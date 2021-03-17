История философии является важнейшей дисциплиной философского преподавания. Она преподается на протяжении всего срока обучения на философских факультетах. Преподается она и на гуманитарных факультетах университетов. А история отечественной философии – одна из главных ее составляющих.

Как у учебной дисциплины у нее своя история: в послевоенные годы она преподавалась как «история философии народов СССР», с началом перестройки – как «история русской философии», в настоящее время как «история отечественной философии». Есть у нее еще одна необъяснимая особенность – тенденция к сокращению объема преподавания.

Пик интереса к истории русской философии в обществе и у студентов приходится на годы перестройки. Он был вполне объясним, поскольку после ликвидации монополии коммунистической идеологии, что привело к открытому доступу в спецхраны архивов и библиотек, обнаружилось поразительное богатство русской мысли. Стали широко известны выдающиеся произведения русских религиозных мыслителей, эмигрантов, тех, кто по разным, чаще всего политическим мотивам, ранее не походил под каноны марксистского видения мира. Эти произведения появились в открытой печати, вызывая неподдельный интересу читателей, в том числе у студентов. В вузовских учебных программах появились новые темы, связанные с историей религиозно-духовного ренессанса рубежа XIX–XX вв., работами отечественных философов-эмигрантов, русским космизмом, учебными курсами преподавания философии в университетах и духовных академиях.

Этот подъем продолжался до конца 90-х гг., до того времени, когда началась реорганизация высшего образования в стране.

Настоящее учебное пособие соответствует новому образовательному стандарту. В нем освещаются ключевые моменты развития отечественной философии за десять веков ее существования, дается анализ важнейших ее тем и направлений особенностей развития материалистической и идеалистической традиции.

Б. В. Емельянов - История отечественной философии XI–XX веков

Издательство Уральского университета 2015 г. – 830 с.

ISBN: 978-5-7996-1363-1

Б. В. Емельянов - История отечественной философии XI–XX веков - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

РАЗДЕЛ I ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ XI-XVII вв

Глава 1 РУССКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИОСОФИЯ

Глава 2 РУССКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

РАЗДЕЛ II ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ XVIII в

Глава 3 РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII в

Глава 4 ФИЛОСОФИЯ НАУКИ. М. В. ЛОМОНОСОВ

Глава 5 РУССКОЕ МАСОНСТВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII в

Глава 6 ФИЛОСОФИЯ РУССКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII в

РАЗДЕЛ III ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ XIX в

Глава 7 РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ XIX в.: ОСОБЕННОСТИ, ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ

Глава 8 ЗАПАДНИКИ И СЛАВЯНОФИЛЫ

Глава 9 ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ В. Г. БЕЛИНСКОГО И А. И. ГЕРЦЕНА

Глава 10 МАТЕРИАЛИЗМ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Глава 11 ФИЛОСОФИЯ НАРОДНИЧЕСТВА

Глава 12 ФИЛОСОФИЯ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Глава 13 ФИЛОСОФИЯ ВСЕЕДИНСТВА В. С. СОЛОВЬЕВА

Глава 14 ФИЛОСОФИЯ «ОБЩЕГО ДЕЛА» Н. Ф. ФЕДОРОВА

РАЗДЕЛ IV ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ ХХ в

Глава 15 РУССКИЙ ДУХОВНО-РЕЛИГИОЗНЫЙ РЕНЕССАНС

Глава 16 БОГОИСКАТЕЛЬСТВО

Глава 17 РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ

Глава 18 ИНТУИТИВИЗМ

Глава 19 РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ В ЭМИГРАЦИИ

Глава 20 ЕВРАЗИЙСТВО

Глава 21 РУССКИЙ КОСМИЗМ

Глава 22 МАРКСИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Глава 23 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Б. В. Емельянов - История отечественной философии XI–XX веков

Русская философия обладает всеми достоинствами национальной философии, внося свой вклад в развитие философской мысли человечества. Историки русской философии более века пишут о ее национальных особенностях, споря и предлагая свое их толкование. Почти сразу возник вопрос, как определять русскую философскую мысль: называть ли ее «русская философия» или «философия в России»? Первым понятие «философия в России» употребил А. И. Введенский 31 января 1898 г. в речи на заседании философского общества при Санкт-Петербургском университете, назвав ее «Судьбы философии в России». А Э. Л. Радлов в нескольких своих работах развел эти понятия. В словаре Брокгауза и Ефрона он писал: «Философией в России занимались и занимаются, но говорить о русской философии в том смысле, в каком говорят о французской, немецкой или английской, нельзя: национального философа, каким является, например, Декарт для французов, Кант для немцев, Бэкон для англичан, в России не было». Эту оценку он повторил и в 1910 г.: «У русских нет вполне оригинальной самостоятельной философской системы; тем не менее было бы не справедливо утверждать, что существует лишь философия в России и нет русской философии».

Два определения – «русская философия» и «философия в России» сохраняются и в современных историко-философских публикациях, в которых утверждается что русская философия – это самобытная философия с национальными традициями, а философия в России – это объем философских идей, которые родились вне России, но в ней прижились и трансформировались, демонстрируя влияние на русскую философию инофилософий и обстоятельств ее существования.

Продолжавшиеся долгие годы споры о заимствованном характере русской философии в настоящее время прекратились. Взаимодействие национальных философий между собой несомненно и может быть признано одной из закономерностей развития философии. Еще А. И. Введенский в названном выше докладе говорил, что «конечно, наша философия, как и вся наша образованность, заимствована. Но так оно и должно быть: большее или меньшее заимствование и подчинение чужим влияниям – это общий закон развития философии любого европейского народа».

