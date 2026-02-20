Элиаде - Шаманизм
Насколько нам известно, предлагаемое вниманию читателя исследование является первой попыткой охватить весь комплекс шаманизма и определить его место в общей истории религий; это уже само по себе говорит о неизбежном несовершенстве, неточности и риске предпринятой нами работы. Сегодня мы располагаем массой материалов, касающихся различных типов шаманизма: сибирского, северо- и южноамериканского, индонезийского, народов Океании и т. д. С другой стороны, ряд во многих отношениях превосходных работ положил начало этнологическому, социологическому и психологическому исследованию шаманизма (или, точнее, его отдельных типов).
Однако кроме нескольких достойных внимания исключений обширной литературы по шаманизму — мы имеем в виду преж де всего труды Харвы (Хольмберга) об алтайском шаманизме, — многие авторы пренебрегли интерпретацией этого чрезвычайно сложного явления в рамках общей истории религий. Поэтому мы попытались осмыслить и представить шаманизм именно с точки зрения историка религий.
Элиаде Мирча - Шаманизм - Архаические техники экстаза
Пер. с фр.
М.: Академический проект, 2019, 399 с.
Серия "Философские технологии"
ISBN 978-5-8291-2385-7
Элиаде Мирча - Шаманизм - Архаические техники экстаза - Оглавление
Предисловие
Предисловие ко второму изданию
ГЛАВА 1 Общие замечания. Методы отбора. Шаманизм и мистическое призвание
ГЛАВА 2 Инициационные болезни и сны
ГЛАВА 3 Обретение шаманского могущества
ГЛАВА 4 Шаманское посвящение
ГЛАВА 5 Символика шаманского наряда и бубна
ГЛАВА 6 Шаманизм в Средней и Северной Азии: I. Восхождение на небо, спуск в преисподнюю
ГЛАВА 7 Шаманизм в Средней и Северной Азии: II. Магическое исцеление. Шаман — проводник душ
ГЛАВА 8 Шаманизм и космология
ГЛАВА 9 Северо- и южно-американский шаманизм
ГЛАВА 10 Шаманизм в Юго-Восточной Азии и Океании
ГЛАВА 11 Шаманские идеологии и техники у индоевропейцев
ГЛАВА 12 Шаманские символики и техники в Тибете, Китае и на Дальнем Востоке
ГЛАВА 13 Параллельные мифы, символы и ритуалы
ВЫВОДЫ. Формирование североазиатского шаманизма
Эпилог
Примечания
No comments yet. Be the first!