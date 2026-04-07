Книга «От Залмоксиса до Чингиз-хана» выдающегося историка религий Мирчи Элиаде представляет собой глубокое исследование духовных основ Дакии и Восточной Европы. Автор не ограничивается сухой фиксацией исторических фактов, а предпринимает попытку расшифровать скрытые смыслы румынского фольклора и древних верований гето-даков. Элиаде доказывает, что многие народные традиции, задокументированные в начале XX века, уходят корнями в ценностные миры, предшествующие великим средиземноморским цивилизациям. Через анализ этнонима даков («волки»), культа Залмоксиса и народных космогонических мифов автор воссоздает архаическую вселенную, где магия, инициация и ритуальное жертвоприношение составляли единую ткань бытия.

Метод Элиаде основан на сравнительной герменевтике: он рассматривает локальные румынские документы на фоне общей истории религий. Легенды об основании государств и строительстве храмов раскрываются здесь как отголоски древнейших ритуальных охот и строительных жертв, а баллады пастухов — как свидетельства дохристианской мифологии смерти. Эта книга — не просто история Дакии, которой, по мнению автора, из-за скудости источников быть не может, а серия взаимодополняющих монографий. Она показывает, как бесписьменные религиозные формы сохраняют свою жизненную силу в шедеврах эпической поэзии и народных обрядах, позволяя заглянуть в доисторическое прошлое европейского континента.

Мирча Элиаде — От Залмоксиса до Чингиз-хана

Ставрополь : Бюро новостей, 2026. — 352 с.

ISBN 978-5-6055348-8-4. Сравнительные исследования религий и фольклора.

