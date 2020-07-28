Эта книга посвящена легендарным местам и землям: местам и землям, потому что это может быть целый континент, например Атлантида, а иной раз - деревня или замок, а порой даже (как в случае Бейкер-стрит Шерлока Холмса) - квартира.

Словарей фантастических и вымышленных мест существует много, самый полный из них - великолепное Пособие по фантастическим местам Альберто Мангуэля и Джанни Гуадалупи. Мы же «выдуманными» местами заниматься не станем, так как иначе нам пришлось бы включить сюда и дом госпожи Бовари, и берлогу Фе-джина из Оливера Твиста, и крепость Бастиани из Татарской пустыни. Это все места из художественного мира, даром что увлеченные читатели ищут их в мире реальном — ищут безуспешно. Не возьмемся и за литературные адреса, притворяющиеся подлинными, хотя читателям нравится путешествовать по следам любимых книг, и каждый год 16 июня поклонники Улисса пытаются найти дом Леопольда Блума на Экклс-стрит в Дублине, посещают башню Мартелло, ставшую теперь Музеем Джойса, или стремятся приобрести в известной аптеке то же лимонное мыло, какое купил Леопольд Блум в 1904 г. Даже прямо указанные в романах адреса, как особняк .Ниро Вульфа из бурого песчаника на Манхэттене, не являются в данном случае нашей темой.

Наша тема — это места и земли, порождающие или порождавшие в прошлом всякого рода утопии, иллюзии и химеры, из-за того что множество людей действительно верили, что они есть или были где-то на свете.

Умберто Эко - История иллюзий: легендарные места, земли и страны

2-е изд.

М.: СЛОВО/SLOVO, 2014. - 480 с.

ISBN 978-5-387-00647-0

Умберто Эко - История иллюзий: легендарные места, земли и страны - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. ПЛОСКАЯ ЗЕМЛЯ И АНТИПОДЫ

2. БИБЛЕЙСКИЕ ЗЕМЛИ

3. ГОМЕРОВЫ ЗЕМЛИ И СЕМЬ ЧУДЕС СВЕТА

4. ЧУДЕСА ВОСТОКА: ОТ АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО ДО ПРЕСВИТЕРА ИОАННА

5. ЗЕМНОЙ РАЙ, СЧАСТЛИВЫЕ ОСТРОВА И ЭЛЬДОРАДО

6. АТЛАНТИДА, МУ И ЛЕМУРИЯ

7. КРАЙНЯЯ ФУЛА И ГИПЕРБОРЕЯ

8. СТРАНСТВИЯ ГРААЛЯ

9. АЛАМУТ, СТАРЕЦ ГОРЫ И АССАСИНЫ

10. СТРАНА КОКАНЬ

11. ОСТРОВА УТОПИИ

12. СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА И ЮЖНАЯ ЗЕМЛЯ

13. НЕДРА ЗЕМЛИ, ПОЛЯРНЫЙ МИФ И АГАРТА

14. КАК ПРИДУМАЛИ РЕНН-ЛЕ-ШАТО

15. РЕАЛЬНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЫМЫСЛА

Умберто Эко - История иллюзий: легендарные места, земли и страны - Библейские земли - Потерянные колена Израилевы

Географию библейской Палестины и окрестных земель мы знаем как нельзя лучше. Иерихон и Вифлеем существуют по сей день, равно как Синай, Тивериадское озеро и Красное море, которое пересек Моисей со своим народом. Однако о географическом положении некоторых мест, упомянутых в Писании, известно только по легендам. Возьмем историю двенадцати колен Израиля. Имена их известны: это колена Рувима, Симеона, Левия, Иуды, Дана, Неффалима, Гада, Аси-ра, Иссахара, Завулона, Иосифа и Вениамина. Когда народ Израиля под предводительством Иисуса Навина отвоевал Землю Обетованную (ок. 1200 г. до н. э.), страна была разделена на одиннадцать частей, каждая из которых досталась в удел одному из колен. Колену Левия, состоящему из священнослужителей, земли выделено не было.

Колено Иудино, как самое многолюдное, обосновалось в южной части страны, и возникло Иудейское царство. Вторым царством был Израиль, где жили десять оставшихся племен. В 721 г. до н. э. Израильское царство было захвачено Ассирией, а его жители рассеяны по другим районам империи, где выходцы из десяти колен понемногу растворились среди местного населения, и все достоверные следы их исчезли. Однако для многих евреев воссоединение с этими пропавшими собратьями по религии осталось делом чрезвычайной важности, одним из идеалов, связанных с ожиданием мессианской эры.

По одному из преданий, потерянные племена не могут вернуться в Израиль, потому что Бог отгородил их легендарной рекой, именуемой Самбатион. Всю неделю воды Самбатиона, бурля, отрывают от дна огромные куски скал, так что те поднимаются над поверхностью и обрушиваются на любого, кто ищет брод. Только в субботу усмиряется Самбатион, но ни один еврей не нарушит Шаббат, пытаясь перейти реку в субботу. По другой версии, Самбатион - это поток, состоящий только из скал и песка, хаотичное, ни на миг не прекращающееся низвержение камней и глины, и каждый, кто решит посмотреть на это зрелище вблизи, непременно должен прикрыть лицо, чтобы не быть изувеченным.

В Средние века источником сведений о потерянных коленах Израилевых был еврейский путешественник IX в. Эльдад Данит, согласно которому десять колен жили за реками Абиссинии, то есть как раз на берегу Самбатиона. В 1165 г. Вениамин Тудельский, описывая одно из своих путешествий в Персию и на Аравийский полуостров, рассказывает, что наткнулся на какие-то племена иудейского происхождения. Однако потерянные колена искали и в менее предсказуемых местах. В XVI в., например, Бартоломе де Лас Касас, желая оградить американских индейцев от притеснений со стороны испанских конкистадоров, представил их выходцами из десяти потерянных колен. В XVII в. о наступлении мессианской эры и соответственно возвращении десяти колен возвестили последователи удивительной личности, Шабтая Цви - мистика, пророка и каббалиста, которому якобы удалось наконец перейти Самбатион. К сожалению, заявление Цви особых последствий не возымело, так как вскоре он обратился в ислам и утратил доверие евреев.

Потерянные колена обнаруживались то в Кашмире - исходя из возможной древнееврейской этимологии некоторых названий мест или племен, то среди татар Центральной Азии, то на Кавказе, то в Афганистане, то в Хазарском каганате (который был тюркским государством, чьи жители в VIII в. приняли иудаизм). И это не говоря о всех прочих идентификациях, затрагивавших то зулусов, то японцев, то малайцев и так далее.