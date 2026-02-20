Энтони - Крик Тигра

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга «Крик Тигра» — это захватывающая автобиография Энтони Тони, чья жизнь напоминает остросюжетный фильм с глубоким духовным подтекстом. Автор, трехкратный чемпион мира по кунг-фу, проводит читателя через невероятную трансформацию: от жестокого мира восточных единоборств и криминальных разборок до обретения истинной свободы в Боге. «Глубины ада», о которых говорит Тони, — это не только физические страдания, но и внутренняя тьма, порожденная жаждой мести и оккультными практиками, которые часто сопровождают высшие ступени мастерства в боевых искусствах.

Основная часть книги посвящена тому, как успех, слава и железная дисциплина не смогли заполнить пустоту в душе героя. Энтони откровенно описывает, как за внешним блеском чемпионских титулов скрывались духовные цепи. Переломный момент наступил, когда он столкнулся с силой, превосходящей любые приемы кунг-фу, — с любовью и прощением Иисуса Христа. Его путь «к высотам славы» оказывается не восхождением на новый пьедестал, а смиренным служением, где главной победой становится победа над собственным «эго» и демонами прошлого.

Это история о том, что настоящая сила заключается не в способности сокрушить врага, а в способности его простить. Энтони Тони развенчивает мифы о восточном мистицизме и показывает, что единственный путь к подлинному покою лежит через покаяние. Книга служит мощным свидетельством для тех, кто ищет истину в физическом совершенстве или эзотерических знаниях, напоминая, что только Творец может дать человеку подлинную идентификацию и мир.

Энтони Tони - Крик Тигра – Из глубин ада к высотам славы – Удивительная и правдивая история трехкратного чемпиона мира по кунг-фу

Пер. с англ. Е. Кривулько. — - Александрия: Ездра, 2009. - 192 с.

ISBN 966-8182-77-8

Ентони Tони - Крик Тигра – Содержание

  • 1 Вдали от дома

  • 2 Ночной кошмар наяву

  • 3 Храм Шаолинь

  • 4 Нападение

  • 5 Маленький Тигр

  • 6 Воин кунг-фу

  • 7 Школа Балли

  • 8 Месть

  • 9 Уличный боец

  • 10 Последнее испытание

  • 11 Непобедимый

  • 12 Телохранитель

  • 13 Арабская погоня

  • 14 Буря в пустыне

  • 15 Побег

  • 16 Наконец-то, любовь

  • 17 Потрясение

  • 18 Путь по наклонной

  • 19 Проблема

  • 20 Пытки

  • 21 Побег и страх

  • 22 Кромешный ад

  • 23 Тигр в клетке

  • 24 Письмо

  • 25 Визиты незнакомца

  • 26 Ниточка жизни

  • 27 Истина

  • 28 Укрощение тигра

  • 29 Чудо

  • 30 Наконец, свободен!

  • Постскриптум

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

