Эллиот Элизабет - Страдания никогда не бывают напрасны

Книга «Страдания никогда не бывают напрасны» (2021) Элизабет Эллиот — это глубокое духовное размышление о природе человеческой боли и Божественного утешения. Автор, известная своим миссионерским подвигом и личной трагедией (гибелью мужа Джима Эллиота от рук индейцев аука), пишет не как сторонний теоретик, а как человек, прошедший через горнило тяжелейших испытаний. Книга родилась из серии выступлений Эллиот и была бережно сохранена для тех, кто ищет ответ на извечный вопрос: «Почему благой Бог допускает страдание?»

Повествование структурировано как путь исцеления души, состоящий из шести этапов: от признания «жестокой правды» до полного «преображения» личности. Эллиот утверждает, что страдание само по себе не является добром, но в руках Творца оно становится инструментом для формирования характера и углубления веры. Ключевыми моментами книги являются концепции «приятия» обстоятельств как Божьего дара и «приношения» своей боли Христу. Автор подчеркивает, что ни одна слеза не проливается зря, если она доверена Богу, Который способен превратить руины человеческой жизни в свидетельство Своей славы.

Русскоязычное издание от одесского издательства «Тюльпан» снабжено трогательным предисловием Джони Эрексон Тада — женщины, которая сама десятилетиями несет крест инвалидности. Это созвучие двух сильных духом женщин придает книге особую достоверность. Работа Элизабет Эллиот станет неоценимым источником поддержки для тех, кто находится в «темной долине», помогая обрести твердую почву под ногами и увидеть высший смысл в самых трудных обстоятельствах жизни.

Одесса: Тюльпан ТМ, ЕРПЦО, 2021. — 132 с.

ISBN 978-1535914154

Элизабет Эллиот — Страдания никогда не бывают напрасны - Содержание