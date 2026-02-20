Элиаде - Шаманизм

Насколько нам известно, предлагаемое вниманию читателя исследование является первой попыткой охватить весь комплекс шаманизма и определить его место в общей истории религий; это уже само по себе говорит о неизбежном несовершенстве, неточности и риске предпринятой нами работы. Сегодня мы располагаем массой материалов, касающихся различных типов шаманизма: сибирского, северо- и южноамериканского, индонезийского, народов Океании и т. д. С другой стороны, ряд во многих отношениях превосходных работ положил начало этнологическому, социологическому и психологическому исследованию шаманизма (или, точнее, его отдельных типов).

Однако кроме нескольких достойных внимания исключений обширной литературы по шаманизму — мы имеем в виду преж де всего труды Харвы (Хольмберга) об алтайском шаманизме, — многие авторы пренебрегли интерпретацией этого чрезвычайно сложного явления в рамках общей истории религий. Поэтому мы попытались осмыслить и представить шаманизм именно с точки зрения историка религий.

Элиаде Мирча - Шаманизм - Архаические техники экстаза

Пер. с фр.

М.: Академический проект, 2019, 399 с.

Серия "Философские технологии"

ISBN 978-5-8291-2385-7

Элиаде Мирча - Шаманизм - Архаические техники экстаза - Оглавление

Предисловие

Предисловие ко второму изданию

ГЛАВА 1 Общие замечания. Методы отбора. Шаманизм и мистическое призвание

ГЛАВА 2 Инициационные болезни и сны

ГЛАВА 3 Обретение шаманского могущества

ГЛАВА 4 Шаманское посвящение

ГЛАВА 5 Символика шаманского наряда и бубна

ГЛАВА 6 Шаманизм в Средней и Северной Азии: I. Восхождение на небо, спуск в преисподнюю

ГЛАВА 7 Шаманизм в Средней и Северной Азии: II. Магическое исцеление. Шаман — проводник душ

ГЛАВА 8 Шаманизм и космология

ГЛАВА 9 Северо- и южно-американский шаманизм

ГЛАВА 10 Шаманизм в Юго-Восточной Азии и Океании

ГЛАВА 11 Шаманские идеологии и техники у индоевропейцев

ГЛАВА 12 Шаманские символики и техники в Тибете, Китае и на Дальнем Востоке

ГЛАВА 13 Параллельные мифы, символы и ритуалы

ВЫВОДЫ. Формирование североазиатского шаманизма

Эпилог

Примечания