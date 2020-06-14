В наше насыщенное безудержной активностью время многие Христовы служители сочтут весьма важным делом проследить шаг за шагом жизнь человека, совсем недавно нас покинувшего и смиренно ходившего в последние годы своей короткой жизни в почти непрерывном общении с Отцом и Сыном.

Роберт Мюррей Макчейн родился 21 мая 1813 года. Теперь, оглядываясь назад, в прошлое, мы понимаем, что в то время Всевышний задумал благословить Церковь Шотландии. Выдающиеся мужи Божии явились, дабы встать на защиту дела Христа. Прямо посреди двора был смело воздвигнут Крест в тех церквах, где долгое время стыдились благовестия Христова. Несколькими годами позже молодое поколение священнослужителей стало проявлять большую духовность и серьезность ума. В гуще этих событий, которыми Господь тайно предварял обильное благословение для душ от края до края нашей страны, родился виновник данных воспоминаний. Многим надлежало «возрадоваться о его рождении», ибо он стал одним из тех благословений, что начали сходить на Шотландию. Хотя тогда никто еще не знал, что родился человек, на которого сотни будут взирать как на духовного отца.

Мемуары и посмертные произведения Роберта Мюррея Макчейна и воспоминания о нем - Эндрю Бонар

2004 DUTCH REFORMED TRACT SOCIETY 853 ст

Эндрю Бонар - Мемуары и посмертные произведения Мюррея Макчейна

Гл.I. Его юность и подготовка к служению

Гл.II. Труды в винограднике до его рукоположения

Гл.III. Первые годы труда в Данди

Гл.IV. Его поездка в Палестину и места проживания евреев

Гл.V. Дни возрождения

Гл.VI. Последние дни его служения

Заключительные воспоминания

Приложения

Письма

1. Пастору Р. Макдональду во время болезни, перед поездкой в Палестину

2. Миссис Тэйн, во время той же болезни

3. Миссис Тэйн перед поездкой в Палестину

4. Мисс Коллиер. Каким образом его молчание может принести пользу

5. Пастору В.Ч. Бернсу, собирающему занять его место.

6. Пасторские письма.No1. Взгляд на то, что произошло..

7. No2. Привилегии прошлого времени

8. No3. Как Бог работает через провидения

9. No4. Бог отвечает на молитву

10. No5. Что Бог получил в ответ

11. No6. Верность своему делу

12. No7. Непредвиденные призывы

13. No8. Предостережения неспасенным

14. No9. Из Ливорно. Путешествие

15. No10. Из Бреслау. Путешествие.

16. Пастору Дж. Роксбургу. Из Иерусалима. О Святой Земле

17. Пастору Р. Макдональду. Из Кармила

18. Пастору В.Ч. Бернсу. Вопросы о возрождении

19. Мисс Коллиер. Богатства Христа

20. Мистеру Дж. Т. Джасту. Молитвенные служения

21. Прихожанину в болезни. Проблемы освящают

22. Душе, которую он никогда не видел. Взирая на Иисуса

23. Пастору В.Ч. Бернсу. Страдания служителя

24. Пастору Дан. Эдвардсу. Что миссионер должен искать

25. Тому же. Святость и успех

26. Миссис Тэйн. Получив приглашение отдохнуть

27. Тому, чье лицо было обращено к Сиону

28. А. С. Л. Личность и сердце Иисуса

29. В.Ч. Бернсу. Пробуждения. Личная святость

30. Пастору П.Л. Миллеру. В начале его служения

31. Мистеру Дж. Шоу. Евреи. Изучение

32. Учителям своей Воскресной школы

33. Обществу в Блэйрговри. Советы

34. Душе, ищущей Иисуса. Письмо No1. Порочность

35. Письмо No2. Праведность Христа

36. Письмо No3. Радость в вере

37. Письмо No4. Христос драгоценен

38. Письмо No5. Найтись во Христе

39. Письмо No6. Опираясь на Иисуса...

40. Членам молитвенного собрания. Сеятель

41. М. С. Объяснения Божьего промысла

42. И. Р. Вид порочности влечет ко Христу

43. Дж. Т. Юноше, беспокоящемуся о своей душе

44. А. Т. В связи со смертью его брата

45. Пастору Д. Кэмпбеллу. Совет брату в болезни

46. Пастору Г. Бонару. Стремление к святости

47. Пастору Р. Макдональду. Советы

48. Учительнице в женской школе. Делайте, что можете

49. Пробужденной душе. Призыв прийти к Иисусу

50. Душе, спрашивающей об Иисусе. Что в Иисусе?

51. Тому же. Испытания. Искупление во Христе

52. Душе, которая начала искать Христа

53. Пастору П. Л. Миллеру. Слово уставшему

54. Пастору Дж. Милну. Еще одно слово брату

55. Тому же. Дыхание сердца

56. Душе, которая недавно взяла крест

57. Душе, чувствующей себя покинутой

58. Пастору А. Гетереру. Поездка на север.

