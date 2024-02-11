Эпп Петр - Не исчезли по милости Господа - Waldheim - Аполлоновка - 1911-2011

Замысел создания этой книги возник в связи с приближающейся датой 100-летия села и общины ЕХБ (Евангельских Христиан Баптистов).Инициаторами данного труда выступили Андрей Яковлевич Паульс и я, Петр Петрович Эпп. Идея написания истории Аполлоновки была одобрена и поддержана руководством общины. В 2009 году из членов общины была учреждена группа (включающая руководство) для сбора материалов.Составление книги было поручено мне.

В процессе работы были использованы многие источники : печатные издания, архивные документы, дневники, письма и личные свидетельства. Большая часть материалов была предоставлена на немецком языке и требовала перевода. Много информации о каждом отдельном жителе Аполлоновки удалось извлечь из похозяйственных книг, хранящихся в архивах города Исилькуля и села Новорождественки. Многочисленные даты, например, рождения и смерти, а также имена и отчества, время приезда или отъезда отдельных людей из Аполлоновки, - приводятся из этих книг и, возможно, содержат неточности, поэтому автор книги просит снисхождения и извинения за них. В приложении помещен список жителей - бывших и настоящих, составленный согласно этим же похозяйственным книгам.

За три года удалось собрать достаточно объемный материал, освещающий различные стороны истории села, но, несмотря на это, остались белые пятна, требующие более тщательного исследования.Одним из недостатков является малое количество фотографий о жизни общины в годы гонений.Причина состоит в том, что в те годы любая фотография, свидетельствующая о служениях общины, могла быть вещественным доказательством в обвинениях верующих на судах.Некоторые фотографии, к сожалению, не удалось поместить по причинам : плохого качества, несоответствия структуре книги, отражения уже представленных моментов.

Большая работа была проведена по опросу бывших односельчан в Германии. Для этой цели были совершены поездки в эту страну.

Книга посвящена 100-летию села Аполлоновки и содержит материалы, освещающие основные области жизни сельчан: духовную, культурную, общественную и хозяйственную. Эти сферы жизни с первых дней и на протяжении всей истории до настоящего времени были тесно переплетены.

Так как инициатива создания данной книги принадлежит членам общины ЕХБ (преемницы общины братских меннонитов), то именно ее истории уделяется главное внимание. Хозяйственная, общественная и культурная стороны жизни села могут быть изучены и опубликованы более объемно в отдельном издании. Небольшое внимание уделяется православию, активизирующемуся в начале 21 века, а также мусульманству.

В истории Аполлоновки можно выделить три особенных периода и резких поворота. Во-первых, это образование в 1911 году небольшого хутора с одной улицей и его существование таковым до создания колхоза в 1930 году. Второй период является самым большим и связан с многими радикальными изменениями во всех сферах жизни. Это коллективизация, изменившая весь обычный уклад хозяйственной и социальной жизни и связанное с ней резкое увеличение численности жителей села. Это шестидесятилетняя антирелигиозная борьба, вылившаяся в репрессии и постоянное преследование верующих. Это период особых испытаний и борьбы за существование общины ЕХБ, длившийся до начала перестройки. Третий период также начался с крутого поворота во всех сферах жизни. Прежде всего, резко изменился национальный облик села: большая часть немецких семей эмигрировала в Германию, появились новые семьи, в большинстве своем русские и казахские. Бывшее немецкое село становится многонациональным и многоконфессиональным. В этот период община ЕХБ, после длинного пути преследований, наконец, может свободно существовать, развиваться и распространять Благую весть окружающим людям, что расширило «географию» общины.

Петр Эпп - Не исчезли по милости Господа - Waldheim - Аполлоновка - 1911-2011

Steinhagen – Исилькуль: Samenkorn, 2011. – 896 страниц, 1687 фотографий, 56 документов, 60 рисунков, 19 таблиц, 14 карт, 3 диаграммы, 1 схема.

