Книга «Литература Древней Месопотамии» выдающегося востоковеда Владимира Емельянова представляет собой уникальный курс лекций, ставящий целью рассмотреть шумеро-аккадскую словесность как самостоятельный феномен, свободный от привычных библейских параллелей. Автор отказывается от роли литературы как «предисловия к Ветхому Завету» и погружает читателя в аутентичное пространство глиняных табличек III–I тыс. до н. э. Книга сочетает в себе строгость академического исследования с живой риторикой университетской лекции, предлагая инновационные критерии классификации текстов, не укладывающихся в привычные категории эпоса, лирики или драмы.
Емельянов виртуозно разграничивает понятия «письменность» и «литература», выделяя последнюю по признакам ритмической организации, художественного вымысла и наличия библиотечных каталогов. Особое внимание в курсе уделено связи между календарными ритуалами и литературными сюжетами: автор доказывает, что многие эпические песни были неотъемлемой частью храмовых празднеств и имели строгую привязку к месяцам культового года. Это глубокое исследование не только структуры стиха и поэтики, но и самой психологии древнего автора и читателя.
В. В. Емельянов — Литература Древней Месопотамии. Курс лекций
СПб.: Петербургское Востоковедение, 2025. — 512 с. (Серия Orientalia)
ISBN 978-5-85803-644-9
В. В. Емельянов — Литература Древней Месопотамии - Содержание
История и контекст: География, хронология и специфика исторических эпох — от дописьменного периода до Нововавилонского царства.
Шумерская литература: Исследование древнейших паремий (пословиц), заговоров, царских гимнов и эпических песен о героях (Энмеркар, Лугальбанда, Бильгамес).
Аккадская литература: Анализ канонических эпосов («Энума элиш», «Атрахасис»), легенд о Саргоне и магических поэм («Этана», «Эрра»).
Поэтика и стиль: Устройство клинописного стиха, литературные приемы и концепция героя, лишенного индивидуальной рефлексии в современном понимании.
Литература и Календарь: Реконструкция связи между сюжетами мифов и сезонными ритуалами Месопотамии.
