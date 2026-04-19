Еко - Історія європейської цивілізації - Близький Схід

Category ESXATOS BOOKS, UKRAINIAN LANGUAGE, History

Книга «Близький Схід» є першим томом масштабного проекту «Історія європейської цивілізації» під редакцією видатного мислителя Умберто Еко. Це фундаментальне видання розглядає Близький Схід не просто як окремий регіон, а як колиску, де зароджувалися технології, право, релігія та мистецтво, що згодом лягли в основу європейської ідентичності.

Видання побудоване за мультидисциплінарним принципом: один і той самий період аналізується через призму політичної історії, філософії, образотворчого мистецтва, науки та музики. Такий підхід дозволяє побачити епоху об'ємно — від перших кроків неолітичної революції до завоювань Александра Македонського.

Історія європейської цивілізації. Близький Схід

За редакцією Умберто Еко. — Харків: Фоліо, 2023. — 1471 с. (електронна версія).
2-ге видання, перероблене. ISBN 978-966-03-9917-4.

Історія європейської цивілізації. Близький Схід - Зміст

  • Історія та урбанізація: Дослідження неолітичної революції та виникнення перших міст у Месопотамії та Єгипті. Аналіз становлення великих імперій: Ассирії, Вавилона, Хетського царства. Окремі глави присвячені дипломатії періоду Амарни та фінікійській колонізації.

  • Образотворче мистецтво: Від перших піктограм до виникнення абетки. Розгляд архітектури зикуратів та пірамід, іконографії правителів та уявлень про потойбічний світ. Аналіз амарнського мистецтва та еклектизму перського стилю.

  • Наука і техніка: Зародження металургії, скляної справи та медицини. Детальний опис астрономічних спостережень у Месопотамії та Єгипті, які стали фундаментом для античної науки.

  • Музика: Дослідження звукового досвіду давніх цивілізацій — від первісних інструментів до розвинених музичних культур Єгипту, Месопотамії та навіть Етрурії.

Added 19.04.2026
