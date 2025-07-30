Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Элиаде – Горн и тигель

Мирча Элиаде – Горн и тигель
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology

Та древняя вечно живущая ностальгия за миром справедливым, где человеческая доброта в почёте, а человек реализует свою свободу через построение свободного общества достойных личностей, всегда будет жить в нас. Эта ностальгия – как терпкая отдушина от того, чего никогда не было, но без чего невозможно прожить. Я понимаю: утопия, иллюзия, мираж. Но ведь в моей памяти с самого утра сегодня стоит привкус лучшего, доброго, свободного, справедливого мира. И если есть привкус, разве может его не быть? И кто способен запретить мне скучать по своей утопии, как по самой реальной из всех возможных реальностей? Возможно, моя реальная тоска по ней – её самый реальный шанс.

Можно ли не влюбиться в мир справедливый, свободный и добрый, без войн и насилия, без тюрем и унижений, без жадности и коррумпированности? Где люди умеют бороться за правду и друг за друга, где каждый – безмерная свобода, вливающаяся в поток взаимной ответственности, несущей судьбы людей к морю общего блага. Х разве можно разлюбить человека в себе и отказаться от горизонтов, на которые способна наша человечность? Х разве кто-то может отказаться от глубокой в сердце претензии на значимость?

Я не хочу отказываться от мечты о человеческом обществе лучшего качества. Даже когда каждый день читаю новости в интернете. Почему я должен забывать о вечной мечте человечества? Кто может запретить мне уважать другого человека? Наша тоска по человечности вечна. Я не могу отказаться от веры в свет, только потому что настала ночь. Каждая ночь проходит. Главное – не перестать верить в рассвет и уверенно идти к нему через темноту собственных страхов и сомнений.

Сегодня человечество не в лучшей форме. Наши мечты поблекли. Наша смелость охрипла. Наши лидеры – без видений и стратегий. А мы привыкли и приспособились к фейковому человеческому раю. Людство снова разошлось по племенам, спряталось в свои раковины, оставив между собой пустоту нереализованных возможностей. Может, поэтому так много скуки в нашем несовершенном мире? Мы устали от собственной человечности и её безграничного потенциала: рванули – и остановились, не добежав до финиша. Мы отказались от себя и почти презрительно смотрим на тех, кто не желает замедляться. Я говорю не о идеальном обществе, а об идеале человеческого общества, в котором мы всегда мечтали жить. Всегда!

Может быть, самый опасный вирус современности – личная скрытая мелкость, которая поражает наше воображение, заставляя забыть о своей принадлежности к чему-то большему и ответственности за общее. Мы созданы быть великими – не фантазёрами, а творцами – мира лучшего, доброго, человечного. Я в это верю. Как верю в Бога, ставшего человеком, в Иисуса из Назарета. Я верю в силу человечности даже в слабых людях, как верю в Леонардо да Винчи, Марию Склодовскую-Кюри, Оскара Шиндлера и Мать Терезу из Калькутты. Верю в мощь человечности не только титанов, но и каждого человека, нашедшего в себе смелость заглянуть за пределы собственной уязвимости и поверить в своё особое предназначение. Кто решил, что гуманизм устарел и человечность вышла из моды? Это байка для тех, кому страшно признаться в собственных возможностях. А Истина предлагает освобождение. Этот бой – без спецэффектов. Он идёт в сердце обычного человека за полноту жизни, за смысл и вкус существования под давлением Хроноса.

Мирча Элиаде – Горн и тигель

Второе издание от 1978 года, изначально опубликовано под названием «Кузнецы и Алхимики» в 1956 году.
«Касталия», 2025. — 242 с.
ISBN 978-5-907969-34-6

Мирча Элиаде – Горн и тигель – Содержание

  • Предисловие
  • Предисловие к обновленному изданию
  • 1. Метеориты и металлургия
  • 2. Мифология железного века
  • 3. Мир сексуализированный
  • 4. Мать-земля. Petra Genitrix
  • 5. Обряды и мистерии металлургии
  • 6. Человеческие жертвоприношения печам, домнам, горнам
  • 7. Символизм вавилонских металлургических ритуалов
  • 8. «Владыки Огня»
  • 9. Божественные кузнецы и герои-просветители
  • 10. Кузнецы, воины и мастера инициации
  • 11. Китайская алхимия
  • 12. Индийская алхимия
  • 13. Алхимия и обряды посвящения
  • 14. Arcana Artis
  • 15. Алхимия и Время
  • Послесловие
  • Приложение
  • Концевые сноски
Views 472
Rating 4.5 / 5
Added 30.07.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.5/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books