Маргарет Эпп - Огненные колесницы

История меннонитов. Не история вообще, но о меннонитах различных этнических окрасок - как, буквально, различной окраски кожи, так и различных по своим пониманиям и взглядам в ходе истории; и, несмотря на это, всё-таки, мы - меннониты. Кто же такой меннонит?

Наше название происходит от имени Менно Симонса, фрисландского реформатора 16-го века. В возрасте 28-ми лет он стал католическим священником. Впрочем, подобное духовное образование имел добрый десяток всех реформаторов того времени. Он не был основателем какой-то новой общины, но участвовал в организационной работе Церкви Христовой: во время тяжёлых преследований вокруг него собрались беззащитные анабаптисты (перекрещенцы), которых он укреплял в вере и жизни посвящённости Иисусу Христу.

Менно Симонс учил: если человеческие традиции противоречат словам Священного Писания, Слово Божье имеет наивысший авторитет; на него нужно полагаться и ему подчиняться. Человек не может через соблюдение церковных традиций и ритуалов стать дитём Божьим. Это возможно только благодаря простой вере в Иисуса Христа и совершённое Им искупление на кресте. Касательно библейского крещения: оно есть свидетельство того, что уже произошло в сердце и следует за спасением, а не предшествует ему. Исходя из этого, крещение могут принимать только взрослые, а не дети. Крещение оказывает влияние на дальнейшую жизнь и свидетельство человека, но не производит в нём спасение.

Менно Симонс учил, что новая жизнь во Христе обязательно будет видна в христианах - она будет важнейшим свидетельством, выражающимся в любви и служении Богу и ближним. Многие годы за его голову была назначена немалая сумма денег - из чего видно, насколько твёрдо он стоял в истине и передавал её другим.

Движение перекрещенцев, имеющее в себе жизнь и возрастающую силу - из которого вышли меннониты, появилось в Европе уже до Менно Симонса. Многие последователи этого учения заплатили за свою веру наивысшую цену.

Вопросы веры волновали в средние века всю Европу. К примеру, реформаторские движения, такие, как: лютеранство, кальвинизм, пресвитерианство и т. д. возникли примерно в одно время - как противостояние высшей власти католической церкви. Но только Менно Симонс - единственный из всех учителей того времени - отверг детское крещение и отказывался от религиозных войн, уча тому, что христиане могут иметь только одно оружие: любовь. Именно этот смиренный подход к практике исповедания возбуждал недовольство и даже вражду, как среди других протестантов, так и со стороны католической церкви.