Книга Э. Л. Нитобурга посвящена истории возникновения и развития афроамериканских христианских церквей в Соединённых Штатах. Автор рассматривает религиозную жизнь афроамериканского сообщества как важную часть социальной, культурной и политической истории страны.

В работе прослеживается путь формирования самостоятельных церковных общин афроамериканцев, начиная с периода рабства и заканчивая XX веком. Особое внимание уделяется роли церкви как центра духовной поддержки, образования, социальной организации и борьбы за гражданские права.

Автор показывает, как религиозная вера помогала афроамериканцам сохранять надежду, сплочённость и стремление к свободе в условиях дискриминации и социальной несправедливости. В книге также рассматриваются особенности богослужебной традиции, проповеди, музыкальной культуры и общественной деятельности афроамериканских церквей.

Книга представляет собой историко-социологическое исследование, раскрывающее значение церкви в жизни афроамериканского общества и её роль в формировании движения за гражданские права и социальное равенство в США.

Э.Л. Нитобург – Церковь афроамериканцев в США

Москва: «Наука», 1995. – 276 с.

ISBN 5-02-009798-5

Э.Л. Нитобург – Церковь афроамериканцев в США - Содержание

ОТ АВТОРА

Глава 1. ОБРАЗОВАНИЕ НЕГРИТЯНСКОЙ ЦЕРКВИ

Глава 2. НЕГРИТЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В БОРЬБЕ ПРОТИВ РАБСТВА

Глава 3. "НЕВИДИМЫЙ ИНСТИТУТ’ И РЕЛИГИЯ РАБОВ

Глава 4. КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

Глава 5. В ЭПОХУ ДЖИМ КРОУ

Глава 6. ОТ СИМВОЛА СПРАВЕДЛИВОСТИ К ИНСТРУМЕНТУ БОРЬБЫ ЗА ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

SUMMARY

ПРИЛОЖЕНИЯ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН