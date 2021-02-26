Маргарет Эпп - Огненные колесницы

Эпп - Огненные колесницы
История меннонитов. Не история вообще, но о меннонитах различных этнических окрасок - как, буквально, различной окраски кожи, так и различных по своим пониманиям и взглядам в ходе истории; и, несмотря на это, всё-таки, мы - меннониты. Кто же такой меннонит?
Наше название происходит от имени Менно Симонса, фрисландского реформатора 16-го века. В возрасте 28-ми лет он стал католическим священником. Впрочем, подобное духовное образование имел добрый десяток всех реформаторов того времени. Он не был основателем какой-то новой общины, но участвовал в организационной работе Церкви Христовой: во время тяжёлых преследований вокруг него собрались беззащитные анабаптисты (перекрещенцы), которых он укреплял в вере и жизни посвящённости Иисусу Христу.
Менно Симонс учил: если человеческие традиции противоречат словам Священного Писания, Слово Божье имеет наивысший авторитет; на него нужно полагаться и ему подчиняться. Человек не может через соблюдение церковных традиций и ритуалов стать дитём Божьим. Это возможно только благодаря простой вере в Иисуса Христа и совершённое Им искупление на кресте. Касательно библейского крещения: оно есть свидетельство того, что уже произошло в сердце и следует за спасением, а не предшествует ему. Исходя из этого, крещение могут принимать только взрослые, а не дети. Крещение оказывает влияние на дальнейшую жизнь и свидетельство человека, но не производит в нём спасение.
Менно Симонс учил, что новая жизнь во Христе обязательно будет видна в христианах - она будет важнейшим свидетельством, выражающимся в любви и служении Богу и ближним. Многие годы за его голову была назначена немалая сумма денег - из чего видно, насколько твёрдо он стоял в истине и передавал её другим.
Движение перекрещенцев, имеющее в себе жизнь и возрастающую силу - из которого вышли меннониты, появилось в Европе уже до Менно Симонса. Многие последователи этого учения заплатили за свою веру наивысшую цену.
Вопросы веры волновали в средние века всю Европу. К примеру, реформаторские движения, такие, как: лютеранство, кальвинизм, пресвитерианство и т. д. возникли примерно в одно время - как противостояние высшей власти католической церкви. Но только Менно Симонс - единственный из всех учителей того времени - отверг детское крещение и отказывался от религиозных войн, уча тому, что христиане могут иметь только одно оружие: любовь. Именно этот смиренный подход к практике исповедания возбуждал недовольство и даже вражду, как среди других протестантов, так и со стороны католической церкви.
Маргарет Эпп - Огненные колесницы
Samenkorn е. V.
Christlicher Schriften- und Liederverlag Liebigstr. 8, 33803 Steinhagen, Germany
ISBN: 978-3-86203-199-3
Маргарет Эпп - Огненные колесницы - Оглавление
Предисловие автора
Предисловие издателя
- Глава 1 Поручение
- Глава 2 «Еретики!»
- Глава 3 Пилигримы
- Глава 4 Вперёд к Генту
- Глава 5 Встреча родствен ников
- Глава 6 Фландрские родственники
- Глава 7 Суд над еретиками
- Глава 8 Ночные разговоры
- Министерская история
- Глава 9 Двое путников
- Глава 10 Встреча с Мен но Симонсом
- Глава 11 Магда
- Глава 12 Посещение в Антверпене ( 1542 г.)
- Глава 13 Снова в Антверпене ( 1568 г.)
- Глава 14 Шторм на Северном море ( 1585)
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