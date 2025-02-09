Предлагаемый словарь является исправленным и дополнен­ным изданием моего предыдущего словаря «Персонология Рус­ской мысли» (Нижневартовск, 2014). К тому же он в определенном смысле подводит итог многолетней моей работы с биографиями русских философов. Отдавая некоторое время назад свой архив на государственное хранение, подготавливая настоящий словарь к изданию, я просмотрел накопленные годами материалы и выбрал все мои обращения к биографическому методу. Отмечу наиболее крупные эпизоды этого обращения.

В 1988 г. в издательстве Томского университета я с коллегой В. Г. Томиловым напечатал книгу «Русские мыслители: биографиче­ские и историографические очерки», в которую вошли первые семь интеллектуальных биографий русских философов. С этой публика­ции начался, можно сказать, мой интерес к биографическому методу историко-философских исследований и его применение в истории отечественной философии, что, в свою очередь, положило начало публикаций интеллектуальных биографий русских философов.

К середине 80-х гг. созрела идея создания словаря русских философов, по сути первого в России. И я его подготовил, вклю­чив в него 17 интеллектуальных биографий объемом в полтора-два печатных листа каждая с портретом и обширной библиографией работ самого философа и литературы о его творчестве. И хотя все персоналии словаря от Ломоносова и Радищева до Плеханова и Ленина входили в круг идеологически разрешенных, издать мне его так и не удалось и он осел в моем архиве среди неопубликован­ных работ.

Борис Емельянов - Русская философия - Словарь персоналий

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та; СПб.: Алетейя, 2021. - 1030 с.

ISBN: 978-5-00165-216-8