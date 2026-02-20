Элиаде - История веры и религиозных идей - Том 3

Category ESXATOS BOOKS, **Archaeology, **Eschatology, Philosophy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends

Книга представляет религии и их традиции от конца древнего периода до позднего Средневековья, и далее до Реформации и Просвещения. Работа включает также дополнительные главы по религиям Древней Евразии, Тибета, по магии, алхимии и герметической традиции.

Мирча Элиаде - История веры и религиозных идей - Том 3. От Магомета до Реформации

Перев. с фр.

М., Критерион, 2002, 352 с.

ISBN 5-901337-02-6

ISBN 5-901337-08-5 (том III)

  • Глава XXXI РЕЛИГИИ ДРЕВНЕЙ ЕВРАЗИИ: ТЮРКО-МОНГОЛЫ, ФИННО-УГРЫ, БАЛТО-СЛАВЯНЕ

  • Глава XXXII ХРИСТИАНСКИЕ ЦЕРКВИ ДО ИКОНОБОРЧЕСКОЙ СМУТЫ (VIII–IX ВВ.)

  • Глава XXXIII МАГОМЕТ И РАСЦВЕТ ИСЛАМА

  • Глава XXXIV ЗАПАДНОЕ КАТОЛИЧЕСТВО ОТ КАРЛА ВЕЛИКОГО ДО ИОАХИМА ФЛОРСКОГО

  • Глава XXXV МУСУЛЬМАНСКОЕ БОГОСЛОВИЕ И МИСТИКА

  • Глава XXXVI ИУДАИЗМ ОТ ВОССТАНИЯ БАР КОХБЫ ДО ХАСИДИЗМА

  • Глава XXXVII РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРОПЕ: ОТ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ДО НАЧАЛА РЕФОРМАЦИИ

  • Глава XXXVIII РЕЛИГИЯ, МАГИЯ И ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ ДО И ПОСЛЕ РЕФОРМАЦИИ

  • Глава XXXIX ТИБЕТСКИЕ РЕЛИГИИ

