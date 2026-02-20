В этом томе собраны ключевые работы, заложившие фундамент современной феноменологии религии. В «Мифе о вечном возвращении» Элиаде вводит концепцию «архаического человека», который отрицает линейное время и историю. Для него реальным является только то, что повторяет божественный архетип, установленный в «начале времен» (in illo tempore). Любое значимое действие — постройка дома, танец или битва — обретает смысл лишь постольку, поскольку оно воспроизводит первичный акт творения, возвращая мир в состояние чистоты и обновления.

В трудах «Священное и мирское» и «Образы и символы» автор исследует, как сакральное проявляет себя в пространстве и времени. Элиаде показывает, что для верующего пространство неоднородно: в нем существуют точки прорыва — иерофании (явления священного), которые превращают обычное место в «Центр Мира». Символы и образы при этом выступают не как украшения, а как способы постижения единства бытия, позволяя человеку через воду, небо или камни соприкоснуться с трансцендентным.

Эти работы критикуют «историзм» современного человека, который чувствует себя заложником линейного времени. Элиаде доказывает, что символы — это не пережитки прошлого, а универсальный язык психики, который продолжает жить даже в десакрализованном современном обществе, проявляясь в искусстве, снах и скрытых ностальгиях по «утраченному раю».

Перев. с фр.

М.: Ладомир, 2000, 414 с.

ISBN 5-86218-315-9

Мирча Элиаде - Избранные сочинения-3 - Миф о вечном возвращении - Образы и символы - Священное и мирское - Содержание

В. Калыгин. Время и пространство «изнутри» традиции

Ю. Стефанов. Живой и говорящий Космос

МИФ О ВЕЧНОМ ВОЗВРАЩЕНИИ

Предисловие

Глава I. Архетипы и повторение

Глава II. Возрождение Времени

Глава III. «Несчастье» и «история»

Глава IV. «Ужас истории»

ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ

(эссе о магико-религиозной символике)

Перевод Ю. Н. Стефанова

Предисловие

Глава I. Символика Центра

Глава II. Индийские символы Времени и Вечности

Глава III. Бог-вязатель и символика узлов

Глава IV. Заметки о символике раковин

Глава V. Символика и история

СВЯЩЕННОЕ И МИРСКОЕ

Перевод Н. К. Гарбовского

Предисловие к французскому изданию

Введение

Глава I. Священное пространство и освящение мира

Глава II. Священное Время и мифы

Глава III. Священность природы и космическая религия

Глава IV. Человеческое существование и освященная жизнь

Именной указатель

Географический указатель

Терминологический указатель

Указатель терминов на иностранных языках

Мифологический указатель

Этнографический указатель