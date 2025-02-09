Емельянов - Русская философия - Словарь персоналий
Предлагаемый словарь является исправленным и дополненным изданием моего предыдущего словаря «Персонология Русской мысли» (Нижневартовск, 2014). К тому же он в определенном смысле подводит итог многолетней моей работы с биографиями русских философов. Отдавая некоторое время назад свой архив на государственное хранение, подготавливая настоящий словарь к изданию, я просмотрел накопленные годами материалы и выбрал все мои обращения к биографическому методу. Отмечу наиболее крупные эпизоды этого обращения.
В 1988 г. в издательстве Томского университета я с коллегой В. Г. Томиловым напечатал книгу «Русские мыслители: биографические и историографические очерки», в которую вошли первые семь интеллектуальных биографий русских философов. С этой публикации начался, можно сказать, мой интерес к биографическому методу историко-философских исследований и его применение в истории отечественной философии, что, в свою очередь, положило начало публикаций интеллектуальных биографий русских философов.
К середине 80-х гг. созрела идея создания словаря русских философов, по сути первого в России. И я его подготовил, включив в него 17 интеллектуальных биографий объемом в полтора-два печатных листа каждая с портретом и обширной библиографией работ самого философа и литературы о его творчестве. И хотя все персоналии словаря от Ломоносова и Радищева до Плеханова и Ленина входили в круг идеологически разрешенных, издать мне его так и не удалось и он осел в моем архиве среди неопубликованных работ.
Борис Емельянов - Русская философия - Словарь персоналий
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та; СПб.: Алетейя, 2021. - 1030 с.
ISBN: 978-5-00165-216-8
Борис Емельянов - Русская философия - Содержание
Емельянов Борис Владимирович. От автора
- Аксаков Иван Сергеевич
- Аксаков Константин Сергеевич
- Андреев Даниил Леонидович
- Аничков Дмитрий Сергеевич
- Бакунин Михаил Александрович
- Бахтин Михаил Михайлович
- Белинский Виссарион Григорьевич
- Белосельский-Белозерский Александр Михайлович
- Белый Андрей
- Бердяев Николай Александрович
- Блаватская Елена Петровна
- Богданов Александр Александрович
- Болотов Андрей Тимофеевич
- Булгаков Сергей Николаевич
- Бухарин Николай Иванович
- Введенский Александр Иванович
- Вентцель Константин Николаевич
- Вернадский Владимир Иванович
- Галич Александр Иванович
- Герцен Александр Иванович
- Гессен Сергей Иосифович
- Грановский Тимофей Николаевич
- Грот Николай Яковлевич
- Гумилев Лев Николаевич
- Данилевский Николай Яковлевич
- Де Роберти Де Кастро Де Ла Серда Евгений Валентинович
- Десницкий Семен Ефимович
- Добролюбов Николай Александрович
- Достоевский Федор Михайлович
- Зеньковский Василий Васильевич
- Иванов Вячеслав Иванович
- Ильенков Эвальд Васильевич
- Ильин Иван Александрович
- Кавелин Константин Дмитриевич
- Кантемир Антиох Дмитриевич
- Карамзин Николай Михайлович
- Каржавин Федор Васильевич
- Киреевский Иван Васильевич
- Ковалевский Максим Максимович
- Козельский Яков Павлович
- Козлов Алексей Александрович
- Кропоткин Петр Алексеевич
- Лавров Петр Лаврович
- Лапшин Иван Иванович
- Ленин Владимир Ильич
- Леонтьев Константин Николаевич
- Лесевич Владимир Викторович
- Ломоносов Михаил Васильевич
- Лопатин Лев Михайлович
- Лосев Алексей Федорович
- Лосский Николай Онуфриевич
- Луначарский Анатолий Васильевич
- Максим Грек
- Мамардашвили Мераб Константинович
- Менделеев Дмитрий Иванович
- Мережковский Дмитрий Сергеевич
- Мерзляков Александр Федорович
- Мечников Лев Ильич
- Михайловский Николай Константинович
- Надеждин Николай Иванович
- Несмелое Виктор Иванович
- Новгородцев Павел Иванович
- Новиков Николай Иванович
- Огарев Николай Платонович
- Одоевский Владимир Федорович
- Пестель Павел Иванович
- Петражицкий Лев Иосифович
- Пирогов Николай Иванович
- Писарев Дмитрий Иванович
- Плеханов Георгий Валентинович
- Потебня Александр Афанасьевич
- Радищев Александр Николаевич
- Редкин Петр Григорьевич
- Рерих Николай Константинович
- Розанов Василий Васильевич
- Самарин Юрий Федорович
- Серно-Соловьевич Николай Александрович
- Сеченов Иван Михайлович
- Сидонский Федор Федорович
- Сковорода Григорий Саввич
- Скрябин Александр Николаевич
- Соловьев Владимир Сергеевич
- Сперанский Михаил Михайлович
- Станкевич Николай Владимирович
- Сухово-Кобылин Александр Васильевич
- Тареев Михаил Михайлович
- Татищев Василий Никитич
- Теплов Григорий Николаевич
- Ткачев Петр Никитич
- Толстой Лев Николаевич
- Троицкий Матвей Михайлович
- Трубецкой Евгений Николаевич
- Ушинский Константин Дмитриевич
- Федоров Николай Федорович
- Федотов Георгий Петрович
- Феофан Прокопович
- Филиппов Михаил Михайлович
- Флоренский Павел Александрович
- Фонвизин Михаил Александрович
- Франк Семен Людвигович
- Хомяков Алексей Степанович
- Циолковский Константин Эдуардович
- Чаадаев Петр Яковлевич
- Челпанов Георгий Иванович
- Чернышевский Николай Гаврилович
- Чижевский Александр Леонидович
- Чичерин Борис Николаевич
- Шпет Густав Густавович
- Щербатов Михаил Михайлович
- Энгельмейер Петр Климентьевич
- Эрн Владимир Францевич
- Юркевич Памфил Данилович
- Яковенко Борис Валентинович
Список аббревиатур организаций, учебных заведений, изданий
Большое спасибо!
Огромное спасибо!