59. Душе, столкнувшейся с утратой. Печаль этого мира

60. Еще одной душе, понесшей тяжелую утрату. Христос Тот же

61. Душе, жалующейся на бедствие в сердце. Переходя к славе

Проповеди

1. Христос – это Путь, Истина и Жизнь (Иоан.14:6)

2. Христос – Апостол и Первосвященник (Евр.3:1)

3. Христос и верующий (Песн.П.2:2,3)

4. Меч над нечестивыми (Иез.21:9,10)

5. Призыв Евангелия (Прит.8:4)

6. Проповедь Иоанна о Христе (1 Иоан.1:1-4)

7. Церковь – это сад и источник (Песн.П.4:12)

8. Церковь выходит из пустыни (Песн.П.8:5-7)

9. Великое множество людей (Отк.7:9-17)

10. Милостивый Первосвященник (Евр.2:16-18)

11. Рукоположение служителя (2 Тим.4:1-2)

12. Совершенная любовь Бога к нам (1 Иоан.4:18-21)

13. Слава в кресте (Гал.6:14)

14. Правильно предстать пред Господом (Мих.6:6-8)

15. Внутренние ощущения верующего (Рим.7:22-25)

16. Сокрушенное сердце (Пс.50:19)

17. Порочность людей (Пс. 57:4-6)

18. Впечатления плотского человека ослабевают (Ос. 6:4)

19. Делайте, что в ваших силах (Мар.14:8)

20. Крепко держитесь за Христа (Песн.П.3:4)

21. Христос в вас (Кол.1:27)

22. Недостойный (1 Кор.9:26,27)

23. Вечеря Господня в церкви Св. Петра I. Проповедь. «Отче! Хочу...» (Иоан. 17:24) II. Защищая столы (Деян.5:1-14) III.Служение у стола IV.Обращение в заключение служения (Иуда,24)

24. Голос моего возлюбленного (Песн.П.:2:8-17)

25. Наш долг перед Израилем (Рим.1:16)

26. Блаженны мертвые (Отк.14:13)

27. Что мне за дело до идолов (Ос.14:9)

28. Обращение после Вечери Господней (Иуда 20,21)

Наброски к проповедям

1. Исаия 48:18 2. Послание к Римлянам 4:4-8

3. Притчи 14:9

4. I Послание Иоанна 4:7-13

5. Захария 12:10

6. Иеремия 33:16

7. Откровение Иоанна 20:1-16

8. Ливан – его пейзажи и ссылки на него

9. Заметки о прообразах, найденных в скинии

Из опубликованного при жизни

1. Доказательства возрождения 2. Еще одна сорванная лилия. Обращение Джеймса Ленга 3. Сие творите в мое воспоминание 4. Лето Господне благоприятное (Ис.61:1-3) 5. Почему дети должны лететь ко Христу (Пс. 89:14) 6. Почему Господь чужой в этой земле (Иер.14:8,9) 7. Я люблю день воскресный (Мар.2:27) 8. Письмо о воскресных железных дорогах 9. Письмо о хлебопреломлении с братьями других конфессий 10. К агнцам стада (Ис.40:11)

Эндрю Бонар - Посмертные произведения Мюррея Макчейна - Юность

В октябре 1921 года он поступил в среднюю школу, где в течение шести лет изучал литературу. По всем предметам он был одним из лучших учеников, а в ректорском классе отличился глубокими знаниями в области географии и декламацией. В последний год обучения в средней школе он впервые отважился написать стихотворное сочинение на тему: «О Греция, где жизнь твоя теперь!». Эти строки свидетельствуют, главным образом, о его восхищении героизмом греков в их борьбе за свободу, ибо в те дни его душа еще не парила в горних вершинах. Его товарищи рассказывают, что даже тогда в нем было нечто притягательное: высокий и подвижный, полный энергии, честолюбивый, но благородный по своей природе, он презирал любое проявление подлости и обмана. Некоторые были склонны считать, что он проявляет много черт характера, свойственных христианину.

Но в то время его восприимчивый ум находил наивысшую радость лишь в утонченных светских развлечениях, юноша наслаждался песнями и танцами. Впоследствии проповедник сам называл это время днями нечестия, когда он, ценитель чистой нравственности, по сути был фарисеем. Я слышал, как Макчейн говорил, что во время личного поклонения он вел себя правильно и благопристойно. И видевшие его на богослужении, но не знавшие его сердца готовы были приписать ему истинные чувства. Так, узнав на личном опыте, каким бывает сердце, он, врачуя души, скептически относился к чисто внешним признакам поклонения. Роберт по себе знал, как может душа, не пробудившись и не познав чувства вины, довольствоваться исполнением обрядов; как гордое осознание собственной беспорочности в глазах людей и сентиментальная преданность ума могут облагораживать чувства, но не изменять при этом сердца.