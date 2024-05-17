Елисеев Михаил - Вторая Пуническая война

В античном мире было несколько военных конфликтов, оказавших самое непосредственное влияние на дальнейшее развитие человеческой цивилизации. Это, прежде всего, Грекоперсидские войны, походы Александра Македонского, Вторая Пуническая война и большие римские завоевания в Восточном Средиземноморье во II веке до н. э. Если хотя бы одна из этих войн закончилась иначе, то и мир сегодня был бы другим.

Вторая Пуническая война несколько выделяется на фоне вышеперечисленных военных противостояний в силу ряда особенностей. Это связано, прежде всего, с чисто стратегическим аспектом проблемы. Дело в том, что впервые боевые действия одновременно развернулись сразу же на нескольких фронтах, значительно удаленных друг от друга, и велись на огромной территории – в Италии, Испании, на Сицилии и Сардинии. События в далекой Иберии были непосредственным образом связаны с боевыми действиями противоборствующих армий в Италии.

На этот факт обратил внимание Полибий: «Между тем нет человека столь несведущего, который бы не знал, что тогда же совершались многочисленнейшие и знаменательнейшие события в Иберии и Ливии, а равно в Сицилии и Италии, что самая значительная и продолжительная война, за исключением Сицилийской, была Ганнибалова и что все мы в тревоге за исход этой важной войны вынуждены были останавливать на ней взоры наши » (V, 33). Во Вторую Пуническую войну Карфаген, или, как его называли финикийцы, Картхадашт, вступил мировой сверхдержавой, а закончил это противостояние с Римом в роли регионального государства, не имеющего права вести самостоятельную внешнюю политику. Я не случайно построил данную работу как военные биографии полководцев Второй Пунической войны.

Писать очередную биографию Ганнибала неактуально, поскольку их и так уже вышло очень много и ничего нового по этой теме не скажешь. А повторяться желания нет. То же самое относится и к общему обзору военных действий, где всё банально и предсказуемо. Мне же хотелось сделать акцент на тех моментах противостояния, которые оказались в тени триумфа Ганнибала при Каннах и Сципиона при Заме. Это, прежде всего, относится к битве при Метавре. Именно разгром армии Гасдрубала имел решающее значение для дальнейшего хода войны

Елисеев Михаил - Вторая Пуническая война

«ВЕЧЕ», 2018 — (Античный мир) 296 ст

ISBN 978-5-4484-8026-3

Елисеев Михаил - Вторая Пуническая война - Содержание

Предисловие

Краткий обзор источников

I. Гай Фламиний. Солдат Рима

1. Войны с галлами и битва при Теламоне

2. Битва на реке Клезис

3. Между двумя войнами

4. Нашествие Ганнибала

5. «Нормальные герои всегда идут в обход…»

6. Битва при Тразименском озере

7. Последствия

II. Марк Клавдий Марцелл. Завоеватель Сиракуз

1. Первый триумф

2. Враг у ворот!

3. Бои за Нолу

4. Сицилия

5. Начало противостояния

6. «Идут Марцелла корабли на приступ Сиракуз…»

7. Битва за Тринакрию

8. После победы

9. Боевые действия в Южной Италии

10. Сражение при Канузии

11. Сломанный меч

III. Гасдрубал, сын Гамилькара. Меч над Италией

1. Братья

2. Римляне в Иберии

3. Разгром Сципионов

4. Цена ошибки

5. Штурм Нового Карфагена

6. Битва при Бекуле

7. Итальянский поход Гасдрубала

8. Битва при Метавре

9. Забытый герой

Список сокращений

Античные авторы

Список литературы

Иллюстрации