ISБN 978-3 -86203-026-2

Петр Эпп - Не исчезли по милости Господа - Содержание

Благодарности

Предисловие автора

Часть I. Исторические корни

1. Сибирь в прошлом Завоевание Сибири русскими Казаки Казахские аулы Природа юга Омской области в прошлом Богатство лесостепи

2. Новые хозяева Сибири Западносибирская железная дорога Экономический подъем в Сибири Массовое переселение крестьян в Сибирь Немецкие поселения Становление хозяйств переселенцев Первые проблемы земледельцев Русско-японская война и ее последствия для крестьян Сибири

3. Меннониты Крещенцы Западно-прусские меннониты История диалекта прусских меннонитов Переселение меннонитов в Россию Духовное возрождение меннонитов в России



Часть II. Становление и выживание

1. Основание Аполлоновки Нелегкое начало Корни первых поселенцев

2. Первые поселенцы и новые семьи Родственные связи переселенцев Исаак Абрамович и Аганета Петровна (Зудерман) Тевс Яков Бернгардович и Елизавета (Регер) Дик Абрам Яковлевич и Елизавета Дитриховна (Классен) Регер Петр Яковлевич и Мария Яковлевна Регер Вильгельм Тиссен Франц Яковлевич и Екатерина Яковлевна Дирксен Петр Петрович и Агата Яковлевна (Дик) Кнельзен Корней Петрович и Мария Вениаминовна Пеннер Давид Абрамович и Агата Егоровна Тевс (Эннс) Иван и Екатерина (Ремпель) Вибе Новые семьи

3. Годы становления Хозяйственная жизнь села Административная система Школа Медицинское обслуживание Образование общины братских меннонитов

4. Соседние села Когда-то соседи, теперь односельчане Подковыровка (Визенфельд) Березовка Беккер Евсюки Гавриловка (Дубрава)

5. Война и революция 1914-1919 Первая мировая война, 1914 год Аполлоновские санитары Эвакуированные волынские немцы Военнопленные Отношения властей к немецкому населению Революция и захват власти большевиками Революционные бури в сибирской глубинке Сибирь под властью Колчака Белогвардейцы и красноармейцы в Аполлоновке

6. Под властью советов Восстановление советской власти в Сибири Голод и эпидемии Аграрные мероприятия советской власти в Сибири Продразверстка Декрет отделения церкви от государства

7. Переход к новой экономической политике и хозяйственное восстановление Введение продналога Американская меннонитская помощь Начало стабилизации Подъем сельского хозяйства Всероссийское меннонитское сельскохозяйственное общество Ликвидация ВМСХО

8. Духовное служение Церкви

9. Новые жители и семьи в Аполлоновке

10. Насильственная коллективизация и раскулачивание Возврат к продразверстке Реорганизация и ликвидация кооперативов Лишение избирательных прав Эмиграция Эмиграция в Аполлоновке Насильственная коллективизация Создание колхоза в Аполлоновке Раскулачивание и ссылка кулаков Лишение семьи Беккер права голоса и высылка Выдержки из писем Маргариты Паульс (Дик) Повсеместный голод Бегство Беккеров и новые мытарства в родном селе Развитие колхоза Работа в колхозе

11. Новое школьное образование

12. Резкое увеличение численности населения Аполлоновки

1З. Массовые репрессии тридцатых годов Поиск классового врага Первый арест День великой скорби Новые аресты Анализ допроса осужденных

14. Духовное состояние в тридцатые годы Антирелигиозная борьба Духовное охлаждение Обстоятельства общины в первые годы гонения

