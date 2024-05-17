Михаил Елисеев - Битва за Карфаген

Заключительным аккордом Второй Пунической войны стала Африканская кампания 204-202 гг. до н. э., завершившаяся грандиозной битвой при Заме, где встретились на поле боя лучший полководец Римской республики и военный гений Античности. Прологом к этим событиям послужила победа римлян над карфагенянами при Илипе в 206 г. до н. э., после которой пунийцы были окончательно выбиты с Иберийского полуострова.

Главными письменными источниками по изучению Африканской кампании являются «Всеобщая история» Полибия, «История Рима» Тита Ливия и «Римская история» Аппиана Александрийского. И если информация Полибия и Ливия во многом совпадает, поскольку римский историк при написании своего труда использовал «Всеобщую историю» греческого коллеги, то Аппиан показывает иную картину Второй Пунической войны. Другое дело, насколько она достоверна. Несмотря на это, многие факты, приводимые александрийским историком, существенно дополняют рассказы Полибия и Тита Ливия, поскольку как «Всеобщая история», так и «История Рима» не являются истиной в последней инстанции. Полибий явно симпатизировал Сципиону Африканскому и поэтому иногда грешил против истины, ста­раясь выставить своего героя в наиболее выгодном свете. Что касается Ливия, то его здоровый римский патриотизм частенько вынуждал историка сознательно искажать картину событий и заниматься откровенной подтасовкой фактов. Несмотря на эти недостатки, Полибий и Тит Ливий очень подробно описывают подготовку, ход и итоги Африканской кампании 204-202 гг. до н. э.

Главными действующими лицами финального акта трагедии под названием Вторая Пуническая война были военный и политический деятель Карфагена Гасдрубал, сын Гискона, нумидийские цари Сифакс и Масинисса, римский полководец Сципион Африканский. Ганни­бал появился лишь под самый занавес спектакля. Причем появился тогда, когда изменить что- либо было практически невозможно.

Заключительный этап второй войны между Римом и Карфагеном неразрывно связан с именем Гасдрубала, сына Гискона. Этот человек командовал пунийской армией в Испании после того, как Гасдрубал Баркид увел свои войска в Италию. Но руководство Гасдрубала было настолько неудачным, что римляне в течение года сумели выбить карфагенян с Иберийского полуострова. Именно этот факт имел наибольшее значение для перенесения боевых действий в Африку, недаром Полибий писал, что уже на завершающем этапе Иберийской кампании Сципион планировал нанести удар непосредственно по Карфагену (Х1.24а). Римский полководец понимал то, чего не желал или не мог понять Ганнибал: ключом к победе в этой войне является не Италия, а Испания. Возможно, это прозвучит парадоксально, но ситуацию грамотно оце­нивало и правительство в Карфагене, отправлявшее все резервы на Иберийский полуостров, а не в Италию, где после падения Капуи и Тарента боевые действия потеряли всякий смысл. Под командованием Гасдрубала, сына Гискона, карфагеняне сражались в Африке против рим­ских легионов, именно он возглавлял армии Картхадашта'в самый критический момент про­тивостояния. Другое дело, что и здесь Гасдрубал полностью провалил все военные операции и поставил Карфаген на грань гибели, чем окончательно скомпрометировал себя как военачаль­ник. Таким образом, жизнь и смерть Гасдрубала, сына Гискона, совпали с расцветом и закатом могущества Карфагена.

Михаил Елисеев - Битва за Карфаген

- «ВЕЧЕ», 2019 - (Античный мир)

ISBN: 978-5-4484-8024-9

Михаил Елисеев - Битва за Карфаген - Содержание

Предисловие

Война в Иберии (212-208 гг. до н. э.) Испанская армия Гасдрубала Штурм Оронгия (207 г. до н. э.) Битва при Илипе (весна 206 г. до н. э.) Катастрофа (весна 206 г. до н. э.) Иберия, Ливия, Сицилия (206-205 гг. до н. э.) Сифакс против Масиниссы (205-204 гг. до н. э.) Римское вторжение в Африку (204-203 гг. до н. э.) Стратегема Сципиона (весна 203 г. до н. э.) Битва на Великих Равнинах и ее последствия (лето 203 г. до н. э.) Разгром Сифакса (23 июня 203 г. до н. э.) Морское сражение у Утики (203 г. до н. э.) Последний бой Магона Баркида (лето 203 г. до н. э.) Между войной и миром (202 г. до н. э.) Смерть Гасдрубала (23 июня 202 г. до н. э.) Накануне (лето - осень 202 г. до н. э.) Битва при Заме (декабрь 202 г. до н. э.)

«Горе побежденным!»

Послесловие

Список сокращений

Античные авторы

Список литературы