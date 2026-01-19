Эмлет - На переКрестке
Майкл Эмлет, врач и опытный консультант, предлагает инновационный взгляд на то, как Слово Божье меняет человека. Его главная мысль: мы часто используем Библию как «аптечку» с пластырями-стихами, тогда как она является «энциклопедией смыслов». Книга учит бережному и глубокому анализу: вместо того чтобы давать быстрые советы, Эмлет предлагает войти в мир страдающего человека и показать, где его история переплетается с великой историей Бога. Это глубоко сострадательный и интеллектуально честный труд, который помогает избежать религиозного формализма и найти путь к подлинному внутреннему обновлению через Слово.
Майкл Эмлет - На переКрестке - Там, где пересекаются жизнь и Писание
Пер. с англ. - Киев: «М1Д «КОРАМ ДЕО, 2017 г, 216 стр.
ISBN-13: 978-1935273127
Майкл Эмлет - На переКрестке - Содержание
Благодарности
Введение
1. О соединении Библии с жизнью
2. Чем (прежде всего) нельзя считать Библию?
3. Что такое Библия?
4. Последствия для чтения и применения Библии
5. Какую историю рассказываете вы?
6. Объединяем истории
7. Углубленное изучение модели
8. Знакомство с Томом и Натали
9. Том, Натали и Ветхий Завет
10. Том, Натали и Новый Завет
11. Ниагарский водопад или чашка холодной воды во имя Иисуса?
Приложение 1. Обобщение вопросов
Приложение 2. Рекомендованные источники
Библиография
Библейский указатель
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