Умберто Эко - Эволюция средневековой эстетики

Итальянский писатель Умберто Эко (род. 5.01.1932, Алессандрия, Пьемонт) известен во всем мире прежде всего своими романами «Имя розы» (1980), «Маятник Фуко» (1988), «Остров накануне» (1995), «Баудолино» (2000). Выпускник Туринского университета, доктор философских наук, профессор семиотики старейшего в Европе университета в Болонье, сейчас он является почетным профессором сорока двух университетов мира. Умберто Эко носит звания академика Академии мировой культуры в Париже, Академии наук Болоньи и Международной академии философии искусств. Он является главой ассоциации Джеймса Джойса и с 1994 года президентом Международной ассоциации семиотики и когнитивных исследований, а также членом Международного форума ЮНЕСКО.

Всемирно известный писатель стал лауреатом целого ряда международных премий и кавалером орденов, среди которых французский орден «За заслуги в литературе», орден Почетного Легиона, греческий орден Золотой звезды, орден Большого креста Итальянской Республики. Умберто Эко впервые прославился в шестидесятых годах как автор тонких литературных пародий. Профессиональный философ, защитивший докторскую диссертацию по теме «Проблемы эстетики у Фомы Аквинского», он блестяще соединял уже в своих ранних беллетристических опытах «высокое» и «низкое», рафинированную философию и прозу современной жизни («Платон в стриптиз-баре» и проч.).

Принадлежащий его перу постмодернистский бестселлер «Имя розы» наглядно воплощает любимую мысль автора о том, что текст творится читателем в такой же степени, как и создателем. В этом романе захватывающий детектив, любовные страсти, политическая интрига переплелись со скрупулезным воссозданием монастырского уклада, нюансов общественной и религиозной жизни XIII века.

Поклонник Конан Доила наблюдает за расследованием странствующего монаха Вильгельма Баскервильского и его ученика Адсона-Ватсона, ученый-медиевист погружается в узнавание и расшифровку текстов средневековых авторов. Свой роман Умберто Эко писал, не прекращая преподавания в университете, выступая на международных конференциях и ведя колонку в итальянском еженедельнике «Эспрессо».

Умберто Эко - Эволюция средневековой эстетики

Серия «ХУДОЖНИК И ЗНАТОК»

Федеральная целевая программа «Культура России» (подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания России»)

Санкт-Петербург: «Азбука-классика», 2004 г. – 288 с.

ISBN 5-352-00601-8

Умберто Эко - Эволюция средневековой эстетики - Содержание

I. Введение

Предмет и методика исследования.

II. Аспекты эстетического восприятия в Средние века

1. Эстетические интересы средневекового человека.

2. Мистики и чувственное восприятие прекрасного (Гуго Сен-Викторский, св. Бернард и его продолжатель Гилберт).

3. Собирательство и художественный вкус (аббат Сугерий и сокровища Сен-Дени).

4. Понятия о пользе, благе и красоте и их место в эстетической концепции.

III. Прекрасное как трансцендентная категория

1. Эстетическая картина вселенной.

2. Филипп Канцлер.

3. Средневековые комментарии к трактату «О Божественных именах» Псевдо-Дионисия Ареопагита.

4. Гильом Овернский.

5. «Сумма теологии» Александра Гэльского.

6. Св. Бонавентура.

7. Трактат Альберта Великого «О красоте и благе».

IV. Эстетика пропорциональности

1. Классическая традиция от предшественников Сократа до Витрувия.

2. Боэций и музыкальная эстетика.

3. Космология Шартрской школы. Эстетика homo quadratus.

4. Пропорциональность как этическое и эстетическое правило. Эмпирическое открытие общепринятых значений пропорций. Тропы, орган, диастематия, полифония. Правила риторики и поэтики. Герметизм мастеров-каменщиков. Законы симметрии и идеальной картины в изобразительных искусствах. Виллар д'Оннекур.

V. Эстетические концепции света

1. Средневековое восприятие цвета и света. Классические и восточные представления о свете.

2. Трактаты об оптике и о перспективе. Метафизика света у Роберта Гроссетесте и у св. Бонавентуры.

VI. Вселенная символическая и аллегорическая

1. Психология и социология символико-аллегорического восприятия действительности. Эстетическая структура аллегорического мировосприятия.

2. Метафизический символизм Иоанна Скота Эриугены и Гуго Сен-Викторского.

3. Аллегоризм космический и аллегоризм поэтический (Алан Лилльский, Рихард Сен-Викторский). Пластический аллегоризм в готическом соборе.

4. Аллегоризм и параболизм в соответствии с учением св. Фомы. От вселенной символической к натуралистической вселенной XIII века.

