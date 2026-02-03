Епископ Вениамин (Милов) - Сочинения - 2

Доныне и всегда будут сбываться евангельские слова Христовы, как и Сам Он сказал: «Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь», то есть слова Его сбываются на нас, исполняются в жизни нашей и исполняться будут всегда.

Возьмем ныне одно утешающее слово, непонятное, может быть, многим, и посмотрим, как оно на нас может исполниться. Когда Христос прощался с учениками, сказал: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам», то есть душа ваша будет так покойна, что ее ничто не будет волновать и тревожить. Как тело, когда оно здорово, не испытывает боли и покойно, так и душа бывает покойна, когда она здорова, — тогда мир, превосходящий всякий разум, пребывает в сердце.

Итак, посмотрим, как же слово Христа может исполниться на наших сердцах, как же мир может водвориться в нас. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам... Но если спросить кого из вас: «Братия, болит ли у вас сердце?» — то вы ответите: «Ах, как болит, так болит, что места себе не находит, от всего тревожится, не имеет совершенно покоя». Отчего же это сердце наше болит, отчего это нет покоя в нем, от каких причин мы постоянно тревожимся и не имеем в себе того мира, о котором говорит нам Господь? Сердце болит от многих причин. Так, прежде всего сердце болит от дум, от помыслов, которые съедают сердце, уничтожают покой его. Иногда думает человек: «Вот умру я, и дети мои погибнут в неверии», и эта дума не оставляет его, постоянно живет тревога в его сердце, и нет в нем мира.

Другой лишился имения и состояния, и мысль о том, как будет он жить, преследует его; иногда, усталый, он придет, а все думает-думает, и сон бежит от очей его, оттого что сердце наполнено разъедающими скорбными думами. У некоторых есть враги, недоброжелатели — у кого их нет, — и вот человек мучается мыслью о том, как бы отомстить врагу, что бы сделать ему, и от таких дум иногда он в бешенстве проводит дни свои. И нет в таком сердце мира, мир бежал от него, болит сердце. Как же можно, скажете, мир приобрести в таком состоянии сердца, как можно сердцем своим ощутить полное спокойствие, как мир может посетить нас? А мир может водвориться в душе нашей, если мы будем бороться с дурными мыслями своими, бороться посредством молитвы постоянной.

Но молиться нужно не так, как мы молимся. Вот читают ектению и поют: «Господи, помилуй», мы машинально крестимся, машинально повторяем слова устами, а сердце веры в эти слова не имеет. Или когда говорит священник: «Да помянет Господь Бог во Царствии Своем...», мы думаем, что это просто пожелание доброе, и не вкладываем смысла в эти слова, не вкладываем веры — оттого и молитва наша не дает нам успокоения, она бездушна у нас. А надобно молиться не так, надобно с верой молиться. У нас в молитве только слова, а веры нет, между тем Господь наш таков, что, если ты имеешь в сердце своем хоть каплю веры, хотя бы думу о том, что ты веришь, Он за это одно готов все подать и как-нибудь непременно успокоить человека. Вот поэтому, если мы мир хотим получить для сердца, мы верой должны растворять молитву свою. Например, поют: «Господи, помилуй», и мы повторяем эти слова, так надобно не только эти слова повторить,, а прибавить: «Я верую, что Ты помилуешь», и Господь за это непременно пошлет милость.



Епископ Вениамин (Милов) - Сочинения. В 3 т. - Т. 2. Проповеди. Статьи

СТСЛ, 2017. 336 с.: илл.

ISBN 978-5-00009-141-8

Епископ Вениамин (Милов) - Сочинения. В 3 т. - Т. 2. Проповеди. Статьи - Содержание