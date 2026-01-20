Данная книга представляет собой пособие для будущих супружеских пар. Ее цель - подготовить вас к важному шагу в вашей жизни, ведь вы собираетесь стать одним целым. Брак был учрежден Богом, и Его Слово содержит наставления о том, как должны строиться отношения между мужчиной и женщиной, чтобы в них были любовь, дружба, тепло, а также радость и восторг.

Роберт Эк - И будут двое одна плоть - Пособие для будущих супружеских пар

Пер. со шведского. — М.: МРО БЦХВЕ «Слово жизни», 2002. — 80 стр.

ISBN 5-94324-021-7 (рус.)

ISBN 91-7866-464-0 (швед.)

Роберт Эк - И будут двое одна плоть - Пособие для будущих супружеских пар - Содержание

От автора

Что такое брак?

Чего вы ждете от брака?

Роли, обязанности и принятие решений

Общение

Секс

Деньги

Свадьба

Послесловие