Книга «Литература Древней Месопотамии» выдающегося востоковеда Владимира Емельянова представляет собой уникальный курс лекций, ставящий целью рассмотреть шумеро-аккадскую словесность как самостоятельный феномен, свободный от привычных библейских параллелей. Автор отказывается от роли литературы как «предисловия к Ветхому Завету» и погружает читателя в аутентичное пространство глиняных табличек III–I тыс. до н. э. Книга сочетает в себе строгость академического исследования с живой риторикой университетской лекции, предлагая инновационные критерии классификации текстов, не укладывающихся в привычные категории эпоса, лирики или драмы.

Емельянов виртуозно разграничивает понятия «письменность» и «литература», выделяя последнюю по признакам ритмической организации, художественного вымысла и наличия библиотечных каталогов. Особое внимание в курсе уделено связи между календарными ритуалами и литературными сюжетами: автор доказывает, что многие эпические песни были неотъемлемой частью храмовых празднеств и имели строгую привязку к месяцам культового года. Это глубокое исследование не только структуры стиха и поэтики, но и самой психологии древнего автора и читателя.

В. В. Емельянов — Литература Древней Месопотамии. Курс лекций

СПб.: Петербургское Востоковедение, 2025. — 512 с. (Серия Orientalia)

ISBN 978-5-85803-644-9

