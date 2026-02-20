Элиаде - Шаманизм

Category ESXATOS BOOKS, Reference, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Shamanism
Series Философские технологии. Религиоведение (9 books)

Насколько нам известно, предлагаемое вниманию читателя исследование является первой попыткой охватить весь комплекс шаманизма и определить его место в общей истории религий; это уже само по себе говорит о неизбежном несовершенстве, неточности и риске предпринятой нами работы. Сегодня мы располагаем массой материалов, касающихся различных типов шаманизма: сибирского, северо- и южноамериканского, индонезийского, народов Океании и т. д. С другой стороны, ряд во многих отношениях превосходных работ положил начало этнологическому, социологическому и психологическому исследованию шаманизма (или, точнее, его отдельных типов).

Однако кроме нескольких достойных внимания исключений обширной литературы по шаманизму — мы имеем в виду преж де всего труды Харвы (Хольмберга) об алтайском шаманизме, — многие авторы пренебрегли интерпретацией этого чрезвычайно сложного явления в рамках общей истории религий. Поэтому мы попытались осмыслить и представить шаманизм именно с точки зрения историка религий.

Элиаде Мирча - Шаманизм - Архаические техники экстаза

Пер. с фр.

М.: Академический проект, 2019, 399 с.

Серия "Философские технологии"

ISBN 978-5-8291-2385-7

Элиаде Мирча - Шаманизм - Архаические техники экстаза - Оглавление

Предисловие

Предисловие ко второму изданию

  • ГЛАВА 1 Общие замечания. Методы отбора. Шаманизм и мистическое призвание

  • ГЛАВА 2 Инициационные болезни и сны

  • ГЛАВА 3 Обретение шаманского могущества

  • ГЛАВА 4 Шаманское посвящение

  • ГЛАВА 5 Символика шаманского наряда и бубна

  • ГЛАВА 6 Шаманизм в Средней и Северной Азии: I. Восхождение на небо, спуск в преисподнюю

  • ГЛАВА 7 Шаманизм в Средней и Северной Азии: II. Магическое исцеление. Шаман — проводник душ

  • ГЛАВА 8 Шаманизм и космология

  • ГЛАВА 9 Северо- и южно-американский шаманизм

  • ГЛАВА 10 Шаманизм в Юго-Восточной Азии и Океании

  • ГЛАВА 11 Шаманские идеологии и техники у индоевропейцев

  • ГЛАВА 12 Шаманские символики и техники в Тибете, Китае и на Дальнем Востоке

  • ГЛАВА 13 Параллельные мифы, символы и ритуалы

ВЫВОДЫ. Формирование североазиатского шаманизма

Эпилог

Примечания

