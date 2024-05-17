Елисеев Михаил - Вторая Пуническая война
В античном мире было несколько военных конфликтов, оказавших самое непосредственное влияние на дальнейшее развитие человеческой цивилизации. Это, прежде всего, Грекоперсидские войны, походы Александра Македонского, Вторая Пуническая война и большие римские завоевания в Восточном Средиземноморье во II веке до н. э. Если хотя бы одна из этих войн закончилась иначе, то и мир сегодня был бы другим.
Вторая Пуническая война несколько выделяется на фоне вышеперечисленных военных противостояний в силу ряда особенностей. Это связано, прежде всего, с чисто стратегическим аспектом проблемы. Дело в том, что впервые боевые действия одновременно развернулись сразу же на нескольких фронтах, значительно удаленных друг от друга, и велись на огромной территории – в Италии, Испании, на Сицилии и Сардинии. События в далекой Иберии были непосредственным образом связаны с боевыми действиями противоборствующих армий в Италии.
На этот факт обратил внимание Полибий: «Между тем нет человека столь несведущего, который бы не знал, что тогда же совершались многочисленнейшие и знаменательнейшие события в Иберии и Ливии, а равно в Сицилии и Италии, что самая значительная и продолжительная война, за исключением Сицилийской, была Ганнибалова и что все мы в тревоге за исход этой важной войны вынуждены были останавливать на ней взоры наши » (V, 33). Во Вторую Пуническую войну Карфаген, или, как его называли финикийцы, Картхадашт, вступил мировой сверхдержавой, а закончил это противостояние с Римом в роли регионального государства, не имеющего права вести самостоятельную внешнюю политику. Я не случайно построил данную работу как военные биографии полководцев Второй Пунической войны.
Писать очередную биографию Ганнибала неактуально, поскольку их и так уже вышло очень много и ничего нового по этой теме не скажешь. А повторяться желания нет. То же самое относится и к общему обзору военных действий, где всё банально и предсказуемо. Мне же хотелось сделать акцент на тех моментах противостояния, которые оказались в тени триумфа Ганнибала при Каннах и Сципиона при Заме. Это, прежде всего, относится к битве при Метавре. Именно разгром армии Гасдрубала имел решающее значение для дальнейшего хода войны
Елисеев Михаил - Вторая Пуническая война
«ВЕЧЕ», 2018 — (Античный мир) 296 ст
ISBN 978-5-4484-8026-3
Елисеев Михаил - Вторая Пуническая война - Содержание
Предисловие
Краткий обзор источников
I. Гай Фламиний. Солдат Рима
- 1. Войны с галлами и битва при Теламоне
- 2. Битва на реке Клезис
- 3. Между двумя войнами
- 4. Нашествие Ганнибала
- 5. «Нормальные герои всегда идут в обход…»
- 6. Битва при Тразименском озере
- 7. Последствия
II. Марк Клавдий Марцелл. Завоеватель Сиракуз
- 1. Первый триумф
- 2. Враг у ворот!
- 3. Бои за Нолу
- 4. Сицилия
- 5. Начало противостояния
- 6. «Идут Марцелла корабли на приступ Сиракуз…»
- 7. Битва за Тринакрию
- 8. После победы
- 9. Боевые действия в Южной Италии
- 10. Сражение при Канузии
- 11. Сломанный меч
III. Гасдрубал, сын Гамилькара. Меч над Италией
- 1. Братья
- 2. Римляне в Иберии
- 3. Разгром Сципионов
- 4. Цена ошибки
- 5. Штурм Нового Карфагена
- 6. Битва при Бекуле
- 7. Итальянский поход Гасдрубала
- 8. Битва при Метавре
- 9. Забытый герой
Список сокращений
Античные авторы
Список литературы
Иллюстрации
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