Эллис - Далекое будущее вселенной

Настоящая книга, посвященная событиям «конца времен», выросла из симпозиума, спонсированного Обществом Джона Темплтона под эгидой Humble Approach Initiative. Эта инициатива по своей сути междисциплинарная, основана на внимании к нюансам, ставит своей целью построение внутренних связей и ведение рискованной дискуссии, способной привести к созданию нового поколения идей, воплощаемых в письменных трудах, преподавании и научном поиске. Она предполагает готовность к экспериментированию со стороны всех участников. Сэр Джон Темплтон сказал однажды, что «смирение ведет к более глубокому пониманию и открывает двери прогрессу» во всех областях деятельности. Он полагает, что в своих попытках понять предельную реальность ученые, философы и богословы должны больше узнавать друг о друге и учиться друг у друга. Именно этим и занимались собравшиеся в Риме 7–9 ноября 2000 года, как вы увидите из этой книги.

Далекое будущее вселенной - Эсхатология в космической перспективе

Под ред. Джорджа Эллиса. Пер. с англ.

Серия «Богословие и наука»

М.: Издательство ББИ, 2012. 500 с.

ISBN 978-5-89647-271-1



Далекое будущее вселенной - Эсхатология в космической перспективе - Содержание

Часть первая. ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ. ОБЗОР

1. Введение Джордж Ф. Р. Эллис

2. В поисках будущего. Взгляд богослова Джордж В. Койне

Часть вторая. КОСМОЛОГИЯ/ ФИЗИКА

3. Далекое будущее Джон Д. Бэрроу

4. Вечность. Кому она нужна? Пол Дэвис

5. Время вселенной Михаил Хеллер

6. Жизнь в мультивселенной Мартин Дж. Риз

Часть третья. БИОЛОГИЯ

7. Экзотические генетические материалы и распространенность жизни во вселенной Э. Грэхем Кэрнс-Смит

8. Время без конца. Физика и биология в открытой вселенной Фримэн Дж. Дайсон

9. Жизнь во вселенной. Цифровая или аналоговая? Фримэн Дж. Дайсон

10. Возможна ли эсхатология в биологии и, если возможна, каковы ее космологические следствия? Саймон Конвей Моррис

Часть четвертая . ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

11. Глубокое время. Имеет ли оно значение? Стивен Р. Л. Кларк

12. Конец игры — в громе или в шепоте? Стивен Дж. Брамс и Д. Марк Килгур

13. Искусственный интеллект и далекое будущее Маргарет Э. Воден

14. Космическая эсхатология и эсхатология человеческая Оуэн Джинджерич

Часть пятая. БОГОСЛОВИЕ

15. Космология и религиозные идеи о конце мира Кит Уорд

16. Космос и теозис. Эсхатологические перспективы будущего вселенной Юрген Мольтман

17. Эсхатология и физическая космология. Предварительное размышление Роберт Джон Рассел

18. Природы бытия (временная и вечная) Джордж Ф.Р. Эллис

Приложение. Олаф Степлдон (1886-1950) Стивен Р. Л. Кларк