Раби Йосеф Шалом Эльяшив - О Торе и праздниках словами Агады

”Сказал раби Ицхак: ”Следовало бы начать Тору со (стиха) ”Этот месяц для вас - глава месяцев” [Имена 12, 2]. Почему же она начинается с ”берешит” (с сотворения мира)? Потому что ”силу дел Своих Он поведал Своему народу, давая им наследие племен” [Псалмы 111, 6] [Иалкут Шим’они, Бо 187].

Заповедь освящения месяца была первой заповедью, которая была дана сынам Исраэля еще до дарования Торы. И, как говорит раби Ицхак, следовало бы начать Тору с (заповеди) ”этот месяц для вас”. Но Тора начинается с ”берешит”, потому что ”силу дел Своих Он поведал Своему народу, давая им наследие племен”. Земля Исраэля была ”наследнем племен” и принадлежала всему миру, потому что с нее началось сотворение всего мира [Иома 546]. Но Творец видел, что только один народ способен весь мир обозревать добрым глазом, когда ”полна земля веденьем Господа”, и озарить мир, распространяя свет Торы. Землю Исраэля нельзя передать народам мира, которые, живя во тьме, не видят согласия между Торой и миром. Эта земля дана только народу Исраэля, тем, кто знает, что Тора является ”рабочим инструментом” Пресвятого, а весь мир сотворен по плану Торы.