Егизарян - Иудея библейских времен

Эдуард Егизарян — Иудея библейских времен — Религиозно-общинная и повседневная жизнь
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, Biblical Studies, History, **Jewish History

Духовная жизнь общества – неотъемлемое состояние человеческого бытия. В ней отражаются основные этапы исторического наследия, исторической памяти народа, которые проявляются посредством разнообразных традиций, материальных и духовных ценностей, знаний, потребностей и стремлений. Духовная жизнь иудейского общества как народа, в исторических рамках которого были рождены и развиты идеи и ценности, впоследствии ставшие общекультурными для всей европейской цивилизации, всегда заслуживала особого внимания и была объектом всевозможных исследований.

Периодизация истории древнееврейского народа демонстрирует широкое многообразие религиозно-политических условий, посредством изменения в которых происходило изменение и самого общества, а также условий для дальнейшего социального прогресса или регресса. Исторические источники демонстрируют образец такого регресса иудейского общества перед вавилонским пленением, осуществлённым Навуходоносором II в ряде завоевательных кампаний конца VII – начала VI веков до н. э. Однако дальнейшая репатриация народа вследствие свободы, предоставленной персидским царём Киром II и его манифестом, послужила новым толчком для развития и восстановления общества.

Новый курс на реставрацию сложился не из отрицания и отвержения прошлого негативного опыта или попытки откреститься от своей истории и ответственности за неё, а именно из осознания и переосмысления этого опыта, из желания построить новое общество, основанное на морально-нравственных принципах, сформулированных в своё время древними пророками и вождями народа. Эти социальные изменения были не просто прогрессивными; они в корне реструктуризировали всё общество. В результате этих реформ возникло новое религиозно-социально-политическое образование, основой которого были принципы Закона Моисея, переосмысленные и иногда прокомментированные в новых условиях по-новому.

Этот период еврейской истории ознаменован появлением целой плеяды таких величайших деятелей, как Ездра, Неемия, Аггей, Захария, Малахия и др. Немаловажно и то, что именно в этот период происходит формирование канона Священного Писания не только раннего иудаизма эпохи после вавилонского пленения, но и канона, впоследствии принятого христианской церковью. Также нельзя не отметить, что в данный период зарождается очень важный религиозно-социальный институт иудаизма, ставший, в свою очередь, «матерью» христианства – синагога.

Однако необходимо подчеркнуть, что попытка проведения реформ основными религиозными деятелями, равно как и их методы, наталкивались не только на сопротивление со стороны явных врагов реформ – соседних народов, таких, как самаритяне. Современные исследования показывают, что само видение реформ было разным в различных религиозно-социальных кругах иудейского народа. Кроме того, непосредственную роль в становлении этого общества сыграла сама Персидская империя как смыслообразующая политическая единица VI–IV веков до н. э. Поэтому процессы, происходившие в империи и, на первый взгляд, не имевшие особого значения для провинции Иудея, тем не менее важно понимать и по достоинству оценивать.

Москва: Издательство ББИ, 2025. — 220 с.
ISBN 978-5-89647-437-1

Эдуард Егизарян — Иудея библейских времен — Содержание

  • Введение
  • Глава 1. «Духовная жизнь»: основные подходы в гуманитарных областях
    • Теологическая перспектива
    • Философская перспектива
    • Психологическая перспектива
    • Социологическая перспектива
    • Культурологическая перспектива
    • Политологическая перспектива
  • Глава 2. «Духовная жизнь» в исторической перспективе и её слагаемые
    • Многомерность явления
    • Ветхозаветное понимание истории
    • Слагаемые духовной жизни общества
  • Глава 3. Источники и их специфика
    • Проблемы источников
    • Библейские нарративные источники
    • Персидские, месопотамские и египетские источники
    • Греческие и латинские источники
    • Археологические материалы
  • Глава 4. Духовная жизнь в ахеменидской Иудее
    • Религиозно-политический облик послепленной Иудеи
    • Административно-финансовые реформы
    • Хронология и периодизация
    • Религиозная политика Ахеменидов
    • Статус провинции Иудея
    • Политические партии в Иудее
    • Теократия
    • Население провинции
    • Семейная реформа
    • Значение Иерусалима
  • Глава 5. Социальные институты в ахеменидской Иудее
    • Нежреческие институты
    • Жречество
    • Нефинеи и «сыны рабов Соломона»
    • Синагога
  • Заключение
  • Список сокращений
Comments (3 comments)

Vars 10 months ago

А эту книгу нельзя будет скачать?
esxatos 10 months ago

Этой книги еще ПОКА нет у нас.
esxatos 9 months ago

да, уже по целевой можно, заказывать у меня

