Элиот Элизабет - Страсть и чистота
В наши дни мы называли это любовью или на худой конец романом. Теперь это зовется отношениями. Для слова «любовь» настали тяжелые времена. Для многих людей оно означает не больше, чем спать с кем-то в одной постели, и неважно, к какому полу этот кто-то принадлежит. На наклейках на бампере, с красным сердцем вместо «люблю», слово это применяется по отношению к чему угодно — вещам, людям, местам. На некоторых христианских собраниях прихожан просят повернуться к соседу и, глядя ему прямо в глаза — даже если он вам совершенно незнаком, — сказать без тени смущения, широко улыбаясь: «Бог вас любит и я вас тоже люблю», увенчав эти слова крепким сердечным объятием. Говорят, что кому-то от этого становится лучше. Возможно, они считают, что таким образом повинуются самой сильной и трудной заповеди, когда-либо данной человеку: «...любите друг друга, как Я возлюбил вас». Не удивительно, что люди пытаются найти другое слово для описания своих чувств к человеку противоположного пола. Это нечто новое. Это мило. Это очень мило. Это что-то особенное.
— Что тут особенного? — обычно спрашиваю я.
Ну, вы знаете, это, то есть, ну, взаимоотношения, что-то родственное.
Какие взаимоотношения, скажите точно?
Ну, я не знаю, вы знаете, ну, это как... это просто очень мило.
Одна учительница недавно написала мне о том, как крепла ее «дружба» с одним человеком, с которым они вместе ездили на работу. Теперь он уехал в далекий штат, и она чувствует себя очень неуверенно и одиноко. Она чувствует неопределенность, не знает, чем могут обернуться их отношения в будущем, но, увидев в моих книгах что-то касающееся сердечных дел, захотела узнать о них больше.
«Если можно, я хотела бы знать, о чем вы думали. Что вы чувствовали? Что приходило вам в голову? Часто ли ваши эмоции шли вразрез с вашими мыслями? Если у вас есть пара минут на ответ, я бы схватилась за каждое слово мудрости, которое есть у вас для меня».
Элизабет Элиот - Страсть и чистота – Как отдать свою личную жизнь в подчинение Христу
Пер. с англ.—СПб.: Шандал, 2006.—224 с.
ISBN 5-94861-059-4
Элизабет Элиот - Страсть и чистота – Содержание
- Глава 1. «Я, Господь? Одна?»
- Глава 2. Жизнь, которой я обязана Тебе
- Глава 3. Страсть — это поле битвы
- Глава 4. Необузданные чувства и желания
- Глава 5. Бог хочет всего?
- Глава 6. Доводы змея
- Глава 7. Первое свидание
- Глава 8. Неизменная любовь
- Глава 9. Открытие
- Глава 10. Замечает ли нас Бог?
- Глава 11. Тупая боль
- Глава 12. Режим ожидания
- Глава 13. «Материал» для жертвы
- Глава 14. Превыше страсти честь
- Глава 15. Маленькие смерти
- Глава 16. Через смерть к жизни
- Глава 17. Что делать с одиночеством?
- Глава 18. Что делает провидение?
- Глава 19. Признаки бунта
- Глава 20. Самообман
- Глава 21. Что женщины делают с мужчинами
- Глава 22.0 чем мечтают мужчины?
- Глава 23. Беспорядок своими руками
- Глава 24.Горячий пот и сбитые ноги
- Глава 25. Никто не знает, как я страдаю
- Глава 26. Наконец-то письмо!
- Глава 27.Голод и целомудрие
- Глава 28. Что может сказать поцелуй?
- Глава 29. Они ни в чем себе не отказывают
- Глава 30. «Маленький» грех
- Глава 31. Пещеры и костер из прибитого к берегу леса
- Глава 32. Как сказать «нет»?
- Глава 33. «Четыре голых ноги в постели»
- Глава 34. Его величайшая забота
- Глава 35. Нетерпение
- Глава 36. «Сейчас ты, нетронутая, есть у меня»
- Глава 37. Требуйте у Бога обещанного
- Глава 38. Бог одобряет, и Бог отвергает
- Глава 39. Вторичные причины
- Глава 40. Любовные письма
- Глава 41. «...Вот Он, Бог наш! На Него мы уповали...»
- Глава 42. От влюбленности к благожелательности
- Глава 43. Новая тварь
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