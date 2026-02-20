Книга представляет религии и их традиции от конца древнего периода до позднего Средневековья, и далее до Реформации и Просвещения. Работа включает также дополнительные главы по религиям Древней Евразии, Тибета, по магии, алхимии и герметической традиции.
Мирча Элиаде - История веры и религиозных идей - Том 3. От Магомета до Реформации
Перев. с фр.
М., Критерион, 2002, 352 с.
ISBN 5-901337-02-6
ISBN 5-901337-08-5 (том III)
Глава XXXI РЕЛИГИИ ДРЕВНЕЙ ЕВРАЗИИ: ТЮРКО-МОНГОЛЫ, ФИННО-УГРЫ, БАЛТО-СЛАВЯНЕ
Глава XXXII ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕРКВИ ДО ИКОНОБОРЧЕСКОЙ СМУТЫ (VIII–IX ВВ.)
Глава XXXIII МАГОМЕТ И РАСЦВЕТ ИСЛАМА
Глава XXXIV ЗАПАДНОЕ КАТОЛИЧЕСТВО ОТ КАРЛА ВЕЛИКОГО ДО ИОАХИМА ФЛОРСКОГО
Глава XXXV МУСУЛЬМАНСКОЕ БОГОСЛОВИЕ И МИСТИКА
Глава XXXVI ИУДАИЗМ ОТ ВОССТАНИЯ БАР КОХБЫ ДО ХАСИДИЗМА
Глава XXXVII РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРОПЕ: ОТ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ДО НАЧАЛА РЕФОРМАЦИИ
Глава XXXVIII РЕЛИГИЯ, МАГИЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ ДО И ПОСЛЕ РЕФОРМАЦИИ
Глава XXXIX ТИБЕТСКИЕ РЕЛИГИИ
