Наша эффективность в культуре напрямую связана со служением другим. Мы служим людям, вступая во взаимоотношения любви и взаимного посвящения. Апостол Павел говорит: «Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны» (1 Фес. 2:8). На начальных этапах служение выражается в том, что мы стремимся приспособиться к местным культурным традициям, включая изучение языка.

Иисус пришел в наш мир (Ин. 1:14), приспособился к иудейской культуре (Лк. 2:52) и жил среди нас, чтобы, когда настанет время, совершить искупление всех, кто уверует. Это, конечно же, является эффективностью задачи. Иисус в полной мере служил нам в каждой из этих трех сфер, показывая, что и мы можем служить другим подобным образом.

Дуэйн Элмер - Служение в чужой культуре: Как служить миру в смирении Христа

Чернигов: In Lumine Media, 2013 г.-240 с.

ISBN 978-966-2593-15-0

Дуэйн Элмер - Служение в чужой культуре: Как служить миру в смирении Христа - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СЛУЖЕНИЕ: ОСНОВЫ

1. Служение: цели и трудности

2. Служение: выбор между полотенцем и благородным одеянием

3. Смирение: отношение служителя

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СЛУЖЕНИЕ: ПРОЦЕСС

4. Открытость: как принять других людей в свое присутствие

5. Принятие: как проявить уважение к другим

6. Доверие: как построить доверие в отношениях

7. Обучение: как получить информацию, которая изменит вас

8. Обучение: библейские основания для изменений

9. Понимание: как видеть глазами других людей

10. Служение: как стать похожим на Христа для других людей

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СЛУЖЕНИЕ: ТРУДНОСТИ

11. Служитель и лидерство

12. Служитель и власть

13. Служитель и тайна

14. Пример служителя: Иосиф

Примечания

Дуэйн Элмер - Служение в чужой культуре: Как служить миру в смирении Христа

«Итак, что бы ты хотел на завтрак завтра?» - спросила моя жена. Ответ легко слетел с моих уст: «Яйца, бекон и тост». У нас был медовый месяц, и это было первое блюдо, которое она собиралась приготовить в нашей супружеской жизни. На следующее утро я услышал стук кастрюль и сковородок и вскоре ощутил приятный аромат. «Все готово», - послышались слова жены, и я прошел в кухню, где она ждала меня за маленьким столом. В центре стола горела свеча, а взгляд моей жены был полон ожидания.

Я сел и сказал: «Давай поблагодарим Бога». Но прежде чем закрыть глаза, чтобы помолиться, я заметил содержимое моей тарелки. Удивившись, я спросил: «Ой, что это?» Она ответила: «Это твои яйца, бекон и тост. А что?» Ожидание в ее взгляде сменилось беспокойством. Я простодушно спро¬ сил: «Что ты сделала с яйцами?» «Сварила. А почему ты спрашиваешь?» - допытывалась жена. Пришел мой черед отвечать в этом диалоге, который не мог закончиться ничем хорошим. Полусерьезно и полушутя я спросил: «Зачем так кощунственно обращаться с яйцами?» Но шутить было слишком поздно. Я надеялся на дискуссию об искусстве приготовления яиц, но моя жена уже вышла из комнаты в слезах.

Рано или поздно это должно было случиться. Моя жена, родившаяся и воспитанная в Зимбабве матерью-канадкой, внесла в наш брак британские традиции. Я же вырос в сельской местности на юге Висконсина в окружении швейцарцев и на завтрак обычно ел хорошо прожаренные яйца, много бекона и хрустящие гренки. Время от времени мать готовила омлет, просто чтобы разнообразить наш рацион, но мы знали, что уже на следующее утро все будет по-старому. Я никогда не видел яйцо-пашот, и, когда оно оказалось у меня на тарелке, едва приваренное (я бы даже сказал, едва теплое!), тактичность затерялась среди непонимания по той простой причине, что мы привыкли есть яйца, приготовленные совершенно по разному.

Я неверно интерпретировал желание моей жены служить мне таким простым способом и неправильно отреагировал на ее действия. Я не думал об этом с точки зрения служения. Я не понимал культуру, в которой выросла она, а она не понимала мою. Мы оба чувствовали себя отвергнутыми. Момент, который должен был принести нам радость, стал печальным.

Эта история отражает и простоту, и сложность служения в чужой культуре. Служение проявляется в обычных повседневных событиях. Но оно одновременно является и сложным, потому что его определяет культура. То есть, служение должно учитывать составляющие культуры, но при этом согласовываться с Писанием. В этом состоят и трудности, и цели служения, о чем и пойдет речь в этой книге.

Далее мы поговорим о служении в чужой культуре более детально. Хоть это и непросто, это является призванием каждого человека, стремящегося следовать за Иисусом, независимо от того, живет он в родной стране или где-то в другом месте. Принципы, описанные в этой книге, применимы к широкой категории христиан, в каком-то смысле, ко всем, кто хочет служить другим. Примеры из семейной жизни и различного вида служений (служения в городе, программ общественного развития, основания церквей, библейских школ и семинарий, служения примирения) покажут, насколько актуальны эти принципы в самых различных ситуациях. Так как эти мысли взяты из Писания, из исследования жизни людей в чужой культуре и опыта жителей различных стран, книга предназначена не только западным читателям, но и тем, кто хочет служить Богу и Его людям независимо от того, где они родились. Независимо от того, на какой срок вы уезжаете служить, чем вы там собираетесь заниматься (социальной работой, основанием новых церквей, преподаванием в библейской школе или медициной), будете вы служить в городе или в сельской местности, эта книга должна помочь вам достигнуть своей самой главной цели: служить Богу и людям, окружающим вас.