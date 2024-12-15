Лабиринт является одним из древнейших и самых загадочных символов человечества. Широта и многоплановость его проявлений в человеческой цивилизации просто поражают. Протяжённость во времени - это история человечества от верхнего палеолита до сегодняшнего дня. Пространственные рамки - все части света, кроме Антарктиды. Для древнего человека это был сакральный символ, который использовался в ритуальной деятельности и помогал людям поддерживать отношения с природой и в обществе, обеспечивающие их выживание и развитие. Трудно переоценить значение понятия «Лабиринт» в философском осмыслении человечеством мироздания, цивилизаций, жизни отдельного человека, их возникновения и развития.

Владимир Ефимов - Лабиринт - История, тайны, психология

СПб.: Нестор-История, 2018. - 648 с.

ISBN: 978-5-4469-1265-0

Владимир Ефимов - Лабиринт - История, тайны, психология - Содержание

Введение

Часть I. Лабиринт во времени и пространстве

Часть II. Сакральнаягеометрия Лабиринта

Часть III. Тайны Лабиринта

Часть IV. Лабиринт, сознание и психика человека

ЧастьV. Использование лабиринтов в практическойпсихологии

Заключение