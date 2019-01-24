Тайна страданий и христианство - Василий Ильич Экземплярский

Древний Иерусалим был обнесен высокой стеной. Это не только защита на случай неприятеля, но и глубокий символ: Иерусалим — город святой, и как бы неприступной оградой был отделен этот город Великого Царя в сознании исповедников иудейской религии от всякого общения с миром греха и заблуждения, не было места в этом городе ничему нечистому. Самая казнь преступников совершалась вне стен этой святыни.

На месте лобном, возвышенном, вне города, утвержден был и тот крест, на котором распяли Христа, как нарушителя закона и оскорбителя Бога. Виден был с Голгофы Иерусалим, виден храм его — место видимого присутствия Бога среди избранного Им народа, где приносились жертвы — прообразы будущего искупления. Все это было перед глазами распятого Сына Человеческого.

Евангелие повествует, что Христос плакал, когда глядел на Иерусалим во дни Своей жизни, предвидя скорое разрушение столицы своего народа и думая о великом зле, в каком лежал город, предназначенный быть светом миру. И этот город, с его великолепными зданиями расстилался в последний раз перед глазами Господа, и что могло пережить, какую скорбь испытать Его сердце при этом последнем взгляде на Иерусалим! Нет слов и образов, которые могли бы передать весь ужас того, что открывалось с высоты Голгофы. Тот, ради Которого дан был закон, как воспитатель народа; Тот, во имя жертвы Которого приносились жертвы законные: Кто был неизмеримо больше храма и его святыни,Святейший святых и Сын Божий изгоняется из города Господня, причисляется к злодеям, отвергается священниками и народными вождями, поносится народной толпой, и это в то время, когда Иерусалим готовился к великому праздник Пасхи, вспоминая древнее спасение от рабства Египетского и в чаянии великого Избавителя.

Василий Ильич Экземплярский - Тайна страданий и христианство

Сатись Санкт-Петербург 1996. - 171 с.

ISBN 5-7373-0293-8

Василий Ильич Экземплярский - Тайна страданий и христианство - Содержание Слова Спасителя на Кресте

Слава Тебе, показавшему нам Свет!

Идеалы, жизни и вечная жизнь

Тайна страданий и христианство

Неуслышанные молитвы.

Любовь неумирающая

Старчество

Василий Ильич Экземплярский - Тайна страданий и христианство - Слова Спасителя на Кресте Наступила минута величайшего ужаса и величайшего позора в истории человечества: Царь мира умирал на Кресте, отвергнутый своим народом; небесная любовь была попрана человеческой злобой; светлая истина видимо «побеждена», ложью и человеческим предательством. Какие жертвы могли умилостивить разгневанного Отца Света, какие подвиги могли искупить новое грехопадение человечества, что значил весь мир и сами силы небесные по сравнению с одной каплей крови Сына Божия? И с Голгофы все это было видно, все было ясно, и мир весь ждал своего приговора. И он был произнесен избитым, поруганным, изможденным Страдальцем с Креста: «Отец, прости им, потоку, что не знают, что делают». Громы небесные, повторение участи Содома и Гоморры — все это было бессильно загладить страшное преступление, смыть позор с человеческой души. Нужно было новое творческое слово, новое откровение о жизни,чтобы возродить ее в человеке. И это новое слово, этот новый закон человеческих отношений — прощение; любовь всепрощающая. С мгновения смерти Христа, Его слова прощающей любви не умирали в мире. Не только Первомученик Стефан, но и каждый, верующий во Христа, с радостью и любовью повторял слова своего Спасителя, и эта прощающая любовь явилась в истории христианского человечества источником новой жизни и новой радости.

Но все эти слова прощения имеют силу только после слов Христа. Недостаточно хотеть простить, но надо иметь право простить. Перед лицом поруганного добра и торжествующего зла; перед лицом неискупленных и неисцеленных страданий» причиняемых человеческой злобой; перед зрелищем постоянной победы лжи над истиной, тьмы над светом. Кто имеет право не только бороться со злом, но и прощать его, ненавидеть грех и любить грешника, не судить, но спасать? И это право

даровано миру и каждому человеку Христом со Креста. Только Он один, как совершенно безгрешный, воплощенная истина и любовь, и как понесший на Себе всю полноту человеческой неправды: и злобы, и клеветы, и предательства, и страдания, — только Он один Имел право последнего суда над миром, и теперь, по стопам своего Спасителя может и должно идти спасенное Им человечество.

Есть великая книга вечных исканий человеческого сердца правды и света жизни, всегдашних томлений души по лучшему и совершенному — это книга псалмов. И вся она полна горячим призывом к суду Божию, зовет этого великого Судью» молиться о воздаянии нечестивым по делам их, призывает гибель и ужасы на головы нечестивых. И величием высшим, благородством веет от этих огненных слов святых искателей правды в Ветхом Завете. Но проходили века, и казалось не слышал Бог этих горячих молений, неизменно царило зло на земле и страдала, правда, а Судья «медлил» прийти. Наконец, наполнена была, чаша преступлений народа, возопила к небу вся кровь праведных, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахии — и пришел Тот, Кому Отец, дал власть над всякою плотью.