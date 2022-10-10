В нашем обществе незаметно происходит духовная революция.

Миллионы американцев оставили традиционную религию и ищут альтернативные пути духовного развития. Они осознают, что могут быть духовными, не будучи религиозными, и что они могут питать свою душу, не посещая церковь или храм. Это отделение духовности от религии является одним из главных социологических изменений нашего времени и лежит в основе величайшей духовной революции на Западе со времен протестантской Реформации.

Джоан, успешная художница, является типичным примером. Она выросла в религиозной семье на Среднем Западе, но оставила церковь в студенческие годы. Тем не менее, она продолжала интересоваться духовностью и с годами научилась питать свою душу искусством, музыкой, поэзией и литературой. Сейчас, в тридцать семь лет, Джоан - глубоко духовный человек и, возможно, сама того не зная, находится на переднем крае революции, о которой я говорю. Джоан духовна, но не религиозна; она вышла за рамки религии, и строит духовную жизнь вне стен традиционной религии.

В книге «Мегатенденции 2000» Джон Нейсбитт назвал возросший интерес к духовности одной из десяти мегатенденций современного американского общества. Он отметил, что в то время как посещаемость основных церквей снизилась, интерес к личной духовности растет. Это особенно верно для образованных бэби-бумеров, достигших среднего возраста, половина из которых заявила, что за последние несколько лет они стали более духовными. По словам Нейсбитта, церкви не удовлетворяют духовные потребности многих американцев, и «люди с высшим образованием особенно критично относятся к недостатку духовного развития».

Уэйд Кларк Руф, профессор религии и общества Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, недавно завершил опрос 1600 бэби-бумеров. Он обнаружил, что это поколение, к которому он относит тех, кто родился между 1946 и 1962 годами, в 1960-х и 1970-х годах в большом количестве покинуло организованную религию. Из тех, кто имел религиозное образование, 84% евреев, 69% протестантов из господствующей протестантской церкви, 61% консервативных протестантов и 67% католиков, отказались от религии. В своем исследовании Руф выделил три категории. Он назвал лоялистами тех, кто привержен традиционной религии, склонен быть политически консервативным в таких вопросах, как аборты, и, возможно, никогда не покидал церковь. Группа, которую он назвал возвращенцами, как правило, более либеральна и часто переходит из одной церкви в другую, занимаясь «церковным шопингом». Они часто оказываются в конфликте с более консервативными приверженцами. Отказавшиеся от церкви, составляющие третью и самую многочисленную группу, не проявляют никаких признаков возвращения в церковь или храм. Хотя они не отвергают понятие Бога, они не заинтересованы в институциональной религии. К этой группе чаще всего относятся бэби-бумеры с высшим образованием и те, у кого нет детей.

В то время как 25% бэби-бумеров, покинувших организованную религию в 1960-х и 1970-х годах, сейчас вернулись в основные церкви, 42% - примерно 32 миллиона человек - остаются непричастными к какой-либо церкви. Однако многие из этих людей глубоко интересуются духовностью и обращаются к восточным религиям, традициям коренных американцев, греческой мифологии, программам «Двенадцать шагов», юнгианской психологии, философии Нью-эйдж, шаманским практикам, медитации, массажу, йоге и множеству других традиций и практик в попытке питать свою душу.

Но нереализованные желания остаются, и многие американцы кажутся потерянными. Отвергнув организованную религию, некоторые обнаруживают, что бегут от одной духовной практики к другой в попытке найти духовный смысл. Другие, похоже, променяли свою старую зависимость от религии на новую зависимость от новейшего духовного гуру или программы.

Правда заключается в том, что большинство из нас всегда обращались к религии за духовным руководством, и мы не очень хорошо умеем заботиться о своей духовности сами.

Дэвид Н. Элкинс - За пределами религии

«Касталия», 2022. — 350 с.

ISBN 978-5-521-16351-9

Дэвид Н. Элкинс - За пределами религии - Содержание

Предисловие

Введение

Часть I. Духовная революция

ГЛАВА 1. Духовная революция: Движение от религии к духовности

ГЛАВА 2. К новой духовности: Нерелигиозный подход

ГЛАВА 3. Душа: Дверь в воображаемый мир

ГЛАВА 4. Священное: Таинственное измерение человеческого опыта

Часть II. Восемь альтернативных путей к Священному

ПУТЬ 1. Женское начало: Путь Анимы

ПУТЬ 2. Искусство: Путь муз

ПУТЬ 3. Тело: Путь Эроса, секса и чувственности

ПУТЬ 4. Психология: Путь консультирования и психотерапии

ПУТЬ 5. Мифология: Путь истории, ритуала и символа

ПУТЬ 6. Природа: Путь Земли и Небес

ПУТЬ 7. Отношения: Путь дружбы, семьи и сообщества

ПУТЬ 8. Тёмные ночи души: Путь экзистенциальных кризисов

ИДЁМ ПУТЯМИ: Личная программа духовного роста

Эпилог

Примечания