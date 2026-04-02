Емельянов - Литература Древней Месопотамии

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Educational, Philology Literature
Series Orientalia (2 books)

Книга «Литература Древней Месопотамии» выдающегося востоковеда Владимира Емельянова представляет собой уникальный курс лекций, ставящий целью рассмотреть шумеро-аккадскую словесность как самостоятельный феномен, свободный от привычных библейских параллелей. Автор отказывается от роли литературы как «предисловия к Ветхому Завету» и погружает читателя в аутентичное пространство глиняных табличек III–I тыс. до н. э. Книга сочетает в себе строгость академического исследования с живой риторикой университетской лекции, предлагая инновационные критерии классификации текстов, не укладывающихся в привычные категории эпоса, лирики или драмы.

Емельянов виртуозно разграничивает понятия «письменность» и «литература», выделяя последнюю по признакам ритмической организации, художественного вымысла и наличия библиотечных каталогов. Особое внимание в курсе уделено связи между календарными ритуалами и литературными сюжетами: автор доказывает, что многие эпические песни были неотъемлемой частью храмовых празднеств и имели строгую привязку к месяцам культового года. Это глубокое исследование не только структуры стиха и поэтики, но и самой психологии древнего автора и читателя.

В. В. Емельянов — Литература Древней Месопотамии. Курс лекций

СПб.: Петербургское Востоковедение, 2025. — 512 с. (Серия Orientalia)
ISBN 978-5-85803-644-9

В. В. Емельянов — Литература Древней Месопотамии - Содержание

  • История и контекст: География, хронология и специфика исторических эпох — от дописьменного периода до Нововавилонского царства.

  • Шумерская литература: Исследование древнейших паремий (пословиц), заговоров, царских гимнов и эпических песен о героях (Энмеркар, Лугальбанда, Бильгамес).

  • Аккадская литература: Анализ канонических эпосов («Энума элиш», «Атрахасис»), легенд о Саргоне и магических поэм («Этана», «Эрра»).

  • Поэтика и стиль: Устройство клинописного стиха, литературные приемы и концепция героя, лишенного индивидуальной рефлексии в современном понимании.

  • Литература и Календарь: Реконструкция связи между сюжетами мифов и сезонными ритуалами Месопотамии.

Added 02.04.2026
Author brat Vadim
