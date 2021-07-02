Раби Йосеф Шалом Эльяшив - О Торе и праздниках словами Агады

Эльяшив - О Торе и праздниках словами Агады
”Сказал раби Ицхак: ”Следовало бы начать Тору со (стиха) ”Этот месяц для вас - глава месяцев” [Имена 12, 2]. Почему же она начинается с ”берешит” (с сотворения мира)? Потому что ”силу дел Своих Он поведал Своему народу, давая им наследие племен” [Псалмы 111, 6] [Иалкут Шим’они, Бо 187].
Заповедь освящения месяца была первой заповедью, которая была дана сынам Исраэля еще до дарования Торы. И, как говорит раби Ицхак, следовало бы начать Тору с (заповеди) ”этот месяц для вас”. Но Тора начинается с ”берешит”, потому что ”силу дел Своих Он поведал Своему народу, давая им наследие племен”. Земля Исраэля была ”наследнем племен” и принадлежала всему миру, потому что с нее началось сотворение всего мира [Иома 546]. Но Творец видел, что только один народ способен весь мир обозревать добрым глазом, когда ”полна земля веденьем Господа”, и озарить мир, распространяя свет Торы. Землю Исраэля нельзя передать народам мира, которые, живя во тьме, не видят согласия между Торой и миром. Эта земля дана только народу Исраэля, тем, кто знает, что Тора является ”рабочим инструментом” Пресвятого, а весь мир сотворен по плану Торы.
”Сказал раби Йанай: ”С начала сотворения мира Пресвятой провидел деяния праведных и деяния нечестивых. ”И земля была (само) смятение” - это деяния нечестивых. ”И сказал Б־г: Да будет свет” - это деяния праведных. ”И различие сделал Б־г между светом и между тьмой” - между деяниями праведных и деяниями нечестивых... ”И был вечер” - это деяния нечестивых. ”И было утро” - это деяния праведных” [Берешит раба 3, 8].
Не так просто отличить деяния нечестивых от деяний праведных. ”И был вечер” - это деяния нечестивых. Что такое вечер (эрев)^ Относительно жертвы песах сказано: ”...там закалывай жертву песах вечером, при заходе солнца” [Речи 16, 6]. Мудрецы [ГРсахим 58а] разъясняют, что время, когда режут жертву песах, начинается тогда, когда склоняются вечерние тени: с момента уклона солнца в сторону запада (маарав). Иначе говоря: солнце все еще стоит посреди небосвода, как в знойное время дня во всей своей мощи, но это уже ”вечер” (эрев). И также что касается ”утра” (бокер)\ с восхода утренней зари, когда еще нельзя отличить лазурь от белого, и тем более лазурь от салатного цвета, - это уже день. О, как нелегко бывает отличить одно от другого и определить какой из путей правильный!
Раби Йосеф Шалом Эльяшив - О Торе и праздниках словами Агады
Перевод Фримы Гурфинкель
+972-2-581-1629
ИЕРУСАЛИМ
5781 - 2020 г. - 687 с.
Раби Йосеф Шалом Эльяшив - О Торе и праздниках словами Агады - Содержание
В НАЧАЛЕ (Берешит)
- В начале (Берешит)
- Hoax
- Иди себя ради (Лехлеха)
- И Себя явил (Вайера)
- Жизнь Сары (Хайей Сара)
- Порожденные (Толдот)
- И вышел (Вайеце)
- И послал Йааков (Ваишлах)
- И поселился Йааков (Вайешев)
- По исходе (Микец)
- И подступил Йеуда (Ваигаш)
- И жил Йааков (Вайехи)
ИМЕНА (Шемот)
- Имена (Шемот)
- И явил Я Себя (Ваэра)
- Войди к Пар’о (Бо)
- Когда отпустил Пар’о (Бешалах)
- Итро
- Суды (Мишпатим)
- Возношение (Терума)
- Когда сочтешь (Ки тиса)
- Счисления (Пекудей)
И ВОЗЗВАЛ (Ваикра)
- И воззвал (Ваикра)
- Заповедай (Цав)
- Восьмой (Шемини) 2Ί5
- После смерти (Ахарей мот)
- Святы будьте (Кедошим)
- Скажи (Эмор)
- На горе (Беар)
- В законах Моих (Бехукотай)
В ПУСТЫНЕ (Бемидбар)
- В пустыне (Бемидбар)
- Вознеси (Насо)
- Когда возжигаешь (Беаалотха)
- Пошли (ІІГлах)
- Корах
- Закон (Ху к am)
- Балак
- Пинхас
- Ветви (Матот) - Переходы (Мас эй)
РЕЧИ (Деварим)
- Речи (Деварим)
- И молил Я (Ваэтханан)
- За то что (Экев)
- Смотри (Р’э)
- Судьи (Шофтим)
- Когда выступишь (Ки теце)
- Когда придешь (Ки таво)
- Вы предстали (Ницаѳим)
- И пошел (Вайелех)
- Внемлите (Аазину)
- Благословение (Ве30т абераха)
ПРАЗДНИКИ
- Месяц элул
- Канун Новолетия
- Новолетие
- Десять Дней Возвращения
- День Искупления
- Праздник Кущей (Су к от)
- Ханука
- Пурим
- Песах
- Между Песах и Ацерет
- Шавуот
- Меж теснин (Бейн амецарим)
- Суббота утешения
Раби Йосеф Шалом Эльяшив
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