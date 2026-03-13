Елдредж - Рік духовної віднови

Перше січня. Новий-новісінький рік. Це пора, коли ми думаємо про те, що могли би змінити. Цього року, замість того щоб скласти нашвидкуруч список обітниць, які ми, найімовірніше, забудемо ще до лютого, нам, напевно, треба застосувати зовсім новий підхід. Саме час, щоб кожен з нас запитав себе: «Що я хотів би змінити цьогоріч?». Посидь з цією думкою десять хвилин. Зажди, коли заговорить твоє серце, а тоді… піднеси його до Ісуса в молитві: «Господи, прийди. Покажи мені шлях». Я часто запитую Бога, якою буде «тема» мого нового року: «Ісусе, якою буде тема цього року?».

З цього запитання я починаю січень, і воно вже не раз чудесним чином рятувало мене. Зазвичай Ісус каже одну просту річ. Одного разу я почув «Любов». Увесь той рік я відчував потребу повернутися до простої правди любови. Іншого разу цим словом було «віднова», і я взяв коротку відпустку та спробував знайти так потрібну мені віднову. Спитай Ісуса: «Господи, якою буде тема цього року?» – і коли Він заговорить, запиши її! Помісти цей запис на видноті, щоб часто бачити його. І ще: пиши дуже великими літерами.

Елдредж Джон - Рік духовної віднови - 365 днів молитви

пер. з англ. О. Гладкий

Львів: Свічадо, 2023, 396 с.

ISBN 978-966-938-683-0

Елдредж Джон - Рік духовної віднови - 365 днів молитви - Зміст