы не были так сильно развращены пороком, как другие части страны.

Однако несомненно: религия и добропорядочность в нашем округе, а также чистота учения были, при Божьем содействии, в весьма большой степени результатом великих способностей и выдающейся преданности моего достопочтенного деда Стоддарда. Полагаю, из всех частей страны мы были наиболее свободной от неприятных разделений и споров в наших церковных и религиозных вопросах, вплоть до недавнего Спрингфилдского спора. Будучи весьма отдаленными от других частей провинции и поддерживая с ними довольно слабые отношения, мы всегда решали свои церковные вопросы сами. Именно так повелось в нашем краю с самого начала по согласию практически всех, и так с тех пор поддерживался наш мир и добрый порядок.

Город Нортгемптон существует 82 года и сейчас насчитывает около двухсот семей, которые в основном живут более компактно, чем в любом другом городе такого размера в этой части страны. Это, возможно, было поводом к тому, что наши развращения и реформации время от времени более быстро передавались по всему городу от одного человека другому. Если брать город в целом, то, насколько я могу судить, живущие в нем люди настолько же здравомыслящи и разумны, как и большинство людей, с которыми мне довелось быть знакомым. Многие из них были известны своей религиозностью и особенно отличались необыкновенным знанием вещей, имеющих отношение к религии сердца и христианскому опыту, а также своим вниманием к этому.

Джонатан Эдвардс - О Возрождении

Повествование об удивительных обращениях в веру, Отличительные черты работы Духа Божьего, Рассказ о религиозном возрождении в Нортгемптоне в 1740-1742 гг.

Киев: ’’Издательство Эдем”, 2004. 184 с.

ISBN 996-95459-7-9

Джонатан Эдвардс - О Возрождении - Содержание

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОБ УДИВИТЕЛЬНЫХ ОБРАЩЕНИЯХ В ВЕРУ

Предисловие

Часть 1 Общее вступительное слово

Часть 2 Обращения в веру происходят различным образом

Часть 3 Эта работа иллюстрируется более подробно конкретными примерами

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ РАБОТЫ ДУХА БОЖЬЕГО

РАССКАЗ О РЕЛИГИОЗНОМ ВОЗРОЖДЕНИИ В НОРТГЕМПТОНЕ В 1740-1742 гг

Джонатан Эдвардс - О Возрождении - Повествование об удивительных обращениях в веру - Предисловие первых редакторов: д-ра Исаака Уаттса и д-ра Джона Гайса

Та дружеская переписка, которую мы поддерживаем с нашими братьями из Новой Англии, время от времени доставляет нам удовольствие слышать о различных удивительных случаях проявления Божьей благодати в обращении грешников в веру и о выдающихся примерах преданности Богу в этой американской части света. Однако со времен первых дней христианства мы никогда не слышали и не читали о событиях настолько же удивительных, как те, о которых рассказывается в данном повествовании. Преподобный и достопочтенный д-р Колман из Бостона вкратце рассказывал нам об этом в своих письмах; затем по нашей просьбе о более развернутом и детальном изложении г-н Эдвардс, счастливый и преуспевающий служитель из Нортгемптона, бывшего одной из главных сцен этих чудес, изложил историю этого в письме д-ру Колману.

В эту пору славной работы Бога в обращении людей в веру в той части страны были проповеданы некоторые полезные проповеди преподобного и почтенного г-на У. Уильямса, опубликованные недавно в Новой Англии; к ним д-р Колман добавил весьма рассудительное и аккуратно сокращенное изложение этого письма; а спустя некоторое время по просьбе г-на Эдвардса он прислал нам и оригинал, чтобы под нашим руководством здесь, в Лондоне, донести его до всего мира. Мы вполне удовлетворены истиной этого повествования, не только на основании посвященного отношения автора, но и на основании подтверждающих его свидетельств многих других людей в Новой Англии; ибо это не в углу происходило. Как нам сообщают, есть определенная местность, где расположены двенадцать или четырнадцать городов и деревень, находящихся главным образом в Гемпшире, неподалеку от берегов реки Коннектикут в радиусе тридцати миль, где два года назад Богу было угодно явить Свою свободную и суверенную милость в обращении в веру великого множества душ за короткий промежуток времени, обратив их от формального, холодного и бездумного исповедания христианства к живому проявлению всякой христианской благодати и сильной практике нашей святой религии. Великий Бог, похоже, снова совершил чудо Гедеоновой шерсти, которая оказалась обильно увлажнена небесной росой, в то время как земля вокруг нее была сухой и не имела такого удивительного благословения.

