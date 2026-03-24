Это серия историй о том, что можно назвать хождением с Богом в течение года. В этом состоит наша глубочайшая человеческая нужда, ибо мы призваны научиться жить в близости с Богом. Для этого мы были созданы.

В самом начале нашей истории, до грехопадения человека, до того, как Земля сорвалась с орбиты и завертелась в хаосе, существовал райский сад, называемый Эдем. По замыслу Бога в нем жили первый мужчина и первая женщина. Их история важна для нас, потому что мы должны быть такими, какими были они, и мы должны иметь то, что имели они. Помимо всех прочих радостей более всего они наслаждались общением с Богом. Они разговаривали с Ним, Он разговаривал с ними.

Именно для этого были созданы вы и я. И это мы должны возродить.

Джон Элдридж - Хождение с Богом

Библейский взгляд; Санкт–Петербург; 2009., 252 стр.

ISBN 978–5-8445–0219–4

Джон Элдридж - Хождение с Богом – Оглавление

Введение

Прелюдия

Слышать Бога - Сила предположений - Говорит ли Бог к Своим людям, как раньше? - А как же я? - Чего хочет Бог

Лето

Остановитесь и послушайте - Научиться слушать - Целостный и святой - Освободи место для радости - Что мне читать? - Когда мы не слышим Бога - По плодам их познаете их - Делайте это сразу - Остерегайтесь вступать в соглашения - Желание взглянуть - Теперь пора - Покой - Что дает Бог - Лоси и Илия - «Моя любовь»

Осень

Несчастный случай - Бог? - Пока Бог не станет для нас всем - Дайте Богу место - Освященная жизнь - Соглашения о любви - На следующий день - О чем я молился - Сны - Слушать Бога ради других - Возмездие - Возвращение к радости - Дух этого века - Ястребы

Зима

Уход Скаута - Бог в наших утратах - Примите благодать, которую дает Бог - Дьявол — оппортунист - Отдай их Мне - Ловушка предположений - Со временем будет ясно - В тебе - Сила правильного слова - Что стучит по ночам - Боль - Мотив - Исцеление прошлого - Возвращение к близости - Не все евангелия одинаковы - Освящение дома

Весна

Принимая то, что мне было трудно принять - О вещах, которые Бог нам не дает - Неудовлетворенные желания - Отдых - Расставить все по своим местам - Атака - Великий пост - Искать водительства - Новое начало - Возвращение к любви

Заключение

Слова признательности