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Эк - И будут двое одна плоть

Эк - И будут двое одна плоть
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

Данная книга представляет собой пособие для будущих супружеских пар. Ее цель - подготовить вас к важному шагу в вашей жизни, ведь вы собираетесь стать одним целым. Брак был учрежден Богом, и Его Слово содержит наставления о том, как должны строиться отношения между мужчиной и женщиной, чтобы в них были любовь, дружба, тепло, а также радость и восторг.

Роберт Эк - И будут двое одна плоть - Пособие для будущих супружеских пар

Пер. со шведского. — М.: МРО БЦХВЕ «Слово жизни», 2002. — 80 стр.

ISBN 5-94324-021-7 (рус.)

ISBN 91-7866-464-0 (швед.)

Роберт Эк - И будут двое одна плоть - Пособие для будущих супружеских пар - Содержание

От автора

  • Что такое брак?

  • Чего вы ждете от брака?

  • Роли, обязанности и принятие решений

  • Общение

  • Секс

  • Деньги

  • Свадьба

Послесловие

Views 241
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Added 20.01.2026
Author brat lexmak
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