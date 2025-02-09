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Емельянов - Русская философия - Словарь персоналий

Борис Емельянов - Русская философия - Словарь персоналий
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History
Предлагаемый словарь является исправленным и дополнен­ным изданием моего предыдущего словаря «Персонология Рус­ской мысли» (Нижневартовск, 2014). К тому же он в определенном смысле подводит итог многолетней моей работы с биографиями русских философов. Отдавая некоторое время назад свой архив на государственное хранение, подготавливая настоящий словарь к изданию, я просмотрел накопленные годами материалы и выбрал все мои обращения к биографическому методу. Отмечу наиболее крупные эпизоды этого обращения.
В 1988 г. в издательстве Томского университета я с коллегой В. Г. Томиловым напечатал книгу «Русские мыслители: биографиче­ские и историографические очерки», в которую вошли первые семь интеллектуальных биографий русских философов. С этой публика­ции начался, можно сказать, мой интерес к биографическому методу историко-философских исследований и его применение в истории отечественной философии, что, в свою очередь, положило начало публикаций интеллектуальных биографий русских философов.
К середине 80-х гг. созрела идея создания словаря русских философов, по сути первого в России. И я его подготовил, вклю­чив в него 17 интеллектуальных биографий объемом в полтора-два печатных листа каждая с портретом и обширной библиографией работ самого философа и литературы о его творчестве. И хотя все персоналии словаря от Ломоносова и Радищева до Плеханова и Ленина входили в круг идеологически разрешенных, издать мне его так и не удалось и он осел в моем архиве среди неопубликован­ных работ.

Борис Емельянов - Русская философия - Словарь персоналий

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та; СПб.: Алетейя, 2021. - 1030 с.
ISBN: 978-5-00165-216-8

Борис Емельянов - Русская философия - Содержание

Емельянов Борис Владимирович. От автора
  • Аксаков Иван Сергеевич
  • Аксаков Константин Сергеевич
  • Андреев Даниил Леонидович
  • Аничков Дмитрий Сергеевич
  • Бакунин Михаил Александрович
  • Бахтин Михаил Михайлович
  • Белинский Виссарион Григорьевич
  • Белосельский-Белозерский Александр Михайлович
  • Белый Андрей
  • Бердяев Николай Александрович
  • Блаватская Елена Петровна
  • Богданов Александр Александрович
  • Болотов Андрей Тимофеевич
  • Булгаков Сергей Николаевич
  • Бухарин Николай Иванович
  • Введенский Александр Иванович
  • Вентцель Константин Николаевич
  • Вернадский Владимир Иванович
  • Галич Александр Иванович
  • Герцен Александр Иванович
  • Гессен Сергей Иосифович
  • Грановский Тимофей Николаевич
  • Грот Николай Яковлевич
  • Гумилев Лев Николаевич
  • Данилевский Николай Яковлевич
  • Де Роберти Де Кастро Де Ла Серда Евгений Валентинович
  • Десницкий Семен Ефимович
  • Добролюбов Николай Александрович
  • Достоевский Федор Михайлович
  • Зеньковский Василий Васильевич
  • Иванов Вячеслав Иванович
  • Ильенков Эвальд Васильевич
  • Ильин Иван Александрович
  • Кавелин Константин Дмитриевич
  • Кантемир Антиох Дмитриевич
  • Карамзин Николай Михайлович
  • Каржавин Федор Васильевич
  • Киреевский Иван Васильевич
  • Ковалевский Максим Максимович
  • Козельский Яков Павлович
  • Козлов Алексей Александрович
  • Кропоткин Петр Алексеевич
  • Лавров Петр Лаврович
  • Лапшин Иван Иванович
  • Ленин Владимир Ильич
  • Леонтьев Константин Николаевич
  • Лесевич Владимир Викторович
  • Ломоносов Михаил Васильевич
  • Лопатин Лев Михайлович
  • Лосев Алексей Федорович
  • Лосский Николай Онуфриевич
  • Луначарский Анатолий Васильевич
  • Максим Грек
  • Мамардашвили Мераб Константинович
  • Менделеев Дмитрий Иванович
  • Мережковский Дмитрий Сергеевич
  • Мерзляков Александр Федорович
  • Мечников Лев Ильич
  • Михайловский Николай Константинович
  • Надеждин Николай Иванович
  • Несмелое Виктор Иванович
  • Новгородцев Павел Иванович
  • Новиков Николай Иванович
  • Огарев Николай Платонович
  • Одоевский Владимир Федорович
  • Пестель Павел Иванович
  • Петражицкий Лев Иосифович
  • Пирогов Николай Иванович
  • Писарев Дмитрий Иванович
  • Плеханов Георгий Валентинович
  • Потебня Александр Афанасьевич
  • Радищев Александр Николаевич
  • Редкин Петр Григорьевич
  • Рерих Николай Константинович
  • Розанов Василий Васильевич
  • Самарин Юрий Федорович
  • Серно-Соловьевич Николай Александрович
  • Сеченов Иван Михайлович
  • Сидонский Федор Федорович
  • Сковорода Григорий Саввич
  • Скрябин Александр Николаевич
  • Соловьев Владимир Сергеевич
  • Сперанский Михаил Михайлович
  • Станкевич Николай Владимирович
  • Сухово-Кобылин Александр Васильевич
  • Тареев Михаил Михайлович
  • Татищев Василий Никитич
  • Теплов Григорий Николаевич
  • Ткачев Петр Никитич
  • Толстой Лев Николаевич
  • Троицкий Матвей Михайлович
  • Трубецкой Евгений Николаевич
  • Ушинский Константин Дмитриевич
  • Федоров Николай Федорович
  • Федотов Георгий Петрович
  • Феофан Прокопович
  • Филиппов Михаил Михайлович
  • Флоренский Павел Александрович
  • Фонвизин Михаил Александрович
  • Франк Семен Людвигович
  • Хомяков Алексей Степанович
  • Циолковский Константин Эдуардович
  • Чаадаев Петр Яковлевич
  • Челпанов Георгий Иванович
  • Чернышевский Николай Гаврилович
  • Чижевский Александр Леонидович
  • Чичерин Борис Николаевич
  • Шпет Густав Густавович
  • Щербатов Михаил Михайлович
  • Энгельмейер Петр Климентьевич
  • Эрн Владимир Францевич
  • Юркевич Памфил Данилович
  • Яковенко Борис Валентинович
Список аббревиатур организаций, учебных заведений, изданий
Views 193
Rating 5.0 / 5
Added 09.02.2025
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (2 comments)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!
S
Sergey05 1 year ago

Огромное спасибо!

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