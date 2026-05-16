Егизарян - Иудея библейских времен
Духовная жизнь общества – неотъемлемое состояние человеческого бытия. В ней отражаются основные этапы исторического наследия, исторической памяти народа, которые проявляются посредством разнообразных традиций, материальных и духовных ценностей, знаний, потребностей и стремлений. Духовная жизнь иудейского общества как народа, в исторических рамках которого были рождены и развиты идеи и ценности, впоследствии ставшие общекультурными для всей европейской цивилизации, всегда заслуживала особого внимания и была объектом всевозможных исследований.
Периодизация истории древнееврейского народа демонстрирует широкое многообразие религиозно-политических условий, посредством изменения в которых происходило изменение и самого общества, а также условий для дальнейшего социального прогресса или регресса. Исторические источники демонстрируют образец такого регресса иудейского общества перед вавилонским пленением, осуществлённым Навуходоносором II в ряде завоевательных кампаний конца VII – начала VI веков до н. э. Однако дальнейшая репатриация народа вследствие свободы, предоставленной персидским царём Киром II и его манифестом, послужила новым толчком для развития и восстановления общества.
Новый курс на реставрацию сложился не из отрицания и отвержения прошлого негативного опыта или попытки откреститься от своей истории и ответственности за неё, а именно из осознания и переосмысления этого опыта, из желания построить новое общество, основанное на морально-нравственных принципах, сформулированных в своё время древними пророками и вождями народа. Эти социальные изменения были не просто прогрессивными; они в корне реструктуризировали всё общество. В результате этих реформ возникло новое религиозно-социально-политическое образование, основой которого были принципы Закона Моисея, переосмысленные и иногда прокомментированные в новых условиях по-новому.
Этот период еврейской истории ознаменован появлением целой плеяды таких величайших деятелей, как Ездра, Неемия, Аггей, Захария, Малахия и др. Немаловажно и то, что именно в этот период происходит формирование канона Священного Писания не только раннего иудаизма эпохи после вавилонского пленения, но и канона, впоследствии принятого христианской церковью. Также нельзя не отметить, что в данный период зарождается очень важный религиозно-социальный институт иудаизма, ставший, в свою очередь, «матерью» христианства – синагога.
Однако необходимо подчеркнуть, что попытка проведения реформ основными религиозными деятелями, равно как и их методы, наталкивались не только на сопротивление со стороны явных врагов реформ – соседних народов, таких, как самаритяне. Современные исследования показывают, что само видение реформ было разным в различных религиозно-социальных кругах иудейского народа. Кроме того, непосредственную роль в становлении этого общества сыграла сама Персидская империя как смыслообразующая политическая единица VI–IV веков до н. э. Поэтому процессы, происходившие в империи и, на первый взгляд, не имевшие особого значения для провинции Иудея, тем не менее важно понимать и по достоинству оценивать.
Эдуард Егизарян — Иудея библейских времен — Религиозно-общинная и повседневная жизнь
Москва: Издательство ББИ, 2025. — 220 с.
ISBN 978-5-89647-437-1
Эдуард Егизарян — Иудея библейских времен — Содержание
- Введение
-
Глава 1. «Духовная жизнь»: основные подходы в гуманитарных областях
- Теологическая перспектива
- Философская перспектива
- Психологическая перспектива
- Социологическая перспектива
- Культурологическая перспектива
- Политологическая перспектива
-
Глава 2. «Духовная жизнь» в исторической перспективе и её слагаемые
- Многомерность явления
- Ветхозаветное понимание истории
- Слагаемые духовной жизни общества
-
Глава 3. Источники и их специфика
- Проблемы источников
- Библейские нарративные источники
- Персидские, месопотамские и египетские источники
- Греческие и латинские источники
- Археологические материалы
-
Глава 4. Духовная жизнь в ахеменидской Иудее
- Религиозно-политический облик послепленной Иудеи
- Административно-финансовые реформы
- Хронология и периодизация
- Религиозная политика Ахеменидов
- Статус провинции Иудея
- Политические партии в Иудее
- Теократия
- Население провинции
- Семейная реформа
- Значение Иерусалима
-
Глава 5. Социальные институты в ахеменидской Иудее
- Нежреческие институты
- Жречество
- Нефинеи и «сыны рабов Соломона»
- Синагога
- Заключение
- Список сокращений
А эту книгу нельзя будет скачать?
Этой книги еще ПОКА нет у нас.
да, уже по целевой можно, заказывать у меня