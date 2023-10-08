Элиаде - Искусство умирать

За почти четыре тысячи лет истории Древнего Египта концепция загробной жизни претерпела ощутимые изменения. Поскольку древние традиции смешивались с последующими нововведениями, проблематика смерти и вечной жизни так и осталась нераскрытой. Вместе с тем нам точно известны ритуалы, которые требовалось совершить душе покойного, чтобы попасть в рай Осириса, бога загробного мира. На каждом гробе вырезались магические тексты, которые сегодня составляют то, что мы называем «Книгой мертвых». Со временем гробы уменьшились и приняли человекообразную форму, места на них больше не оставалось, и тогда погребальные тексты стали писать на папирусах, которые клали на лицо мумии, чтобы покойник мог воспользоваться ими в любой затруднительной ситуации.

Такие ритуальные тексты изначально состояли из четырехсот пятидесяти трех статей, затем при Псамметихах (600 г. до н. э.) они были упорядочены, после чего осталось сто шестьдесят пять статей. Их можно было приобрести как для знатных лиц, так и для простого народа у мастеров, бальзамировавших тела. Эти тексты рассказывают о загробном пути усопшего и его злоключениях, пока его не примут в обитель Осириса. Смысл Книги мертвых заключался именно в том, чтобы помочь покойному справиться с трудностями и вооружить его такими магическими формулами, с помощью которых он сможет преодолеть любые преграды.

Покинув тело, душа стучится в двери иного мира, чтобы отправиться в рай. Но на нее набрасываются бесчисленные чудовища, посланные Сетом-Тифоном, убийцей Осириса. Покойный обращает их в бегство с помощью магических заклинаний и заколдованного копья. При случае он даже не упускает возможность обмануть врагов и кричит им: «В чреве моем то, что тебе ненавистно: я ел от плоти Осириса, я Сет-Тифон!». Вскоре появляется старый бог Атум, дух первозданного океана, вместе с Нут, богиней неба, и они «открывают небесные врата, ибо он прошел врата земные». (Небо означает здесь не видимый небосвод, а иную полусферу над землей.)

Элиаде Мирча - Искусство умирать - Очерки о Танатосе и Эросе

М.: Тотенбург, 2021, 272 с.

ISBN 978-5-9216-2379-8

Элиаде Мирча - Искусство умирать - Очерки о Танатосе и Эросе - Содержание

ЭЛИАДЕ И «НЕВЕСТА МИРА». ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

I. ТАНАТОС

1. КНИГИ СМЕРТИ Египетская Книга мертвых Литература самого набожного народа на земле Тибетская Книга мертвых Агония и переход Рай и ад в тибетской Книге мертвых

2. УЖАС ПЕРЕД ВРЕМЕНЕМ Зимняя тетрадь Религиозный символизм и значение экзистенциальной тревоги

З.ОПЫТ СМЕРТИ Представление смерти у примитивных народов Символизм инициатической смерти Об определенном чувстве смерти Нефилософские фрагменты О юности и старости О смерти и литературной истории



II. ЭРОС

1. МИСТИЧЕСКАЯ ЭРОТИКА БЕНГАЛИИ Введение Эротические ритуалы Женщина и любовь Тайный язык индийских мистиков, сандхья-бхаша Расшифровка Песней Канхи Словарь намерений Стихотворения Канхи и Сарахи

2. ЭРОТИЧЕСКАЯ МИСТИКА Магия и эротика Секс



III. РЕИНТЕГРАЦИЯ КОСМОСА

1. ПРЕДВИДЕНИЕ: АЛХИМИЯ, МЕТАПСИХИКА Китайская алхимия «Смерть и «воскрешение» металлов Магия и метапсихика Духовность и женское таинство

2. БОЖЕСТВА НАЧАЛ От Gang zu den Müttern к Magna Mater Mutter Erde Ритуалы Матери-Земли Богини земли «Время» и «Судьба» Богородица

3. МИСТЕРИАЛЬНЫЕ БОЖЕСТВА Исида и Осирис Мистерии и восточная инициация. Тайна Миф и магический ритуал Таммуз-Осирис-Аттис Аграрный характер мистериальных божеств Что представляли собой мистерии? Выводы Дионис-Загрей Орфей и орфическая инициация Профессор Маккиоро и вилла Итем Орфические мистерии в Помпеях Религия Пляски духа Выводы относительно персоны Орфея Загрей и первородный грех Слава и упадок орфизма Орфическая община Дионис-Христос



IV. ПУТЬ К СПАСЕНИЮ