15. Вторая мировая война - новые испытания. 1941-1945 годы Война Военная служба меинонитов Депортированные в селе Воспоминания Итальяны Иосифовны Тевс (Гейм) Свидетельство Ирмы Пфейфер (из рассказов родителей) Трудармия Мобилизация в Аполлоновке Отправление первых трудармейцев Аполлоновские мужчины-трудармейцы Условия содержания трудармейцев Свидетельство трудармейца Ивана В.Эппа Свидетельство трудармейца Ивана Яковлевича Дика Свидетельство трудармейца И.А .Балла Отправление женщин в трудармию Аполлоновские женщины-трудармейки Восьмикратная мобилизация Елизаветы Беккер Свидетельство трудармейки Марии Янцен (Дирксен) Свидетельство трудармей1:и Елизаветы Клипенштейн (Паульс)

16. Жизнь в военные годы Время больших трудностей Свидетельство Ивана В.Эппа Воспоминание из жизни Екатерины Абрамовны Дирксен (Брейль) Свидетельство Екатерины Эпп (Вибе) Хроника военных лет Елизаветы Тевс (Беккер, Дик) Свидетельство Елизаветы Паульс (Клипенштейн) Мое детство в военные годы.Екатерина Эпп (Кнельзен) Аполлоновская школа 1940-х годов (Агнесса Вильме, Тевс)



Часть III. Новое начало и развитие

1. Послевоенное восстановление Возвращение трудармейцев Досрочное возвращение Ивана В. Эппа Свидетельство трудармейки Елизаветы Клипенштейн (Паульс) Возвращение Егора Янцена Браки и новое начало Описание свадьбы Елизаветы Клипенштейн Восстановление хозяйственной жизни Начало стабилизации и укрупнение колхоза Новые жители в Аполлоновке

2. Духовное пробуждение Причины пробуждения Знаменательный вечер в Аполлоновке Свидетельство Елизаветы Паульс (Клипенштейн) Свидетельство Марии Янцен (Дирксен) Жизнь образовавшейся группы Свидетельство Екатерины Дирксен (Брейль)

3. Испытания веры Арест братьев Свидетельство Екатерины Дирксен (Брейль) Свидетельство Екатерины Эпп (Вибе) Воспоминания И.В.Эппа Под следствием Суд Ожидание этапа Жизнь верующих после арестов братьев Свидетельство Екатерины Эпп

4. Становление общины Освобождение узников Образование общины Члены Аполлоновской общины в годы ее образования Образование объединения Рост общины наперекор давлению атеистов Предложение сотрудничества с КГБ Благовестники

5. Новые жители и семьи в Аполлоновке в 1950-ых годах Новые жители Молодежь в годы пробуждения

6. Тридцатилетний путь страдания общины Гонимы, но не оставлены Хрущевская антирелигиозная кампания Новый период ужесточения антирелигиозной политики Формирование негативного общественного мнения Давление увеличивается Арест братьев Первые две недели в тюрьме Следствие и суд Статья из Исилькульской районной газеты Община, лишенная пасторов Письма Якова Францевича Дирксена Освобождение из уз и новый арест Забота об узниках и их семьях Свидетельство Елизаветы Мартенс (Паниной, Реймер) Свидетельство Марии Тевс Письма Якова Францевича Дирксена

7. Рост и развитие общины в 1960-х годах Общий обзор периода Члены Аполлоновской общины (1960-1970) Музыкально-хоровое служение Музыка в 1960-х годах История создания хора История образования первых детских групп Отделение подростков - «маленькой молодежи» Рождение христианской молодежи Духовное пробуждение молодежи

В. Рост и развитие общины в 1970-е годы Общий обзор периода Члены Аполлоновской общины (1970-1980) Помещения для богослужений Переплет книг в Аполлоновке Из жизни молодежи 1970-х годов Возобновление работы с подростками Начало работы с младшими детьми

9. Рост и развитие общины в 1980-е годы Общий обзор периода Члены Аполлоновской общины (1980-1990) Молитвенная неделя Музыкально-хоровое служение в 1980-х годах Свидетельство Петра Петровича Гиберта Свидетельство Ивана Ивановича Петерса Жизнь молодежи 1980-90-х годов Опасности работы с детьми Сестры в узах, но труд продолжается Работа с детьми младшей группы Возвращение из уз и продолжение работы с детьми Новые группы

