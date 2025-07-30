Та древняя вечно живущая ностальгия за миром справедливым, где человеческая доброта в почёте, а человек реализует свою свободу через построение свободного общества достойных личностей, всегда будет жить в нас. Эта ностальгия – как терпкая отдушина от того, чего никогда не было, но без чего невозможно прожить. Я понимаю: утопия, иллюзия, мираж. Но ведь в моей памяти с самого утра сегодня стоит привкус лучшего, доброго, свободного, справедливого мира. И если есть привкус, разве может его не быть? И кто способен запретить мне скучать по своей утопии, как по самой реальной из всех возможных реальностей? Возможно, моя реальная тоска по ней – её самый реальный шанс.

Можно ли не влюбиться в мир справедливый, свободный и добрый, без войн и насилия, без тюрем и унижений, без жадности и коррумпированности? Где люди умеют бороться за правду и друг за друга, где каждый – безмерная свобода, вливающаяся в поток взаимной ответственности, несущей судьбы людей к морю общего блага. Х разве можно разлюбить человека в себе и отказаться от горизонтов, на которые способна наша человечность? Х разве кто-то может отказаться от глубокой в сердце претензии на значимость?

Я не хочу отказываться от мечты о человеческом обществе лучшего качества. Даже когда каждый день читаю новости в интернете. Почему я должен забывать о вечной мечте человечества? Кто может запретить мне уважать другого человека? Наша тоска по человечности вечна. Я не могу отказаться от веры в свет, только потому что настала ночь. Каждая ночь проходит. Главное – не перестать верить в рассвет и уверенно идти к нему через темноту собственных страхов и сомнений.

Сегодня человечество не в лучшей форме. Наши мечты поблекли. Наша смелость охрипла. Наши лидеры – без видений и стратегий. А мы привыкли и приспособились к фейковому человеческому раю. Людство снова разошлось по племенам, спряталось в свои раковины, оставив между собой пустоту нереализованных возможностей. Может, поэтому так много скуки в нашем несовершенном мире? Мы устали от собственной человечности и её безграничного потенциала: рванули – и остановились, не добежав до финиша. Мы отказались от себя и почти презрительно смотрим на тех, кто не желает замедляться. Я говорю не о идеальном обществе, а об идеале человеческого общества, в котором мы всегда мечтали жить. Всегда!

Может быть, самый опасный вирус современности – личная скрытая мелкость, которая поражает наше воображение, заставляя забыть о своей принадлежности к чему-то большему и ответственности за общее. Мы созданы быть великими – не фантазёрами, а творцами – мира лучшего, доброго, человечного. Я в это верю. Как верю в Бога, ставшего человеком, в Иисуса из Назарета. Я верю в силу человечности даже в слабых людях, как верю в Леонардо да Винчи, Марию Склодовскую-Кюри, Оскара Шиндлера и Мать Терезу из Калькутты. Верю в мощь человечности не только титанов, но и каждого человека, нашедшего в себе смелость заглянуть за пределы собственной уязвимости и поверить в своё особое предназначение. Кто решил, что гуманизм устарел и человечность вышла из моды? Это байка для тех, кому страшно признаться в собственных возможностях. А Истина предлагает освобождение. Этот бой – без спецэффектов. Он идёт в сердце обычного человека за полноту жизни, за смысл и вкус существования под давлением Хроноса.

Мирча Элиаде – Горн и тигель

Второе издание от 1978 года, изначально опубликовано под названием «Кузнецы и Алхимики» в 1956 году.

«Касталия», 2025. — 242 с.

ISBN 978-5-907969-34-6

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