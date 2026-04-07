Элиаде - От Залмоксиса до Чингиз-хана

Книга «От Залмоксиса до Чингиз-хана» выдающегося историка религий Мирчи Элиаде представляет собой глубокое исследование духовных основ Дакии и Восточной Европы. Автор не ограничивается сухой фиксацией исторических фактов, а предпринимает попытку расшифровать скрытые смыслы румынского фольклора и древних верований гето-даков. Элиаде доказывает, что многие народные традиции, задокументированные в начале XX века, уходят корнями в ценностные миры, предшествующие великим средиземноморским цивилизациям. Через анализ этнонима даков («волки»), культа Залмоксиса и народных космогонических мифов автор воссоздает архаическую вселенную, где магия, инициация и ритуальное жертвоприношение составляли единую ткань бытия.

Метод Элиаде основан на сравнительной герменевтике: он рассматривает локальные румынские документы на фоне общей истории религий. Легенды об основании государств и строительстве храмов раскрываются здесь как отголоски древнейших ритуальных охот и строительных жертв, а баллады пастухов — как свидетельства дохристианской мифологии смерти. Эта книга — не просто история Дакии, которой, по мнению автора, из-за скудости источников быть не может, а серия взаимодополняющих монографий. Она показывает, как бесписьменные религиозные формы сохраняют свою жизненную силу в шедеврах эпической поэзии и народных обрядах, позволяя заглянуть в доисторическое прошлое европейского континента.

Мирча Элиаде — От Залмоксиса до Чингиз-хана

Ставрополь : Бюро новостей, 2026. — 352 с.
ISBN 978-5-6055348-8-4. Сравнительные исследования религий и фольклора.

Мирча Элиаде — От Залмоксиса до Чингиз-хана - Содержание

  • Даки и Волки: Реконструкция религиозного значения этнонима через призму воинских инициаций и образа волка как мифического предка или покровителя.

  • Культ Залмоксиса: Исследование феномена оккультации (исчезновения) и эпифании божества как основы инициатических ритуалов бессмертия.

  • Народная космогония: Анализ дуалистического мифа о Боге и Дьяволе, объясняющего несовершенство мира и «усталость Творца».

  • Ритуальная охота: Легенды о князе Дракоше и основании Молдавии как отголоски древних священных практик преследования зверя.

  • Жертва зодчего: Анализ легенды о Мастере Маноле и монастыре Арджеш через концепцию человеческого жертвоприношения при закладке строений.

  • «Миорица» и вещая овечка: Расшифровка провидческой функции животных и архаических представлений о смерти в пастушеских культурах.

