Книга Э. Л. Нитобурга посвящена истории возникновения и развития афроамериканских христианских церквей в Соединённых Штатах. Автор рассматривает религиозную жизнь афроамериканского сообщества как важную часть социальной, культурной и политической истории страны.
В работе прослеживается путь формирования самостоятельных церковных общин афроамериканцев, начиная с периода рабства и заканчивая XX веком. Особое внимание уделяется роли церкви как центра духовной поддержки, образования, социальной организации и борьбы за гражданские права.
Автор показывает, как религиозная вера помогала афроамериканцам сохранять надежду, сплочённость и стремление к свободе в условиях дискриминации и социальной несправедливости. В книге также рассматриваются особенности богослужебной традиции, проповеди, музыкальной культуры и общественной деятельности афроамериканских церквей.
Книга представляет собой историко-социологическое исследование, раскрывающее значение церкви в жизни афроамериканского общества и её роль в формировании движения за гражданские права и социальное равенство в США.
Э.Л. Нитобург – Церковь афроамериканцев в США
Москва: «Наука», 1995. – 276 с.
ISBN 5-02-009798-5
Э.Л. Нитобург – Церковь афроамериканцев в США - Содержание
ОТ АВТОРА
Глава 1. ОБРАЗОВАНИЕ НЕГРИТЯНСКОЙ ЦЕРКВИ
Глава 2. НЕГРИТЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В БОРЬБЕ ПРОТИВ РАБСТВА
Глава 3. "НЕВИДИМЫЙ ИНСТИТУТ’ И РЕЛИГИЯ РАБОВ
Глава 4. КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
Глава 5. В ЭПОХУ ДЖИМ КРОУ
Глава 6. ОТ СИМВОЛА СПРАВЕДЛИВОСТИ К ИНСТРУМЕНТУ БОРЬБЫ ЗА ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
SUMMARY
ПРИЛОЖЕНИЯ
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