На протяжении многих лет среди служителей и церквей как в Старой Англии, так и в Новой (за исключением периода недавних потрясений) имели место весьма сильные и справедливые жалобы на то, что дело обращения в веру происходит очень медленно, что Дух Божий в Его спасающем влиянии весьма отчужден от служения Его Слова и что немногие принимают Евангельскую весть в свои сердца с каким-либо очевидным успехом. Но поскольку Евангелие остается таким же божественным инструментом благодати, каким оно было во дни апостолов, наш вознесшийся Спаситель время от времени использует особые возможности, чтобы явить божественность этого Евангелия посредством обильного, излияния Своего Духа там, где оно проповедуется: тогда грешники во множестве превращаются в святых, а города и окрестности преображаются. Веселится пустыня и сухая земля, и радуется страна необитаемая и цветет как нарцисс; в отношении этих случаев мы, без сомнения, можем добавить, что они видели славу Господа и величие Бога нашего; они видели шествие Бога, нашего Царя, во святилище Его.

Несомненно, нам, исповедующим религию Христа, следует обратить внимание на столь поразительные проявления Его силы и милости и воздать Ему должную славу, когда Он начинает исполнять свои обетования касательно последних дней; это также дает нам дополнительное ободрение молиться, ожидать и надеяться на подобное проявление Его силы среди нас. Рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, но у нас есть причина бояться, что наши беззакония, наша холодность в религии и общее плотское состояние нашего духа воздвигли стену разделения между Богом и нами; мы также можем добавить, что гордость и извращенные настроения безбожия, вырождения и отступничества от христианской веры, которые в последние годы проявились среди нас, похоже, побудили Дух Христов весьма удалиться от нашего народа. «Вернись, о Господи, и посети Свои церкви, и оживи Свое дело среди нас!»

Из таких благословенных примеров успеха Евангелия, какие приведены в этом повествовании, мы можем много узнать о путях Духа Божьего в Его воздействии на души людей, для того чтобы обличить грешников и вернуть их к Его благоволению и Его образу через Иисуса Христа, Его Сына. Мы признаем, что некоторые особенные проявления дела обращения в веру среди людей могут быть вызваны тем служением, в котором они находились, будь оно более или менее евангельского толка, будь оно более строгим и пугающим или более мягким и убеждающим. Но везде, где Бог действует в умах людей с силой ко спасению, будет возникать чувство греха, опасности Божьего гнева и совершенной достаточности Его Сына Иисуса для того, чтобы избавить нас со всеми нашими духовными недостатками и трудностями, и искренним согласием души принять Его в различных проявлениях благодати, в которых Он представлен в Священном Писании. Также, если бы наши читатели имели такую же возможность, как мы, ознакомиться с некоторыми из проповедей этой славной поры, мы бы обнаружили, что это обычная и простая протестантская доктрина Реформации, не уклоняющаяся ни в сторону антиномианцев, ни в сторону арминианцев, и именно Духу Божьему было угодно почтить таким впечатляющим успехом.

Это радостное событие научило нас еще и тому, как легко будет нашему благословенному Господу полностью совершить все Свои предсказания относительно Его Царства и распространить Свое владычество от моря до моря среди всех народов земли. Мы видим, как Ему легко одним мановением руки, одним словом Своих уст пробудить целые страны глупых и спящих грешников и разжечь божественную жизнь в их душах. Небесное влияние будет двигаться из дома в дом, наполняя сердца и уста каждого жителя безотлагательными вопросами: Что мне делать, чтобы спастись? Как нам избежать грядущего гнева? И имя Христа-Спасителя будет распространяться подобно сильному, животворящему благоуханию среди народов, погибающих от болезненного чувства своей собственной вины и опасности. Спасение будет распространяться среди всех племен и слоев человечества, как молния небесная за несколько мгновений проносит огонь через десятки тысяч ламп и факелов, расположенных в нужных местах и ситуациях. Таким образом, народ родится в один день, когда будет угодно нашему Искупителю, и Его верные и послушные подданные станут так же многочисленны, как стрелки травы на недавно скошенном лугу, будучи освежены дождями с небес. Однако удовольствие от этой приятной картины уводит разум от нашей темы.

