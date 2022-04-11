Экерч Роджер - На исходе дня - История ночи

Эта книга посвящена истории ночи в Западной Европе в эпоху, предшествовавшую промышленной революции. Главным образом меня интересовало поведение людей, сталкивавшихся после наступления темноты с реальными или вымышленными опасностями. Если не считать крупных исследований по истории преступности и колдовства, ночь как объект изучения не пользовалась особым вниманием — и все из-за бытовавшего с давних пор мнения, будто бы в темное время суток не происходит ничего, что могло бы представлять интерес. «Нечем заняться — только спим, едим и пускаем газы» — слова поэта начала XVII века Томаса Миддлтона лучше всего отражают подобный образ мыслей. За исключением некоторых европейских ученых, историки до начала Нового времени не проявляли интереса к ночи, таившей в себе первобытную сущность человеческого бытия. Долгие часы семьи проводили в полнейшей темноте, а ночь продолжала оставаться terra incognita, явлением второстепенного значения, забытой частью человеческого существования. «Полжизни мы проводим в темноте», — заметил Жан-Жак Руссо в романе «Эмиль, или О воспитании» (1762).

Ночь была не просто фоном дневной жизни человека (или же естественным перерывом в его повседневном распорядке) — с ночным временем связана самобытная культура со свойственными только ей обычаями и ритуалами. В Британии и Америке ее часто называли «ночным сезоном» (night season), тем самым подчеркивая уникальную природу ночного времени. Ночь и день, разумеется, имели немало общего, а многие различия между ними были условны (какие-то явления казались более заметными и значимыми ночью, чем днем, какие-то действия совершались преимущественно под покровом тьмы). Ночь вносила поправки не только в рацион, гигиену, стиль одежды, не только видоизменяла системы сообщения и способы передвижения — существенные сдвиги происходили также в социальной сфере, она влияла на рабочие ритмы, нравы, законы, иерархию, определяла отношения между полами. Книга призвана, с одной стороны, оспорить утверждение, что ночь бедна событиями, а с другой — показать существенно отличавшуюся от дневной богатую и яркую ночную культуру, alternate reign, как называл ее один английский поэт. Большинству людей темнота представлялась убежищем от обыденности: по мере того как тени становились длиннее, мужчины и женщины отдавались своим внутренним порывам, пытаясь реализовать во сне или наяву подавленные желания, как невинные, так и греховные. Ночь, пора освобождения и обновления, давала свободу действий добрым и злым людям, спасительным и губительным силам. «Ночь стыда не ведает» — гласила пословица. Несмотря на бесчисленные опасности, многие с закатом солнца испытывали прилив свежих сил.

Книга «История ночи» разделена на четыре части и состоит из двенадцати глав. В первой части, «В тени смерти», речь идет об опасностях, предостерегающих людей ночью. С наступлением сумерек угроз для тела и души становилось значительно больше, и они были гораздо серьезнее. Может статься, никогда раньше в истории Запада вечер не казался столь пугающим.

А. Роджер Экерч - На исходе дня: История ночи

СПб.: Азбука, 2010. — 512 с.: ил.

ISBN 978-5-389-01075-8

А. Роджер Экерч - На исходе дня: История ночи - Содержание

Благодарности

Перевод В. Федотовой

Предисловие - Перевод В. Федотовой

Наступление ночи - Перевод В. Федотовой

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. В ТЕНИ СМЕРТИ - Перевод В. Федотовой

Прелюдия

Глава первая. Ужасы ночи: небесные и земные

Глава вторая. Смертельные напасти. Грабеж, насилие и огонь

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ - Перевод Н. Жутовской

Прелюдия

Глава третья. Церковь и государство. Слабость власти

Глава четвертая. Мой дом — моя крепость. Безопасность жилища

Глава пятая. Видимая тьма Путеводитель под покровом ночи

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: ТЕМНЫЕ ЦАРСТВА - Перевод В. Федотовой

Прелюдия

Глава шестая. Ночные дела. Работа

Глава седьмая. Всеобщая благодетельница. Социализация, секс и уединение

Глава восьмая. Благородные гуляки. Принцы и пэры

Глава девятая. Властители ночи. Плебеи

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ: ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ - Перевод А. Обрадович

Прелюдия

Глава десятая. Таинства опочивальни. Ритуалы

Глава одиннадцатая. Распускание связанного рукава. Тревоги

Глава двенадцатая. Сон, который мы потеряли Ритмы и обличения

Рассвет - Перевод А. Обрадович

Примечания

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