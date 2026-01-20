Эк - И будут двое одна плоть
Данная книга представляет собой пособие для будущих супружеских пар. Ее цель - подготовить вас к важному шагу в вашей жизни, ведь вы собираетесь стать одним целым. Брак был учрежден Богом, и Его Слово содержит наставления о том, как должны строиться отношения между мужчиной и женщиной, чтобы в них были любовь, дружба, тепло, а также радость и восторг.
Роберт Эк - И будут двое одна плоть - Пособие для будущих супружеских пар
Пер. со шведского. — М.: МРО БЦХВЕ «Слово жизни», 2002. — 80 стр.
ISBN 5-94324-021-7 (рус.)
ISBN 91-7866-464-0 (швед.)
Роберт Эк - И будут двое одна плоть - Пособие для будущих супружеских пар - Содержание
От автора
Что такое брак?
Чего вы ждете от брака?
Роли, обязанности и принятие решений
Общение
Секс
Деньги
Свадьба
Послесловие
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