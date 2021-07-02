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Эльяшив - О Торе и праздниках словами Агады

Раби Йосеф Шалом Эльяшив - О Торе и праздниках словами Агады
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, Bible Commentaries, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Pastoral Care Counseling
”Сказал раби Ицхак: ”Следовало бы начать Тору со (стиха) ”Этот месяц для вас - глава месяцев” [Имена 12, 2]. Почему же она начинается с ”берешит” (с сотворения мира)? Потому что ”силу дел Своих Он поведал Своему народу, давая им наследие племен” [Псалмы 111, 6] [Иалкут Шим’они, Бо 187].
Заповедь освящения месяца была первой заповедью, которая была дана сынам Исраэля еще до дарования Торы. И, как говорит раби Ицхак, следовало бы начать Тору с (заповеди) ”этот месяц для вас”. Но Тора начинается с ”берешит”, потому что ”силу дел Своих Он поведал Своему народу, давая им наследие племен”. Земля Исраэля была ”наследнем племен” и принадлежала всему миру, потому что с нее началось сотворение всего мира [Иома 546]. Но Творец видел, что только один народ способен весь мир обозревать добрым глазом, когда ”полна земля веденьем Господа”, и озарить мир, распространяя свет Торы. Землю Исраэля нельзя передать народам мира, которые, живя во тьме, не видят согласия между Торой и миром. Эта земля дана только народу Исраэля, тем, кто знает, что Тора является ”рабочим инструментом” Пресвятого, а весь мир сотворен по плану Торы.
”Сказал раби Йанай: ”С начала сотворения мира Пресвятой провидел деяния праведных и деяния нечестивых. ”И земля была (само) смятение” - это деяния нечестивых. ”И сказал Б־г: Да будет свет” - это деяния праведных. ”И различие сделал Б־г между светом и между тьмой” - между деяниями праведных и деяниями нечестивых... ”И был вечер” - это деяния нечестивых. ”И было утро” - это деяния праведных” [Берешит раба 3, 8].
Не так просто отличить деяния нечестивых от деяний праведных. ”И был вечер” - это деяния нечестивых. Что такое вечер (эрев)^ Относительно жертвы песах сказано: ”...там закалывай жертву песах вечером, при заходе солнца” [Речи 16, 6]. Мудрецы [ГРсахим 58а] разъясняют, что время, когда режут жертву песах, начинается тогда, когда склоняются вечерние тени: с момента уклона солнца в сторону запада (маарав). Иначе говоря: солнце все еще стоит посреди небосвода, как в знойное время дня во всей своей мощи, но это уже ”вечер” (эрев). И также что касается ”утра” (бокер)\ с восхода утренней зари, когда еще нельзя отличить лазурь от белого, и тем более лазурь от салатного цвета, - это уже день. О, как нелегко бывает отличить одно от другого и определить какой из путей правильный!

Раби Йосеф Шалом Эльяшив - О Торе и праздниках словами Агады

Перевод Фримы Гурфинкель
+972-2-581-1629
ИЕРУСАЛИМ
5781 - 2020 г. - 687 с.

Раби Йосеф Шалом Эльяшив - О Торе и праздниках словами Агады - Содержание

В НАЧАЛЕ (Берешит)
  • В начале (Берешит)
  • Hoax
  • Иди себя ради (Лехлеха)
  • И Себя явил (Вайера)
  • Жизнь Сары (Хайей Сара)
  • Порожденные (Толдот)
  • И вышел (Вайеце)
  • И послал Йааков (Ваишлах)
  • И поселился Йааков (Вайешев)
  • По исходе (Микец)
  • И подступил Йеуда (Ваигаш)
  • И жил Йааков (Вайехи)
ИМЕНА (Шемот)
  • Имена (Шемот)
  • И явил Я Себя (Ваэра)
  • Войди к Пар’о (Бо)
  • Когда отпустил Пар’о (Бешалах)
  • Итро
  • Суды (Мишпатим)
  • Возношение (Терума)
  • Когда сочтешь (Ки тиса)
  • Счисления (Пекудей)
И ВОЗЗВАЛ (Ваикра)
  • И воззвал (Ваикра)
  • Заповедай (Цав)
  • Восьмой (Шемини) 2Ί5
  • После смерти (Ахарей мот)
  • Святы будьте (Кедошим)
  • Скажи (Эмор)
  • На горе (Беар)
  • В законах Моих (Бехукотай)
В ПУСТЫНЕ (Бемидбар)
  • В пустыне (Бемидбар)
  • Вознеси (Насо)
  • Когда возжигаешь (Беаалотха)
  • Пошли (ІІГлах)
  • Корах
  • Закон (Ху к am)
  • Балак
  • Пинхас
  • Ветви (Матот) - Переходы (Мас эй)
РЕЧИ (Деварим)
  • Речи (Деварим)
  • И молил Я (Ваэтханан)
  • За то что (Экев)
  • Смотри (Р’э)
  • Судьи (Шофтим)
  • Когда выступишь (Ки теце)
  • Когда придешь (Ки таво)
  • Вы предстали (Ницаѳим)
  • И пошел (Вайелех)
  • Внемлите (Аазину)
  • Благословение (Ве30т абераха)
ПРАЗДНИКИ
  • Месяц элул
  • Канун Новолетия
  • Новолетие
  • Десять Дней Возвращения
  • День Искупления
  • Праздник Кущей (Су к от)
  • Ханука
  • Пурим
  • Песах
  • Между Песах и Ацерет
  • Шавуот
  • Меж теснин (Бейн амецарим)
  • Суббота утешения
Раби Йосеф Шалом Эльяшив
Views 394
Rating 5.0 / 5
Added 02.07.2021
Author esxatos
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5.0/5 (2)

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