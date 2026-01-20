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Эмлет - На перекрестке

Эмлет - На перекрестке
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, CATHOLICISM, ORTHODOXY, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology

Майкл Эмлет, имеющий медицинское образование и многолетний опыт консультирования, предлагает инновационный взгляд на то, как Слово Божье меняет человека. Его главная мысль: мы часто используем Библию как «аптечку» с наклейками-стихами, тогда как она является «энциклопедией смыслов».

Книга учит бережному и глубокому анализу. Вместо того чтобы давать быстрые ответы, Эмлет предлагает войти в мир человека и показать, где его маленькая история переплетается с великой историей Бога. Это глубоко сострадательный труд, который помогает избежать религиозного формализма и найти путь к подлинному внутреннему обновлению. Автор подчеркивает, что Библия — это не просто книга о том, что мы должны делать, а книга о том, что Бог уже сделал для нас во Христе, и как это меняет наш взгляд на страдание и вину.

Майкл Эмлет - На перекрестке - Там, где пересекаются жизнь и Писание

Пер. с англ. - Киев: «М1Д «КОРАМ ДЕО, 2017 г, 216 стр.

ISBN-13: 978-1935273127

Майкл Эмлет - На перекрестке - Там, где пересекаются жизнь и Писание - Содержание

Благодарности

Введение

  • 1. О соединении Библии с жизнью

  • 2. Чем (прежде всего) нельзя считать Библию?

  • 3. Что такое Библия?

  • 4. Последствия для чтения и применения Библии

  • 5. Какую историю рассказываете вы?

  • 6. Объединяем истории

  • 7. Углубленное изучение модели

  • 8. Знакомство с Томом и Натали

  • 9. Том, Натали и Ветхий Завет

  • 10. Том, Натали и Новый Завет

  • 11. Ниагарский водопад или чашка холодной воды во имя Иисуса?

Приложение 1. Обобщение вопросов

Приложение 2. Рекомендованные источники

Библиография

Библейский указатель

Views 277
Rating 5.0 / 5
Added 20.01.2026
Author brat lexmak
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