Эффективное пасторское служение

Можете ли вы себе представить, как более двадцати человек — служителей, руководителей церкви, администраторов и специалистов по финансам, посвятивших свою жизнь служению общинам, пишут главы для книги о самых эффективных методах пасторской работы? Книгу «Руководство по эффективному пасторскому служению» можно назвать знаковой публикацией, призванной вдохновить пасторов на еще более усердный труд ради значимых перемен в жизни членов их общин. Данная книга является наиболее полной книгой о пасторском служении из всех, когда-либо изданных под эгидой Церкви адвентистов седьмого дня. В ней затрагивается широкий спектр вопросов и освещаются те аспекты служения, которые, как мы считаем, исключительно важны в пасторской работе во всем мире.

Проповедь Евангелия Иисуса Христа — это несомненный вызов для всех, кто совершает пасторское служение. Руководство общинами по необходимости изменяется как в своем масштабе, так и в степени возложенной ответственности. Авторы данной книги признают, что перед служителями общины, в частности, стоят разнообразные задачи. И когда пасторы стремятся ответить на нужды всех этнических групп, у которых есть собственный опыт и свои корни, необходимость в идеях и вдохновении возрастает. Таким образом, авторы книги попытались затронуть те проблемы, с которыми сталкиваются пасторы в различных частях света. Беглый взгляд на названия глав — например, «Пастор как личность», «Пастор как пастырь», «Пастор как образец поклонения Богу», — дает читателю краткое представление о масштабе и ценности каждой главы.

Вспоминая нашу историю и наблюдая, как церковь шагает по континентам, начавшись от малого истока, мы осознаем особую нужду в том, чтобы интересно и последовательно рассказать о нашей миссии различным регионам всемирного поля. Знакомясь с биографиями авторов различных глав, мы видим их развивающийся опыт, когда искренние служители позволяют Святому Духу работать над их сердцами, наставлять их и формировать в них характер Христа, проявляя полное посвящение и жертвенность.

Эта книга не просто содержит теоретические наставления, но заявляет от лица своих авторов, что мы были в тех местах и стремились силою Святого Духа достичь людей во всех регионах мира. Я призываю всех тех, кто находится на служении Христу, прочесть эту книгу. Поразмышляйте о прочитанном. Молитесь, чтобы Дух Святой коснулся вашего разума, когда вы размышляете о различных обсуждаемых в ней темах. Мы живем в очень сложное время и, следовательно, нуждаемся в помощи. Мы считаем призыв на служение наиболее серьезным и глубоким приглашением и признаем, что пасторам необходимо единство цели. Хотя невозможно механически перенести все изложенное в книге на ваше служение, тем не менее Святой Дух будет использовать то, о чем вы прочли на этих страницах, чтобы обратиться к вашему сердцу, когда вы станете применять этот материал в различных ситуациях.

Хотя данная книга написана людьми, обладающими богатым опытом в различных видах служения, в эту публикацию внесли вклад и те, кто, не имея опыта пасторского служения, работают в тесном сотрудничестве с пасторами в выполнении евангельского поручения. Так, эти люди пишут, основываясь не только на том, что они изучали, но и в контексте испытанного ими в тех сферах, где они добились признания.

Эффективное пасторское служение

Под ред. Стива Кассими, Авраама Джулза и Николауса Сателмайера. - Пер. с англ. Н. Земляницыной. — Заокский: Источник жизни, 2018. — 256 с.

ISBN 978-5-00126-026-4

Эффективное пасторское служение – Содержание

Предисловие

Введение