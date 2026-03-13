Энрот - Авторитаризм в церкви

Энрот - Авторитаризм в церкви
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Psychology Psychotherapy

Книга Роналда М. Энрота «Авторитаризм в церкви: Злоупотребление духовной властью» является классическим исследованием теневой стороны религиозных организаций и психологических механизмов контроля. Автор ставит задачу вскрыть и проанализировать феномен «духовного насилия», которое может возникать не только в деструктивных культах, но и в традиционных евангельских общинах. Основная идея произведения заключается в том, что когда лидерство подменяется диктатурой, а забота о душах — манипуляцией, церковь перестает быть местом исцеления и превращается в систему подавления, разрушающую веру и личность прихожан.

Содержательная часть книги детально описывает признаки авторитарных сообществ: абсолютное требование послушания, изоляцию от внешнего мира и инакомыслящих, а также использование чувства вины и страха для удержания контроля. Энрот анализирует реальные истории людей, столкнувшихся с деспотичными пасторами, и показывает, как под маской «глубокой духовности» скрывается стремление к власти и нездоровое стремление руководителей доминировать в личной жизни верующих. Автор предлагает четкие критерии для различения здорового библейского лидерства, основанного на служении, и токсичного авторитаризма, который требует от прихожан отказа от критического мышления.

Текст написан в предостерегающем и глубоко сочувственном стиле, ориентированном на помощь жертвам злоупотреблений и профилактику подобных явлений в здоровых церквях. Роналд Энрот, будучи социологом и экспертом по культам, сочетает научную наблюдательность с пастырской заботой, что делает книгу важным ресурсом для церковных советов, душепопечителей и рядовых членов церкви. Работа служит мощным напоминанием о том, что истинная духовная власть всегда направлена на освобождение человека во Христе, а не на его порабощение волей земного лидера.

Роналд М. Энрот – Авторитаризм в церкви – Злоупотребление духовной властью

Пер. с англ. — СПб.: Шандал, 2004. — 208 с. — (Сумрачные пути).

ISBN 5-93925-062-9

Роналд М. Энрот – Авторитаризм в церкви – Содержание

Предисловие

Благодарность

Предисловие к русскому изданию П. Н. Столяров

  • Введение Авторитарные церкви: взгляд изнутри

  • Крайности и фанатизм Авторитарные церкви преступают запретную черту

  • Прошлое и настоящее Авторитарные церкви — явление не новое

  • Авторитет и власть Авторитарные церкви злоупотребляют духовной властью

  • Манипулирование и контроль Авторитарные церкви используют чувство вины и страха

  • Гонения и вера в собственную уникальность

  • Авторитарные церкви убеждены в собственной исключительности

  • Образ жизни и личные переживания

  • Авторитарные церкви диктуют своим приверженцам строгие правила жизни

  • Инакомыслие и дисциплина Авторитарные церкви не поощряют лишних вопросов

  • Выход из церкви и адаптация Авторитарные церкви делают процесс выхода из них болезненным

  • Определение и решение проблемы Авторитарные церкви — это предостережение нам

  • Проблемы и перемены Авторитарные церкви будут всегда

Added 13.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю

Related Books

All Books