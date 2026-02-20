Труд «Очерки сравнительного религиоведения» — это фундаментальная морфология священного, в которой Мирча Элиаде систематизирует бесконечное разнообразие религиозных феноменов. Вместо того чтобы описывать религии по отдельности, автор группирует их вокруг универсальных категорий — неба, солнца, луны, воды, земли и камней. Он доказывает, что каждый из этих элементов природы в традиционных культурах становится «иерофанией» — каналом, через который проявляется Божественное, раскрывая определенный аспект высшей реальности.

Элиаде демонстрирует, как через символы человечество постигает структуру космоса. Например, небо всегда связано с трансцендентностью и бесконечностью, луна — с циклами смерти и возрождения, а вода — с потенциальностью и очищением. Автор подчеркивает, что религиозный символ не просто «означает» что-то, он позволяет человеку соприкоснуться с самой сутью бытия. Религиозный опыт здесь предстает не как набор заблуждений, а как сложный и логически выверенный способ ориентации человека в мире.

Эта работа радикально изменила подход к изучению мифов, представив их не как «сказки», а как священную историю, открывающую человеку его предназначение. Элиаде показывает, что даже в самом простом обряде архаического племени скрыта глубокая интуиция о единстве мироздания. Книга служит незаменимым ключом к пониманию того, как за внешними различиями ритуалов скрываются общие для всего человечества духовные архетипы.

Мирча Элиаде - Избранные сочинения - 2 - Очерки сравнительного религиоведения

Перев. с англ.

М.: Ладомир, 1999, 488 с.

ISBN S86218-346-9

Мирча Элиаде - Избранные сочинения - 2 - Очерки сравнительного религиоведения - Содержание

Предисловие Жоржа Дюмезиля. Перев. В. Р. Рокитанского

От автора. Перев. В. Р. Рокитанского

Глава I. ПОДСТУПЫ: СТРУКТУРА И МОРФОЛОГИЯ САКРАЛЬНОГО

Глава II. НЕБО И БОГИ НЕБА

Глава III. СОЛНЦЕ И ПОКЛОНЕНИЕ СОЛНЦУ

Глава IV. ЛУНА И ЕЕ МИСТИКА

Глава V. ВОДЫ И АКВАТИЧЕСКИЙ СИМВОЛИЗМ

Глава VI. СВЯЩЕННЫЕ КАМНИ: ЭПИФАНИИ, ЗНАКИ И ФОРМЫ

Глава VII. ЗЕМЛЯ, ЖЕНЩИНА И ПЛОДОВИТОСТЬ

Глава VIII. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ: ОБРЯДЫ И СИМВОЛЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Глава IX. ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И КУЛЬТ ПЛОДОРОДИЯ

Глава X. СВЯЩЕННЫЕ МЕСТА: ХРАМ, ДВОРЕЦ, ЦЕНТР МИРА

Глава XI САКРАЛЬНОЕ ВРЕМЯ И МИФ О ВЕЧНОМ ВОЗОБНОВЛЕНИИ

Глава XII. МОРФОЛОГИЯ И ФУНКЦИЯ МИФА

Глава XIII. СТРУКТУРА СИМВОЛОВ

Заключение. Перев. В. Р. Рокитанского

В. Я. Петрухин. Послесловие

Комментарии. Сост. В. Я. Петрухина

Указатели

Список сокращений