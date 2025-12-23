Слово «архаика» происходит от греческого arkhaios, которое связано со словом arche, означающим «принцип», «происхождение» или «причина». Понятие экстаза или ekstasis подразумевает выход за пределы своего «я», трансцендентность относительно себя самого. Формулировка этих двух концепций и то, как они соотносятся друг с другом, представляют собой главный вопрос данного издания, изучающего современность и древние времена, чтобы отследить неизменное присутствие экстаза на фоне архаики.

Данное исследование представляет собой сборник, в котором авторы переосмысливают архаику под новым углом. В первой части рассматриваются работы Юнга и Фрейда, древняя психотерапия и театр как форма экстатического переживания. Вторая часть углубляется в мифологических персонажей, таких как Орест и Дионис, анализируя их через призму философии Людвига Клагеса. Заключительная часть выходит за рамки западной традиции, обращаясь к мифологии Месопотамии и классической китайской литературе.

Экстаз и архаика - Аналитическое психологическое исследование

Под редакцией Пола Бишопа и Лесли Гарднер. — «Касталия», 2025. — 260 с.

ISBN 978-5-907969-22-3

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