Пособие, которое вы держите в руках, - это малая часть богатого опыта служения христианских лагерей на бескрайних просторах Евразии. Молодые лидеры используют творчество, искусство, музыку, спорт не только для того, чтобы организовать отдых детей в летнее время, но для того, чтобы через это служение Слово Надежды меняло сердца подрастающих поколений, меняло целые нации и страны, приобретая их для Христа. Станьте частью этого славного служения, ведь ничто не может быть важнее, чем спасение и наставление наших детей.

EMPOWER - Идеи и опыт христианских лагерей

Киев, 2017. - 196 стр.

ISBN 978-617-7374-18-2

EMPOWER - Идеи и опыт христианских лагерей - Содержание

ЧАСТЬ 1. Христианский лагерь – начало христианства

Раздел 1 Христианский лаrерь - понимание служения

Раздел 2 Христианский лаrерь - развитие служения

Раздеn 3 Христианский narepь - вызовы служения

Раздеn 4 Христианский narepь - направnения сnужения

Раздел 5 Христианский лагерь - CASE STUDY

ЧACTЬ 2. Понимание детей и их внутреннего мира

ЧACTЬ 3. Игры, задания, тренинги

EMPOWER - Идеи и опыт христианских лагерей - Часть 1

В христианском лагере формируется будущее Церкви и надежда общества. Почему именно в христианском лагере, а не, скажем, в церкви? Потому что спасение - это не только прощение грехов, это новая жизнь в Иисусе Христе. И та кую жизнь, отображающую Христа, можно лучше рассмотреть не на церковном богослужении, а в христианском лагере. Там, где с утра и до ночи кипит жизнь, там, где жизнь наполнена не только трудностями, но и радостями и приключениями. Именно в христианском лагере ярче и динамичней проявляется вера.



По словам Михаила Черенкова, «мы возвращаемся на время к природе, чтобы встретить в этих необычных обстоятельствах Бога и понять Его план для нашей жизни». Именно христианский лагерь и является церковью настоя щей, церковью под открытым небом, где ребенок с малых лет приобщается к особому, яркому христианскому миру, такому взрослому и такому детскому.