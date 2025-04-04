Егорычев Сергей - Изучая христианство

Суицид (от лат. sui caedere – убивать себя) – преднамеренное лишение себя жизни, как правило, самостоятельное и добровольное. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Послание апостола Павла к Галатам глава пятая, стих 24. Разум человека влечёт его как правило либо к жизни, либо к смерти. Это довольно простое и поверхностное деление на два вектора. Священные писания призывают человека к тому, что вселит в него Жизнь. Что такое жизнь? Жизнь – это тайна, слова для описания которой подобрать невозможно, хотя и почти все чувствуют, о чём идёт речь, когда сталкиваются с ней. В серые будни нам часто недостаёт жизни. Когда серые будни превращаются в череду чёрных дней, нас расплющивает около депрессивное состояние, мы можем дойти до того, что искренне возжелаем смерти. Причём, желательно, окончательной. Сами не ведая, чего желаем, мы хотим лишь, чтобы мир стал устроен по нашей прихоти, чтобы все бремена были с нас сняты, а каждый новый день мы встречали бы лишь наслаждения и служения других людей себе. Тогда как мир непрерывно требует от нас противоположного. Основные страдания человеку причиняет его сопротивление этому требованию. Не так сложно послужить, как сложно сопротивляться. Сопротивляясь тому, для чего мы предназначены, мы испытываем неимоверные муки, полное непринятие мира и доходим в конце концов до его бессмысленности и до желания его покинуть. Да, мир таков. Ничто не пляшет под нашу дудку, если мы играем неверную мелодию самолюбования. Мир может плясать под нашу дудку, но когда мы заиграем мелодию, меняющую жизнь других живых существ к лучшему. Когда в служении забудем себя и свои печали от нереализованных желаний. Сколько раз мы сталкиваемся в жизни с этим ощущением стеснения в груди, когда авто матически начинаем внутренне сопротивляться любой просьбе, любой необходимости? Прозвенел будильник, и мы уже успели проклясть данную нам работу. Скопилась грязная посуда – и прокляли быт. И так и волочимся по жизни, проклиная всё вокруг, и так очерняя весь мир, в котором живём. До тех пор, пока не сделаем его таким чёрным, что хотим его покинуть. Лишь после смирения с устройством мира таким образом, каким он устроен, мы вынужденно и из инстинкта самосохранения начинаем трудиться. И в труде, в результатах которого мы уже перестаём быть заинтересованы, мы находим хоть сколько-нибудь твёрдое основание для того, чтобы устоять. И не только устоять, но и найти, нащупать ту самую Жизнь. Настоящую. Мы тешим себя ощущением собственной уникальности, думая, что мы лишь одни такие особенные, кто сталкивается с таким эксклюзивным недугом. С непринятием жизни в этом мире. Тогда как это общечеловеческая проблема, и мы намного больше одинаковые, чем разные. И из этого следует, что и проблемы наши не новые. А давно разложены по полочкам. Священные писания приглашают человека перестать критиковать мир и как ребёнок жаловаться и капризничать, и вместо этого начать работать совместно. И менять жизни людей к лучшему. Всякую работу Библия призывает делать так, словно ты делаешь её для лучшего друга или близкого родственника. Всякое помещение, где ты находишься, держать так, словно ты ожидаешь Его визита с нетерпением. Все мысли редактировать так, словно их рукопись ты отправишь Ему.

Егорычев Сергей - Изучая христианство

С. Егорычев — «Издательские решения»

ISBN 978-5-00-516669-2

Егорычев Сергей - Изучая христианство - Содержание