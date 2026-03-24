Эта книга также полевой отчет. Это рассказ о пути возмужания, в основном ведущийся странником, мужчиной, который ищет дальнейших возможностей исцеления, возрождения, большей зрелости, и отцом, который делает все, что в его силах, чтобы то же самое дать своим сыновьям. Таким образом, книга разворачивается в двух направлениях — в первую очередь она обращена к мужчинам, преодолевающим путь возмужания, но она также обращена к тем, кто растит сыновей и кто работает с «проблемными» взрослыми.

Джон Элдридж - Путь Мужчины - Карта идущего по пути возмужания

Пер. с англ. — 2-е изд., испр. — СПб.: ЛКС, 2010. — 416 с.

Новый человек

ISBN 978-5-94861-131-0

Джон Элдридж - Путь Мужчины - Карта идущего по пути возмужания - Содержание

Благодарности

Введение

1. По пути возмужания

«Незавершенные» мужчины - Отеческие наставления на реке Саут–Платт - Инициация - Стадии возмужания - Иллюстрации стадий возмужания - Эти стадии бы обнаружите во всех великих сюжетах - Начиная поиск

2. Настоящий сын настоящего отца

Безотцовщина - Истинные сыновья истинного Отца - Но у нас есть отцы - Радикальная перемена - Новая семья — новые родственные связи - Отец совершает инициацию Своих сыновей

3. Мальчишеское детство

Безопасный мир - Мир приключений и битв - Мир подарков - Возлюбленный сын - Раненые - Зло в основе всякого зла

4. Становление Возлюбленного сына

Сердце взрослого мужчины - Возрождение мальчишки - Открытость - Радость быть рядом с сыновьями - Дисциплина и свобода - Символы нашей отцовской привязанности - Сердце нашего Отца

5. Ковбой

Приключение - Сила опыта - Тяжелый труд - «Незавершенные» и израненные

6. Становление Ковбоя

Приключения закаляют сердце мужчины - Нечто эпическое - Роль природы - Инициация - В обществе мужчин - Тяжелый труд - Наставники и советчики - Не просто испытание

7. Год Сэма

Ты — моя радость - Дикий гусь - Миссионерская поездка со взрослыми - Тяжелый труд - Духовные уроки - Гранд–Тетон - Церемония в честь перехода на новую стадию - Постскриптум

8. Воин

Бог–Воитель - Причины быть Воином - Пассивность - Агрессивность - Сердце Воина - Упорство - Раненые

9. Становление Воина

Мальчишка - Юноша - Мужество - Убежденность - Нечто эпическое - Пробуждение Воина во взрослом мужчине - Подготовка Воина - Целенаправленность - Лицом к лицу с врагом - Некоторые советы с поля боя - Следование этим советам сделает вас праведным

10. Любящий

Обращение к прекрасному - Пробуждение поэзии - Бог и любовь - Влюбленность - Раненые

11. Становление Любящего

Юноша - Мужчина как Любящий - Исцеление сердца Любящего - Любовь к Женщине

12. Царь

Рожденные царствовать - Сердце Царя - Ради блага людей - Проверка Царя - Порядок, защита и благословения - Цена царствования - Раны Царя

13. Становление Царя

Благородное сердце - С опорой на предыдущие стадии - Мальчишка с сердцем Царя - Власть - Возведенный Отцом на престол - Гордость - Одиночество - Отец для юношей - Друг Бога

14. Мудрец

Последняя стадия на пути возмужания - И что же такого нам предлагает Мудрец? - Несостоявшиеся и раненые - Становление Мудреца

15. Будем целеустремленными

Вождение автомобиля, гребля на каноэ и лошадь по кличке Коколо - Охота с луком и стрелами - Мужская духовность - Великое восхождение - Признание и приглашение

Эпилог. Куда я направлюсь дальше?

Об авторе