Давайте вернемся к нашему повествованию: стоит заметить, что эта великая и удивительная работа, похоже, происходит не от какого-то внезапного и ужасающего бедствия и всеобщего ужаса, который мог бы повсеместно повлиять на умы людей: здесь не было ни бури, ни землетрясения, ни наводнения, ни опустошительного пожара, ни мора, ни какого-либо другого большого бедствия, ни жестокого нашествия их индейских соседей, которое могло заставить жителей серьезно задуматься и обратиться к религии от страха приближающейся смерти и суда. Такие проявления иногда были весьма эффективными для пробуждения грешников на Сионе, так что и формально исповедующий, и лицемер приходили в ужас от мыслей о Божьем гневе, готовом излиться на.них: Кто может жить при вечном пламени? Но в данном случае рука Божья в действии Его Духа явлена намного более очевидно, потому что этому не сопутствовали никакие страшные и угрожающие деяния Провидения.

Нам также следует обратить внимание на то, что когда многие нечестивые грешники и люди, формально исповедующие религию, были выведены из состояния беспечности и глупости страхом и потрясающими ужасами, приближающимися к ним, эти проявления религиозности оказались недолговечными, как и не происходило реальной перемены в сердце; многие новообращенные такого рода большей частью оставили свои религиозные переживания, когда их страхи перед угрожающим бедствием рассеялись. Однако благословенным подтверждением истины этой нынешней работы благодати является то, что люди, над которыми Бог произвел свою работу в ту пору, продолжают серьезно исповедовать религию и практикуют ее, не возвращаясь к своим прежним глупостям...

Если в этом повествовании об удивительном обращении в веру столь большого числа душ обнаружится что-то такое, где особенности стиля или личности рассказчика, или его ссылки на факты покажутся неприемлемыми какому-то читателю, мы надеемся, что это не окажет неприятного влияния и не помешает верить этому славному событию. Мы должны позволить каждому повествующему иметь свой стиль и позволить ему самому решать, какие именно случаи он выберет из множества случаев, имевших место перед его глазами. Хотя он и мог выбрать другие, возможно, имеющие большую значимость в глазах мира, чем женщина и ребенок, о чьих переживаниях он рассказывает подробно; однако очевидно, что он избрал случай с женщиной потому, что она мертва и поэтому неспособна познать какую-либо честь или позор от этого. Что же касается ребенка, то те, кто присутствовал там, видели и слышали такую удивительную и необратимую перемену в столь юной жизни, обязательно должны были получить от этого более сильное впечатление и более приятное удивление, чем то, что простое повествование об этом может донести до тех, кто не был там. Детский язык всегда теряет свою непосредственную красоту в пересказе.

В целом, какие бы дефекты читатель ни нашел или ни вообразил в этом повествовании, мы вполне удовлетворены тем, что такое выдающееся дело Божье не скрыто от мира; и мы говорим, что наше мнение совпадает с мнением преподобного автора, а именно: весьма вероятно, что это повествование о таком необычайном и выразительном явлении божественной благодати в обращении грешников в веру по благословению Божьему окажет благотворное влияние на умы людей, к чести и распространению Царства Христа, намного более, чем какое-то возможное несовершенство этого изложения может причинить ущерб.

Пусть достопочтенный автор этого послания и все его преподобные братья по служению, имевшие честь участвовать в этом превосходном и важном событии, продолжают видеть свои труды увенчанными ежедневным и постоянным успехом! Пусть многочисленные герои этого удивительного дела крепко удерживают то, что получили, и будут возрастать во всякой христианской благодати и благословении! Пусть также обильное излияние благословенного Духа сойдет на Британские острова и на все американские колонии, дабы обновить там религию! Мы также призываем наших читателей в обеих Англиях присоединиться к нам в нашем искреннем обращении к престолу благодати, чтобы это чудесное открытие десницы Божьей в спасении грешников воодушевило нашу веру и надежду на исполнение всех Его слов благодати, записанных как в Ветхом, так и в Новом Заветах относительно больших масштабов этого спасения в последние дни мира. Гряди, Господь Иисус, гряди скоро, и распространи Свое владычество до краев земли! Аминь.

Лондон,

12 октября 1737 г.

ИСААК УАТТС, ДЖОН ГАЙС