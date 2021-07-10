Перевод трудов архимандрита Эмилиана, почетного игумена монастыря Симонопетра на Афоне и духовного наставника женской обители в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в Ормилии, можно сравнить с работой реставратора, расчищающего древнюю икону или стенопись. Вначале образ сокрыт от мастера. Но постепенно, шаг за шагом снимая темные слои живописи, художник видит Божественный лик Небесной красоты. Так, преодолевая слово за словом, мы складывали дивную мозаику из жемчужин духовного опыта старца. Размышления греческого игумена о сущности Православия позволили нам прикоснуться к таинству близости многих и многих людей, отделенных друг от друга языками, континентами и столетиями, но единых в Церкви.

Переводить проповеди игумена Эмилиана было страшно и увлекательно. Страшно потому, что мы столкнулись с трудами не просто высокообразованного и наделенного даром красноречия богослова, но монаха и аскета, потом и кровью собственного подвига познавшего теологические доктрины. Его слова надежны и обладают особой простотой и глубиной, ибо передают не умозрительную теорию, но путь страданий человеческой души, устремленной к Богу. Поэтому у нас не раз возникало сомнение: а имеем ли мы ту меру понимания рассуждений архимандрита Эмилиана, чтобы с дерзновением перекладывать их на другой язык?! Увлекательно потому, что непредсказуемо. Начиная фразу, мы как бы ступали на тропу, ведущую к хорошо различимому вдали ориентиру, но идти приходилось нехожеными дорожками. Поэтому не хотелось отрываться, пока не ставилась последняя точка.

Игумену Эмилиану удается сказать предельно просто о самом сложном. Благодаря двум талантам - проповедническому и подвижническому - он говорит о том же, что и Святые отцы нашей Церкви, но на современном и доступном для нас языке, насыщенном притчами и зачастую неожиданными сравнениями из повседневной жизни.

Архимандрит Эмилиан - Богопознание. Богослужение. Богомыслие

М.: Издательство храма святой мученицы Татианы, 2002.- 416 с.

ISBN 5-901836-07-3

Архимандрит Эмилиан - Богопознание. Богослужение. Богомыслие - Содержание

Предисловие редактора

Глава 1. БОГОПОЗНАНИЕ

Познание Бога в смирении

Вечный брак

Престол Божий

Наставление о молитве

Богословие и жизнь

Глава 2. БОГОСЛУЖЕНИЕ

Церковь - Тело Христово

Литургия и жизнь

Краткое изложение Божественной литургии

Божественная литургия

Приготовление к богослужению

Христос во мне

В храме

Общение двух миров

Глава 3. БОГОМЫСЛИЕ