Так сложилась наша история, что Россия никогда не была монорелигиозной страной. С давних времён в ней сосуществовало много народов, каждый из которых придерживался своих религиозных верований. Несмотря на законодательное определение русского православия в Российской империи государственной религией, в стране развивались ислам, буддизм, иудаизм, различные протестантские направления и католицизм. После церковного раскола 17 в., наряду с официальной государственной Русской церковью, продолжало существовать староверие (старообрядчество) — русское православие дониконовских времён, состоящее из множества согласий и толков. Кроме того, исконным населением громадных территорий Сибири, Севера, Дальнего Востока практиковались свои автохтонные культы и верования, такие как шаманизм, тотемизм, анимизм.

Христианизация России, продолжавшаяся от Крещения Руси в 10 в. до 18—19 вв., породила феномен двоеверия, при котором православие, распространявшееся при поддержке властей посредством активной миссионерской деятельности на «окраинах» Российской империи, сливалось с дохристианскими автохтонными верованиями коренных народов, совмещаясь в религиозном восприятии людей с народной магией, со славянским и финно-угорским язычеством, рождая причудливый, но ставший для нас уже привычным, религиозный симбиоз (масленица, святочные гадания, христианизация языческих календарей, магические суеверия и др.), который определяет сегодня самобытность православия в России.

Екатерина Элбакян - Религии России. Словарь-справочник

М.: ООО «Издательство «Энциклопедия», 2014. 464 с.

ISBN 978-5-94802-057-0

Екатерина Элбакян - Религии России. Словарь-справочник - Содержание

Несоединимое соединяя. (Вместо предисловии)

Алфавитный указатель статей

Предметный указатель статей

Указатель статей о религиях, религиозных и эзотерических направлениях

Именной указатель статей

Указатель религиозной литературы, сакральных текстов, религиозных документов и периодических изданий

Приложение 1. Религиозные верования народов, проживающих на территории современной России

Приложение 2. Вероисповедание, религиозная практика и мировоззрение в России, федеральных округах и субъектах Российской Федерации

Приложение 3. Сведения Министерства юстиции за 2012 год о религиозных организациях РФ

Екатерина Элбакян - Религии России. Словарь-справочник - Статья из книги - Пятидесятничество в России

Распространение пятидесятнических церквей и деноминаций на территории России. Первые пятидесятические организации появляются в Российской Империи (на территории, входившей в её состав в те годы современной Финляндии) в 1907. К 1911 общины пятидесятников распространяются в центральной России, а в 1913 они появляются в Санкт-Петербурге. В 1920 И.Е. Воропаев, вернувшийся из США, на территории Украины основал более 300 общин. В 1923 община пятидесятников была зарегистрирована советскими властями в Одессе. А в 1926 на Первом Всеукраинском съезде пятидесятников общины пятидесятников были объединены в Союз христиан евангельской веры (ХЕВ).

К 1927 Союз ХЕВ насчитывал 350 общин с более чем 17000 прихожан. Проповедью пятидесятнических идей занимались также А.И. Иванов и Н.П. Смородин. В 1920-е гг. на Украине появляются пятидесятники-сионисты (лидеры — Л. Мельник, И.П. Мурашко и др.), однако начиная с 1930, в связи с общим ужесточением религиозной политики в СССР, пятидесятнические общины закрываются и Союз ХЕВ переходит на нелегальное положение. В 1930 Воронаев и многие пятидесятники были арестованы, молитвенные дома закрыты. В 1945 происходит принудительное объединение пятидесятников с баптистами (см. Баптизм) и евангельскими христианами. С момента этого объединения пятидесятники получили право собираться на служение в молитвенные дома евангельских христиан-баптистов. Однако в кон. 1950-х — нач. 60-х гг. усиливается антирелигиозная политика государства и пятидесятников причисляют к «изуверским сектам».

В 1961 пятидесятники регистрируются как отдельное направление — Союз христиан веры евангельской (ХВЕ), отдельные группы оказываются на нелегальном положении. Это были незарегистрированные пятидесятники, в настоящее время представленные Объединённой церковью христиан веры евангельской. В 1968 Совет по делам религий при Совете министров СССР разрешил начать регистрацию общин пятидесятников на правах автономии. В марте 1991 в Москве прошёл Первый Всероссийский Съезд пятидесятников, на котором был учреждён Объединенный союз христиан веры евангельской — пятидесятников (ХВЕП) под руководством Р.И. Биласа. Его официальным органом является журнал «Примиритель» (ныне «Евангелист»). Ранее, в 1990 прошёл Первый Съезд Союза пятидесятников России, который принял свой Устав и наименование — Союз христиан веры евангельской Российской Федерации (ХВЕ).

В настоящее время в составе Союза ХВЕП в России насчитывается 1273 общины, из них 56 централизованных религиозных организаций 1209 — местных, 1 религиозное учреждение и 7 духовных образовательных учреждений. Число прихожан — более 300 тыс. человек. На территории России действуют 3 Теологических института, десятки Библейских школ и тысячи воскресных школ. Учреждены и действуют 43 региональных центра и управлений Союза ХВЕП, функционирует 106 молитвенных домов. ХВЕ представлены 391 религиозной организаций, из которых 34 централизованных, 350 — местных, 1 религиозное учреждение и 6 духовных образовательных учреждений. Кроме упомянутых объединений, в России продолжают существовать общины пятидесятников-единственников (крупнейшая из них в Санкт-Петербурге), с 1990-х гг. появились общины Ассамблей Бога и некоторые другие направления.