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Ефимов - Лабиринт

Владимир Ефимов - Лабиринт - История, тайны, психология
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History
Лабиринт является одним из древнейших и самых загадочных символов человечества. Широта и многоплановость его проявлений в человеческой цивилизации просто поражают. Протяжённость во времени - это история человечества от верхнего палеолита до сегодняшнего дня. Пространственные рамки - все части света, кроме Антарктиды. Для древнего человека это был сакральный символ, который использовался в ритуальной деятельности и помогал людям поддерживать отношения с природой и в обществе, обеспечивающие их выживание и развитие. Трудно переоценить значение понятия «Лабиринт» в философском осмыслении человечеством мироздания, цивилизаций, жизни отдельного человека, их возникновения и развития.

Владимир Ефимов - Лабиринт - История, тайны, психология

СПб.: Нестор-История, 2018. - 648 с.
ISBN: 978-5-4469-1265-0

Владимир Ефимов - Лабиринт - История, тайны, психология - Содержание

Введение
  • Часть I. Лабиринт во времени и пространстве
  • Часть II. Сакральнаягеометрия Лабиринта
  • Часть III. Тайны Лабиринта
  • Часть IV. Лабиринт, сознание и психика человека
  • ЧастьV. Использование лабиринтов в практическойпсихологии
Заключение
Views 313
Rating 5.0 / 5
Added 15.12.2024
Author brat Vasil
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5.0/5 (1)

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