Более того по Введенскому при обсуждении проблем заимствования внимание должно акцентировать не на заимствовании, а на поиске русскими философами актуальных для России вопросов: «Чтобы правильно судить о будущем нашей философии, надо обращать внимание не на то, что она заимствованная, а на то, как давно произошло это заимствование, при каких условиях оно совершалось и распространялось и что именно успела сделать у нас философия при этих условиях».

Процесс взаимодействия русской философии с другими национальными философиями имеет многовековую историю и связан как минимум с двумя специфическими обстоятельствами ее существования. Во-первых, с христианизацией Руси через Византию и получением письменности через южнославянские земли. Это привело к тому, что античное философское наследие как еретическое оказалось закрыто для русской философии на долгие столетия. Оно не повлияло на развитие русской философии, не дало ей первоначального потенциала, толчка, проблематики. Слабое влияние античной мысли на русскую философию обусловливалось также тем, что в отличие от Европы в России в период зарождения ее философии латинский язык не был широко распространенным языком науки. Во-вторых, исторические и политические условия развития русского народа привели к отставанию от западноевропейских народов, в том числе в научной и философской областях. Это в свою очередь обусловило интерес русской философии к западноевропейской философской мысли. Процесс заимствования имел национальную специфику: он не носил тотального характера, все заимствованные идеи «примерялись» к национальным особенностям русской философии. В частности, в ней, прежде всего, «приживались», либо существенно перерабатывались, трансформировались те идеи, которые отвечали характеристике русской философии как философии жизни. Русская философия отвергала абстрактные, далекие от жизни философские системы.

Национальное своеобразие русской философии определяется рядом причин, как внешних – событийных, так и внутренних – сущностных. К внешним факторам, повлиявшим на формирование национальных особенностей русской философии, относятся условия ее социального бытия, которые либо способствуют, либо препятствуют функционированию философских идей. Философия, хотя и имеет относительную самостоятельность, в конечном итоге определяется экономическим базисом, диалектически с ним связана и носит классовый характер. Государство в классовом обществе, как надстройка, также имеет классовый характер и соответственно защищает интересы господствующих классов, в том числе в области идеологии. Поэтому государство может поощрять либо запрещать распространение тех или иных философских идей.

Анализируя русскую философию, необходимо учитывать политику государства по отношению к ней, поскольку выяснение «степеней свободы» конкретно-исторического функционирования философии может многое объяснить в ее содержании, формах ее бытования и национальных особенностях. Наиболее наглядно это проявляется в цензурной политике государства и церкви по отношению к изданию философской литературы.

«Официальная критика» – цензура в России в основном относилась к философии настороженно-запретительно, о чем говорят все российские цензурные уставы и распоряжения по цензуре, как светской, так и духовной. Поэтому философия была вынуждена выступать в таких формах, которые делали ее малоуязвимой для цензуры. Одной из форм выражения философских проблем стала русская художественная литература. «У народа, лишенного общественной свободы, литература, – писал А. И. Герцен, – единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести». Литература порой становится единственным прибежищем общественной мысли, носительницей философских идей. Идея свободы личности от какого бы то ни было гнета осмыслялась русской литературой не только локально, как борьба с любыми формами социального гнета, но и философски. Исследователи отмечают постоянную тягу русских писателей к философскому осмыслению жизни. «Редкая литература в кругу литератур мирового значения, – писал В. Ф. Асмус, – представляет пример тяги к философскому осознанию жизни, искусства, творческого труда, какой характеризуется именно русская литература. И в то же время редкая литература отмечена в такой мере, как русская, своеобразием, порой причудливостью путей философского развития крупнейших ее талантов».

Процесс взаимодействия русской философии и художественной литературы позволил русским философам преодолеть абстрактный, наукообразный рационализм, оторванный от эмоционально-чувственных сторон освоения действительности, и перейти к утверждению целостности человеческого духа.

Настороженно-запретительно государство относилось и к преподаванию философии в учебных заведениях, постоянно контролируя его, а порой и запрещая. Для политики русского государства по отношению к философии как учебной дисциплине характерна наметившаяся еще в XVIII в. тенденция сделать важнейшей дисциплиной богословие, подчинив ему все прочие дисциплины. В начале XIX в. в официальном органе министерства народного просвещения о богословии говорилось следующее: «Сия наука потому есть общая для каждого воспитывающегося и, конечно, не менее, но и более нужна всех общих вспомогательных наук, которые, как, например, философия и другие подобные, приобретаются не для того, чтобы быть профессорами или учителями по оным, но для полезного употребления во всех других отношениях». Во всех дореволюционных университетских уставах видна попытка заменить философию богословием и ограничить ее преподавание в учебных заведениях страны.

Порой преподавание философии запрещалось. Так, после запрещения в 1826 г. лекций по логике и истории философии профессора И. И. Давыдова, философия в Московском университете не преподавалась до 1865 г. В 1833 г. во всех учебных заведениях было прекращено преподавание естественного права, а с 1850 по 1862 г. в университетах запрещалось преподавание философии. Столь неприязненное отношение властей к философии привело к дефициту профессиональной (академической, университетской) философии, в отличие, например, от Германии и других европейских государств. Но поскольку потребность в философском знании существовала в России всегда, самостоятельное значение приобретали те философские идеи, которые содержались вне философского знания, в частности, в художественной литературе. Большое значение для распространения философии имели философские кружки и общества, общественно-политические, литературные, а к концу XIX в. и философские журналы.