VII. Психология и гносеология эстетического восприятия

1. Антитеза «субъект — объект» от Платона до готического искусства.

2. Различные философские обоснования эстетической эмоции.

3. Различные психологии зрительного восприятия. Трактаты «Перспектива» Аль-Хазена и «О перспективе» Витело.

4. Эстетика зрительного восприятия у св. Фомы.

VIII. Эстетика организма

1. Св. Фома и онтология существования.

2. Формальные критерии прекрасного: различные типы пропорциональности.

3. Функциональность эстетического организма. Чистота как значимая характеристика организма. Эстетическое созерцание как интеллектуальное суждение.

IX. Развитие и упадок эстетики организма

1. Ульрих Страсбургский, св. Бонавентура, Раймунд Луллий.

2. Отношение к организму и индивидуальность художественного произведения у Дунса Скота. Отход от эстетики организма у Уильяма Оккама и Никола д'Отрекура.

3. Неописуемость прекрасного в сочинениях немецких и фламандских мистиков.

X. Теории искусства и сочинения об изящных искусствах

1. Средневековая теория искусства. Искусство и природа (Иоанн Солсберийский).

2. Онтология художественной формы (св. Фома, св. Бонавентура, Жан де Мён).

3. Искусства свободные и искусства сервильные.

4. Сочинения об изящных искусствах. «Каролингские книги», «О различных искусствах» Теофила, теологические положения об образе.

5. Система поэтик. Новая наука трубадуров.

XI. Художественная фантазия и достоинство художника

1. Дидактическая сущность поэзии. Поэты-богословы (от Альбертино Муссато до Колуччо Салютати).

2. Художественная идея от Платона до томистской теории искусства.

3. Фантазия и воображение. Интуиция и чувство в теориях францисканцев и сочинениях немецких мистиков.

4. Самосознание художника.

XII. Заключение

1. Развитие средневековой эстетики.

2. Ограниченность ее теоретических основ. Главные положения средневековой эстетики и ее восприятие сегодня.

Библиография

Примечания.

Список иллюстраций

Указатель имен

Умберто Эко - Эволюция средневековой эстетики - Введение

В этой небольшой по объему книге рассматривается эволюция круга эстетических проблем и их решений, появившихся в недрах латинского Средневековья, на протяжении целого тысячелетия, в период с VI по XV век.

Говоря о латинском Средневековье, я обращаюсь к схоластической философии и тяготеющему к ней окружению. Однако мы будем постоянно затрагивать явления культуры светской и соотносить теоретические построения с конкретными условиями, в которых находились искусство и эстетическое восприятие того или иного времени. Прежде всего, это необходимо, чтобы выяснить сферу действия определенных формул, проверить, насколько они соответствуют или расходятся с действительностью. Далее, чтобы оценить реальное соотношение между средневековой эстетикой и иными феноменами того времени. И наконец, чтобы уяснить, находились ли у эстетических теорий убедительные ответы на вопросы, приходившие вместе с опытом созерцания или созидания прекрасного. Что именно красота означала для средневекового человека. Оказались ли, а если да, то в какой степени, теории стимулом и ориентиром для воплощения самих себя в художественной действительности.

Такой подход уже сам по себе позволяет преодолеть широко распространенное мнение о том, что в пору Средневековья якобы не существовало никакой эстетической доктрины, и оно оставило после себя лес бесплодных и смутных метафизических концепций, еще более запутанных благодаря аллегорическим иносказаниям. Понятно, что если эстетикой считать особую концепцию искусства, скажем теорию Бенедетто Кроче о том, что искусство есть лирическая интуиция чувства, разумеется, средневековая философия не подарила нам никакой «эстетики». Но сведение проблем эстетики (а каждая эпоха задается вопросом о природе прекрасного и самого искусства) к выведению и формулированию некоего учения представляется тупиковым методом исследования и близоруким отношением к проблеме.

Если же мы, напротив, постараемся обнаружить, как отдельно взятая эпоха разрешала круг эстетических проблем в формах, созвучных своей собственной восприимчивости и культуре, наши исторические поиски будут способствовать реконструкции того, что обычно понимается под эстетикой в собственном смысле. Окажется возможным выстроить историю конкретной цивилизации, рассматривая ее под углом зрения чувственного восприятия и эстетического сознания. Только отказавшись от поисков какого бы то ни было родства с существующими ныне теориями, мы сможем обозначить главные аспекты средневековой эстетики, выявить вопросы, все еще не потерявшие своей значимости. Это позволит уяснить, какие из наших сегодняшних проблем выросли из тех теорий, которые мы зачастую полагаем абсолютно безынтересными.