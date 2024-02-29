Элиот Элизабет - Страсть и чистота

В наши дни мы называли это любовью или на худой конец романом. Теперь это зовется отношениями. Для слова «любовь» настали тяжелые времена. Для многих людей оно означает не больше, чем спать с кем-то в одной постели, и неважно, к какому полу этот кто-то принадлежит. На наклейках на бампере, с красным сердцем вместо «люблю», слово это применяется по отношению к чему угодно — вещам, людям, местам. На некоторых христианских собраниях прихожан просят повернуться к соседу и, глядя ему прямо в глаза — даже если он вам совершенно незнаком, — сказать без тени смущения, широко улыбаясь: «Бог вас любит и я вас тоже люблю», увенчав эти слова крепким сердечным объятием. Говорят, что кому-то от этого становится лучше. Возможно, они считают, что таким образом повинуются самой сильной и трудной заповеди, когда-либо данной человеку: «...любите друг друга, как Я возлюбил вас». Не удивительно, что люди пытаются найти другое слово для описания своих чувств к человеку противоположного пола. Это нечто новое. Это мило. Это очень мило. Это что-то особенное.

— Что тут особенного? — обычно спрашиваю я.

Ну, вы знаете, это, то есть, ну, взаимоотношения, что-то родственное.

Какие взаимоотношения, скажите точно?

Ну, я не знаю, вы знаете, ну, это как... это просто очень мило.

Одна учительница недавно написала мне о том, как крепла ее «дружба» с одним человеком, с которым они вместе ездили на работу. Теперь он уехал в далекий штат, и она чувствует себя очень неуверенно и одиноко. Она чувствует неопределенность, не знает, чем могут обернуться их отношения в будущем, но, увидев в моих книгах что-то касающееся сердечных дел, захотела узнать о них больше.

«Если можно, я хотела бы знать, о чем вы думали. Что вы чувствовали? Что приходило вам в голову? Часто ли ваши эмоции шли вразрез с вашими мыслями? Если у вас есть пара минут на ответ, я бы схватилась за каждое слово мудрости, которое есть у вас для меня».

Элизабет Элиот - Страсть и чистота – Как отдать свою личную жизнь в подчинение Христу

Пер. с англ.—СПб.: Шандал, 2006.—224 с.

ISBN 5-94861-059-4

Элизабет Элиот - Страсть и чистота – Содержание