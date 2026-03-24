Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Элдридж - Великий эпос

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics, Homiletics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Тогда Сэм и спросил: «А мы, интересно, в какую сказку попали?» Хороший вопрос. Он чувствует, что они — участники истории. Вокруг происходит что-то важное. История закружила и увлекла их за собой. «Интересно, в какую сказку я попал?» — этот вопрос помог бы многим из нас, если бы мы потрудились его задать. Наверное, это самый важный вопрос на свете.

Элдридж Джон - Великий эпос

Пер. с англ. СПб.: ЛКС, 2012. 96 с.

(Новый человек)

ISBN 978-5-94861-163-1

Элдридж Джон - Великий эпос - Оглавление

Пролог

  • Жизнь — это история - Уроки истории - У нас больше нет истории - Великая история - Эпос

Акт I. Вечная любовь

  • Приглашение

Акт II. Появление зла

  • Сила ангелов - Предзнаименование - Предательство и мятеж

Акт III Битва за сердце

  • Романтика - Величайшее достоинство - Потерянный рай - Рабство и освобождение - Герой и любовник - Спасение

Акт IV. Возрождение Царства

  • Возможно ли это? - Возвращенный рай - Снова вместе - Увижу ли я там всех своих близких? - И всё‑таки — жизнь! - А у нас получится?

Эпилог В путь!

  • Будем помнить

О авторе

Views 32
Rating
Added 24.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 5 days ago
Благодарю.