10. Хозяйственная жизнь 1957-1990 Сельскохозяйственная политика Хрущева Создание Медвежинского совхоза Механизаторы и шофера Профессия доярки О пастушеской жизни Подсобное хозяйство Продукт деревенской кухни - патока Немецкая традиция забоя свиней Новые жители в Аполлоновке в 1960-80 годах

11. Общественная жизнь в 1960-1980 годы Появление школы-восьмилетки Воспоминания аполлоновской учительницы Л.Н.Майер Студенческие годы Ивана Яковлевича Паульса Воспоминания Елены Ивановны Эпп (Петерс) Атеистическое воспитание в школе Воспоминания учительницы Людмилы Дмитриевны Брейль Клуб Свидетельство Ольги Ивановны Петерс Здравоохранение Свидетельство Андрея Абрамовича Вибе

12. Праздники Традиция и вера Праздник Рождества Воспоминания Петра А.Регера о Рождестве Праздник Пасхи Праздник Жатвы Похороны Свадьбы



Часть IV. Крутой поворот истории

1. Перестройка и изменение ситуации в стране Новые реформы Свобода вероисповедания Предсказание свободы

2. Община в условиях свободы Новые испытания веры Переживания остающихся Пробуждение и рост общины Члены Аполлоновской общины (1990-2010) Свидетельство Анастасии Афанасьевны Клипенштейн (Вялиной) Руководство общины и проповедники Строительство молитвенного дома Служение хора Дальнейшая жизнь хора Образование детского хора Образование оркестров Христианская молодежь в период свободы Поездка молодежи в Знаменский район в августе 2003 года Воскресная школа Юбилеи брака Свадьбы

З. планомерная еванrелизация Благовестие в различных селах Евангелие в каждый дом Благовестие и гуманитарная помощь Палаточная евангелизация С библейским уроком в каждый дом

4. Филиалы Аполлоновской общины Результаты благовестия Медвежье Новорождественка Утичье Завьялово

5. Участие эмигрантов в жизни Аполлоновской общины Совместный труд благовестия Материальная помощь Свидетельство Екатерины Гиберт (Петерс)

6. С православными и мусульманами в одном селе Зарождение православного прихода Казахи в Аполлоновке

7. Общественная жизнь Медицинское обслуживание Детсад Изменения в школьном образовании Аполлоновская школа сегодня Школьные фотографии

В. Хозяйственная жизнь Аполлоновки Перестройка и ее влияние на село Образование крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) «Дирксен» ООО «Виллок Фарм» Подсобное хозяйство Магазин и пекарня

9. Новый облик Аполлоновки География Аполлоновки Новое строительство домов Улица Главная Улица Колхозная Улица Р. Зорге Улица Школьная Улица Учительская Улица М.Жукова

10. Краткие биографии Иван Абрамович Валл (1923) (Краткая автобиография) Яков Яковлевич Валл (1885-1958) Петр Петрович Вибе (1909-1988) Екатерина Давыдовна Герцен (1909-1995) Иван Яковлевич Дик (1926) (Краткая автобиография) Прокофий Евгеньевич Евсюков Яков Францевич Дирксен (1924-1985) Генрих Абрамович Петерс (1921-1997) Иван Абрамович Петерс (1923-2006) Яков Исаакович Паульс (1927) Иван Давыдович Тевс (1902-1977) Абрам Францевич Фаст (1928-2005) Иван Васильевич Эпп (1915-1983) Андрей Францевич Янцен (1937) (Краткая автобиография) Иван Егорович Янцен (1938-2008) Франц Францевич Янцен (1906-1981)

11. Многодетные семьи в Аполлоновке Некоторые воспоминания многодетного отца



Приложения

Час бедствия тоже несет в себе Господне благословение

Документы