Емельянова - Старообрядческие издания
Возникновение и развитие старообрядчества, староверия имеет большое историческое и религиозное значение, являясь важнейшим пластом духовного наследия нашей страны.
Возникнув в середине XVII в., это движение стремительно развивалось, коснувшись самых глубинных сторон жизни, так или иначе, оказав влияние на большинство православного населения России. Старообрядчество, отделившись от Русской православной церкви и образовав самостоятельные независимые общины, пережило несколько периодов своего развития, подъема и спада, в течение которых оно распалось на многочисленные ответвления, так называемые толки или согласия. В целом же старообрядчеству присуще стремление к объединению людей, привязанных к старине, к прошлому русской церкви и древнему церковному обряду, т. е. традиционализм. Трагедию церковного раскола русской православной церкви обычно связывают с реформами патриарха Никона1. Однако по мнению многих историков старообрядчества, начиная с XV в., в православной церкви происходит расслоение священников на белое и черное духовенство, прежде всего в имущественном плане. Черное, монашеское духовенство, живя в монастырях, являлось крупнейшим владельцем земли и крепостных крестьян. Во главе церковного руководства всегда стояли монахи, являясь более грамотными и обученными по отношению к белому духовенству. Имея власть в своих руках, монашеский епископат все более закабалял белое священство, лишив их возможности участвовать в управлении церковью. К XVII в. расслоение между черным и белым духовенством достигло критического уровня, что привело к неприкрытой конфронтации между ними, заставив последних начать борьбу за свои права, за возможность участвовать в соборах и таким образом влиять на жизнь церкви.
Елена Емельянова - Старообрядческие издания
Российская гос. б-ка, НИО редких книг (Музей книги). - М. : Пашков дом, 2010. - 640 с. : ил. - (Книжные памятники Российской государственной библиотеки)
ISBN 978-5-7510-0469-9.
Елена Емельянова - Старообрядческие издания - Содержание
- Предисловие
- Сокращенные обозначения литературы
- Варшава
- Вильна
- Гродно
- Почаев
- Супра ель
- Клинцы
- Типография П.И. Селезнева в Махновке и К. Колычева в Янове
- Яссы
- Неустановленные типографии
УКАЗАТЕЛИ
АЛЬБОМ ОРНАМЕНТИКИ И ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Елена Емельянова - Старообрядческие издания - ВАРШАВА
1. Чин, како подобает пети дванадесять псалмов особь. - (Аршавская типография, 7280). - [Варшава: Типография П. Дю- фора, 1772]. - Выход, свед. на л. 112 об. // Оя с(вя)тая и б(о)- годухнове // иная книга содержащая // всебНк, 12, псалмов, и // исповНкдь, по вся дни // и сожитш хр(и)ст1янсгкм // типом издана, в типо // графш Аршавской, в лНкто. 7280 //; начало на л. 1 // Чин каксо подобает irfc // ти дванадесят псалмсов // особь //. - 8°. - 1-112 л. Количество строк на странице: 14. Шрифт: 90 мм. Сигнатуры: а(8) - м(8). Бумага: вт. пол. XVIII в. Заставки: л. 1, 68 об. (рис. 208); л. 45 (рис. 219). Содержание: л. 1-44 об. - «Чин каксо подобает п^ти дванадесять псалмов особь, их же пояху преподобнш о(т)цы пустыши, во дни и в нощи, ω них же воспоминается в книгах о(те)ч(е)ских, и в житТях и мучешях с(вя)тых многих. сей же чин принесе от с(вя)тыя горы пр(е)п(о)д(о)бный дшсиОей архимандрит печерский»; л. 45-68 - «Аще же хощеши испов'кдатися г(о)с(по)д(е)- ви б(о)гу своему, ли в нощи, ли в утрш, или в вечер’к»; л. 68 об. - 112 об. - «Отзав^щанш б(о)ж(е)ственных ап(о)с(то)л, и отжителства с(вя)тых о(т)ц предайте, како подобает иноксом и хр(и)стТяншм жити»; л. 112 об. - выходные сведения. Особенности издания: счет сигнатур на обороте последнего листа тетради. Библиография: Ундольский, 1871: 2586; Вознесенский, 214.
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