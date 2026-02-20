В этом томе собраны ключевые работы, заложившие фундамент современной феноменологии религии. В «Мифе о вечном возвращении» Элиаде вводит концепцию «архаического человека», который отрицает линейное время и историю. Для него реальным является только то, что повторяет божественный архетип, установленный в «начале времен» (in illo tempore). Любое значимое действие — постройка дома, танец или битва — обретает смысл лишь постольку, поскольку оно воспроизводит первичный акт творения, возвращая мир в состояние чистоты и обновления.
В трудах «Священное и мирское» и «Образы и символы» автор исследует, как сакральное проявляет себя в пространстве и времени. Элиаде показывает, что для верующего пространство неоднородно: в нем существуют точки прорыва — иерофании (явления священного), которые превращают обычное место в «Центр Мира». Символы и образы при этом выступают не как украшения, а как способы постижения единства бытия, позволяя человеку через воду, небо или камни соприкоснуться с трансцендентным.
Эти работы критикуют «историзм» современного человека, который чувствует себя заложником линейного времени. Элиаде доказывает, что символы — это не пережитки прошлого, а универсальный язык психики, который продолжает жить даже в десакрализованном современном обществе, проявляясь в искусстве, снах и скрытых ностальгиях по «утраченному раю».
Мирча Элиаде - Избранные сочинения-3 - Миф о вечном возвращении - Образы и символы - Священное и мирское
Перев. с фр.
М.: Ладомир, 2000, 414 с.
ISBN 5-86218-315-9
Мирча Элиаде - Избранные сочинения-3 - Миф о вечном возвращении - Образы и символы - Священное и мирское - Содержание
В. Калыгин. Время и пространство «изнутри» традиции
Ю. Стефанов. Живой и говорящий Космос
МИФ О ВЕЧНОМ ВОЗВРАЩЕНИИ
Предисловие
Глава I. Архетипы и повторение
Глава II. Возрождение Времени
Глава III. «Несчастье» и «история»
Глава IV. «Ужас истории»
ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ
(эссе о магико-религиозной символике)
Перевод Ю. Н. Стефанова
Предисловие
Глава I. Символика Центра
Глава II. Индийские символы Времени и Вечности
Глава III. Бог-вязатель и символика узлов
Глава IV. Заметки о символике раковин
Глава V. Символика и история
СВЯЩЕННОЕ И МИРСКОЕ
Перевод Н. К. Гарбовского
Предисловие к французскому изданию
Введение
Глава I. Священное пространство и освящение мира
Глава II. Священное Время и мифы
Глава III. Священность природы и космическая религия
Глава IV. Человеческое существование и освященная жизнь
Именной указатель
Географический указатель
Терминологический указатель
Указатель терминов на иностранных языках
Мифологический указатель
Этнографический указатель
