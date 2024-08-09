После окончания школы Света поехала в областной центр и поступила в университет. Училась прилежно, даже получала губернаторскую стипендию, снимала комнатку в центре города. Учась на втором курсе, познакомилась и подружилась с группой ребят и девушек с разных факультетов, которые оказались верующими в Иисуса Христа. Они и пригласили ее на студенческую встречу, где она впервые услышала Евангелие. Света стала посещать студенческие встречи каждую неделю, начала самостоятельно читать Новый Завет и через месяц через покаяние приняла Иисуса Христа своим Господом и Спасителем.

Надо сказать, что Света была совсем не из верующей семьи, и даже наоборот: среди ее родственников не было никого, кто бы ходил хотя бы в Православный храм по праздникам. Поэтому для Светы все события второго курса, новый круг общения и вера в Иисуса Христа были чем-то совершенно новым, живым, радостным. Она всякий раз с замиранием сердца ждала следующей студенческой встречи, где всегда царила атмосфера благодати, радости, искреннего общения, где были песни о Христе под гитару, молитвы друг за друга, за преподавателей и неверующих студентов. На одной из таких встреч она познакомилась с Андреем, который учился на курс старше неё. Он оказался Христианином из семьи служителей, который также приехал из области. Он был всегда уравновешен, немногословен, носил маленькую Библию во внутреннем кармане куртки или пиджака, всегда давал обдуманные ответы. Света стала замечать, что Андрей всегда выбирал место неподалеку от нее и всегда вызывался провожать девушек до дома после собраний, если в группе была она.

На одном из студенческих собраний кто-то поднял вопрос о том, что было бы здорово недавно уверовавшим студентам найти поместную церковь для посещения собраний и дальнейшего духовного роста. Несколько студентов вкратце рассказали, в какую церковь они ходят, что в их церквях происходит. Света слушала внимательно всё, что говорили, но для себя решила, что учебная нагрузка не позволит ей регулярно ездить в какую-нибудь церковь и что еженедельных студенческих собраний для нее будет вполне достаточно. Однако, после этого собрания к ней подошёл Андрей и спросил, не хотела бы она сходить с ним в церковь в ближайшее воскресенье, на что Света, минуту подумав, согласилась. Андрей ей нравился, и это было главной причиной ее согласия.

Том Экман, Брент Бриджмен, Бутч Энтрекин - Свежий взгляд на старое Послание Иакова - Углубленное исследование самой ранней книги Нового Завета

пер. с англ.

М.: Триада, 2020, 144с.

ISBN978-5-86181-660-1

Том Экман, Брент Бриджмен, Бутч Энтрекин - Свежий взгляд на старое Послание Иакова - Углубленное исследование самой ранней книги Нового Завета - Содержание

Вступление

Занятие 1. Введение в Послание

Занятие 2. Послание Иакова 1:1-15

Занятие 3. Послание Иакова 1:16-27

Занятие 4. Послание Иакова 2:1-13

Занятие 5. Послание Иакова 2:14-27

Занятие 6. Послание Иакова 3:1-18

Занятие 7. Послание Иакова, глава 4

Занятие 8. Послание Иакова 5:1-20

Послесловие

Приложение 1. «Испытание» в послании Иакова, Глава 1

Приложение 2. “Спасти ваши души” в послании Иакова и в Ветхом Завете

Приложение 3. Два основных взгляда на Послание Иакова 2:14-26 в среде Евангельских христиан

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Примечания