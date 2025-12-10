Экзистенциальная психология и путь Дао - Медитации над трудами Чжуан-цзы

Когда я только начинал свой путь психотерапевта, мне часто казалось, что я — бесполезное дерево. Вокруг меня царило страдание, но я не мог ничего противопоставить ему, даже понять его. Я просто стоял посреди всего этого, «покрытый узлами и наростами», не имея полезной для людей «смолы» или «древесины», и, как мне казалось, был совершенно бессмысленней. Это чувство беспомощности преследовало меня в государственном госпитале, где я проходил стажировку, в психиатрическом центре экстренной помощи, где начал практиковать, и в клинике психического здоровья для семей, с которой я начал работать.

Но однажды я наткнулся на тонкую книжечку, озаглавленную «Дао Дэ Цзин», и мой взгляд на жизнь изменился. Я проводил много времени, раз за разом просматривая её страницы и черпая из них вдохновение. Главная мысль, которую я извлек: каждый из нас порой чувствует себя беспомощным и незначительным. Однако то дерево, что на первый взгляд предстаёт слабым, может оказаться гораздо более стойким, чем кряжистый, могучий дуб. Хотя дуб выглядит сильным и неколебимым, его легко срубить, и если главная польза, которую в нём видят — стать ценным ресурсом для жадных потребителей, он вряд ли сможет выжить. Дуб может предложить быстрые решения и мимолетные радости, но именно «бесполезное дерево» с его узлами и наростами может дать то, что по-настоящему важно: утешение, тень, отдых для уставших и долговременную поддержку.

Хотя метафора бесполезного дерева — это более поздняя интерпретация Дао Дэ Цзин, сделанная тем самым Чжуан-цзы, которому и посвящена эта книга, она очень близка к тому, что воспринял я сам, и за что был глубоко благодарен, читая первоисточник Лао Цзы. Из этой небольшой книги я открыл для себя, что скромность и непритязательность могут открыть путь к новым, глубоким откровениям и эффективным действиям — именно благодаря отказу от традиционных подходов. Я осознал, что быть бесполезным деревом, на удивление, вовсе не означает быть бессмысленным; предоставлять тень и утешение или, как я теперь это называю, «присутствие» для клиентов — вот что действительно ценно. Более того, просто «быть» собой рядом со своими клиентами в трудные моменты может оказаться самой мощной формой «пользы», которую способна предложить наша профессия. Парадоксально, но просто «быть», пребывать вместе со всей нашей хрупкостью, может привести к осознанию чего-то «большего» в нас, к осознанию того «великолепия», которым мы в действительности являемся; именно соединение этих двух аспектов и рождает нашу жизненную силу.

Экзистенциальная психология и путь Дао - Медитации над трудами Чжуан-цзы

Под редакцией Марка Янга, доктора психологии

«Касталия», 2025. — 298 с.

ISBN 978-5-907969-63-6

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